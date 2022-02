Der Filmemacher Anton Yaremchuk hat bereits einen Koffer für die Reise nach Kiew gepackt. Im Fall eines russischen Vormarsches auf die Hauptstadt der Ukraine will der Berliner sich dorthin durchschlagen. Yaremchuks Vater, der Bruder und die Schwester leben in Kiew. „Ich bin in Italien aufgewachsen und habe auch einen italienischen Pass. Das gibt mir die Hoffnung, dass die Italiener mich mit meiner Familie evakuieren würden, wenn die Russen Kiew angreifen“, sagt er. Yaremchuk lebt seit 2017 in Berlin. Die Wahrscheinlichkeit einer Rettung von außen hält er selbst für gering. „Selbst wenn die Chance nur 15 Prozent beträgt, dann mache ich das“, sagt er. Doch wann wäre der richtige Zeitpunkt für eine Reise nach Kiew? Eine Antwort zu finden, falle ihm seit der jüngsten Volte Putins noch schwerer, sagt er.

Yaremchuk hält sich gerade in Prag auf. Den Tag verbrachte er hinter seiner Kamera. „Abends war ich unterwegs, als ich von der Anerkennung gehört habe.“ Dem Filmemacher ging es so wie vielen anderen. Er suchte in den vergangenen Wochen nach einer Logik im Verhalten des russischen Präsidenten. „Mich hat die Entscheidung Putins völlig überrascht“, sagt Yaremchuk. Die Unberechenbarkeit mache es ihm schwer, die nächsten Schritte zu kalkulieren. Der Koffer für Kiew erwartet Yaremchuk in jedem Fall in seiner Berliner Wohnung nach seiner Rückkehr aus Prag.

Distanz schaffen zu den Drohungen

Die Autorin und Übersetzerin Kateryna Rietz-Rakul schaute mit ihrer Tochter gerade eine Serie an, als ihr Mann ihr das Smartphone reichte. Er wollte ihr die Nachricht zeigen von der russischen Anerkennung der sogenannten Volksrepublik Donezk. „Ich sagte so etwas wie: Dann hat er sie halt anerkannt“, erzählt sie. Heute spricht die 43-jährige Autorin von einer „Unterwasserreaktion“ auf einen schockierenden Input. Sie sei nochmal kurz abgetaucht aus der Realität. Rietz-Rakul bekam dann die besorgte SMS einer Journalistin und entschied sich, die Rede des russischen Präsidenten anzuschauen. Wladimir Putin erklärte darin, dass die Ukraine von Russland geschaffen worden sei. Es sei ein Fehler gewesen, die Ukraine und andere Sowjetrepubliken 1991 aus der UdSSR zu „entlassen“. „Ich habe mir die Rede in englischer Übersetzung angehört, obwohl ich Russisch spreche. Ich musste mir Distanz schaffen“, sagt Rietz-Rakul.

Sie meint, sobald sie anfängt, für die Flucht zu packen, dann passiert das alles wirklich. Kateryna Rietz-Rakul, Autorin

Sie habe mit ihrer Familie, die im westukrainischen Lviv in der Nähe der polnischen Grenze lebt, seit der Erklärung des russischen Präsidenten noch nicht gesprochen, sagt Rietz-Rakul. Eine Freundin aus Kiew, deren Mann sich in politisch informierten Kreisen bewege, habe ihr aber erzählt, dass sie nun ihre Koffer packen solle. Ihr Mann dränge sie dazu. Die Freundin sei der Bitte bisher nicht nachgekommen, meint Rietz-Rakul. „Sie meint, sobald sie anfängt, für die Flucht zu packen, dann passiert das alles wirklich.“

Liebe Worte reichen nicht

Der Musiker und Autor Yuriy Ghurzy überlegt sich seine Worte genau, wenn er mit seiner Familie in Charkiw unweit der russischen Grenze telefoniert. „Nur zu sagen, dass ich sie lieb habe, reicht nicht, finde ich. Ich versuche, möglichst konstruktiv zu bleiben“, sagt er. Er vermeide zu häufige Anrufe, um die Unruhe nicht noch zu verstärken.

Ghurzy rief einst gemeinsam mit dem in Moskau aufgewachsenen Schriftsteller Wladimir Kaminer in Berlin die Partyreihe „Russendisko“ ins Leben. Die beiden spielten dabei mit deutschen Klischees über post-sowjetische Migranten. Die russische Annexion der Krim und der Beginn des Krieges im Donbass 2014 bedeuteten das Ende des Projekts. Die Freundschaft zu dem Putin-Kritiker Kaminer blieb. „Es kommt nicht darauf an, wo jemand herkommt, sondern auf die Einstellung“, meint Ghurzy.

Er ist zuversichtlich, dass die Ukrainer in Berlin nicht lange in Schockstarre verharren werden. Er selbst will an Kundgebungen für die Ukraine teilnehmen, wie es sie bereits in den vergangenen Wochen gab. „Mich hat die Zahl der Deutschen bei den Demonstrationen positiv überrascht. Da gibt es eine Dynamik“, sagt Ghurzy. Die Empathie der Deutschen für die Ukraine wachse mit jedem Tag, an dem die Bedrohung der Ukraine realer werde, meint er.