Berlin - Sie sind ein Berliner Kulturgut und der Treffpunkt für viele Kieze: die Berliner Spätis. Doch regelmäßigen Späti-Besuchern wird es kaum verborgen geblieben sein: Die Preise in den Spätis steigen. So kosten manche Biere im Späti um die Ecke schon bis zu 2,50 Euro für die 0,5er-Flasche. „Unsere Lieferanten haben nahezu allesamt die Preise erhöht. Vor allem die gestiegenen Kraftstoffpreise sind ein Problem“, klagt Sahin Karaterzi vom Verein Berliner Späti e. V. Der Verein vertritt mehr als 1000 Späti-Besitzer in Berlin. Karaterzi, der selbst einen Spätkauf in Neukölln betreibt, merkt an, dass kürzlich erst die Tabaksteuer gestiegen sei und auch die Energiekosten stark angezogen hätten. In den Spätis laufen mitunter mehrere große Kühlschränke, die viel Strom verbrauchen.

Peter Althaus In vielen Spätis stehen mehrere Kühlschränke, die viel Energie verbrauchen.

Krieg in der Ukraine macht Bier in Berliner Spätis teurer

Auch für Agit Aykut, der zusammen mit einem Partner einen Späti an der Schönhauser Allee betreibt, ist das Späti-Geschäft beschwerlicher geworden. „Seit der Krieg in der Ukraine begonnen hat, wird jede Woche alles teurer“, sagt er. Er müsse bei fast jeder Lieferung nun mehr bezahlen. „Wir können die Preise aber auch nicht jede Woche ändern, weil das die Kunden schon bemerken und sich beschweren“, so der 29-Jährige. „Wir wollen die Preise nicht erhöhen. Wir müssen!“

Corona, Personalmangel und Stress plagen die Betreiber

Hinzu kommt, dass die Spätis zum Teil immer noch unter den Folgen der Pandemie leiden. „Ich weiß von Kollegen, dass viele Staffelmieten haben, die ständig steigen. Die gingen auch während der Pandemie nicht runter“, sagt er. Viele Kollegen hätten Kredite aufgenommen. Auch er habe einen Kredit nehmen müssen, um die Miete zu bezahlen.

Und noch ein weiteres Problem trägt zur Inflation in den Spätkaufs bei: die gestiegenen Lohnkosten. „Personal zu finden ist mittlerweile sehr schwer. Die Arbeit im Späti ist manchmal stressig, die Kunden sind nicht immer freundlich“, sagt er. Der gestiegene Mindestlohn mache es noch schwieriger. Häufig arbeiten Späti-Besitzer dann selbst mehr oder Familienmitglieder helfen aus.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Spätis finden kein Personal. Der Betrieb wird immer schwieriger.

Konflikte mit Polizei, Ordnungsämtern und Anwohnern gehen ins Geld

Und auch die Berliner Behörden leisten ihren Beitrag zu den Problemen der Spätis. Die Sonntagsöffnung der Spätis ist immer wieder ein Konfliktthema, berichtet Sahin Karaterzi. Die Mitglieder von Berliner Späti e. V. würden immer wieder berichten, dass teils üppige Strafen verhängt würden. „Das reicht von 500 bis 5000 Euro“, sagt er. Auch Agit Aykut kann das bestätigen. „Wir machen sonntags schon gar nicht mehr auf. Wenn wir 2500 Euro Strafe zahlen müssen, arbeiten wir ein paar Wochen umsonst.“

Auch kommt es für die Spätis häufiger zu Konflikten mit Nachbarn. Manche würden sich wegen Kippenstummeln beschweren, andere wegen Lärm. Mitunter entstünden so auch noch Anwaltskosten.

Letzte Option ist der Verkauf

Immer mehr Späti-Besitzer sehen auch deshalb ihre Existenz bedroht. „Viele wollen aufgeben und wissen nicht mehr weiter“, sagt Sahin Karaterzi. Manch einer gibt angesichts der Probleme tatsächlich auf. Ein Späti-Besitzer, der nicht namentlich genannt werden möchte, stellt seinen Kiosk nun zum Verkauf. „Mir war es zu viel. Ich hab noch ein zweites Unternehmen. Damit verdiene ich mehr und habe weniger Stress.“

Haben auch Sie einen Preisanstieg in Ihrem Späti bemerkt? Dann schreiben Sie uns: briefe@berliner-zeitung.de.