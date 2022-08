Anna Luchikhina hat den Blumenkranz abgenommen und das grasgrüne Kleid auf die Stange mit den Kostümen gehängt. Sie entfernt mit einem Wattebausch die Schminke aus ihrem Gesicht. Die Sängerin aus der Ukraine muss sich für den nächsten Auftritt in der Manege verwandeln.

Anna Luchikhina ist die Fee der Jahreszeiten, als Winter-Fee hat sie eine Eiskrone aus glitzernden Zacken getragen. Lichtstrahlen aus einem Projektor zeichneten während ihres Auftritts dicke Flocken an die Zeltwand hinter ihr. Dem Winter folgte der Frühling. Sie bereitet sich nun auf den Sommer vor – in einem Container. Er steht neben dem Zirkuszelt auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erlebnisdorf in Elstal, circa 30 Kilometer außerhalb von Berlin. Es riecht nach Erdbeeren in der Nachbarschaft. Alles, was aus der Beere produziert werden kann, wird nebenan in einem Bauermarkt verkauft. Andere Besucher des Freizeitparks bringen bei Achterbahnfahrten ihr Adrenalin in Wallung.

Die Augustsonne knallt wie eine Motivationshilfe für den nächsten Auftritt der Jahreszeiten-Fee auf den Container. Anna Luchikhina ist vom ukrainischen Winter im Brandenburger Hochsommer angekommen. Die Hitze staut sich auch in dem Zirkuszelt in den blau-gelben Nationalfarben der Ukraine. Eine röchelnde Klimaanlage schafft es gerade so, dort die warme Luft etwas aufzuwirbeln. Das Make-up einer Eisfee musste einiges aushalten. Luchikhina trägt die Grundierung für ihre nächste Nummer in aller Ruhe auf. Die Temperaturen scheinen sie nicht zu plagen. Sie hat in der Ukraine Schlimmeres erlebt.

Die Sängerin aus der Ukraine hat eine Band

Anna Luchikhina, 37 Jahre alt, erzählt, während sie Pinselstriche setzt, ihre Geschichte. Luchikhina ist Teil einer Frauenband. „Wir nennen uns Mom’s Band, weil wir bis auf ein Bandmitglied alle Kinder haben“, sagt sie. Eine große Tournee mit eigenen Songs und Coverversionen durch die Ukraine stand im Februar an. „Am 15. Februar wurde alles abgesagt. Wir haben das damals gar nicht verstanden“, sagt sie.

Wir haben das damals gar nicht verstanden. Anna Luchikhina, Sängerin

Der amerikanische Geheimdienst CIA warnte die Ukraine vor einem russischen Angriff am 16. Februar. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief einen „Tag der Einheit“ aus. Die Geschäfte in der Ukraine schlossen. Sonst geschah nichts.

Die Sängerin hörte eine Woche später, am frühen Morgen des 24. Februar, über ihrem Wohnort Hostomel unweit von Kiew das Dröhnen von Helikoptern. Russische Fallschirmjäger besetzten den Flughafen in dem Kiewer Vorort. Russische Soldaten trampelten wenig später durch Luchikhinas Garten. Der Krieg hatte begonnen.

Russische Soldaten tauchten im Garten in Hostomel auf

Hostomel liegt neben Butscha und Irpin. Luchikhina hat die Gräueltaten in den Kiewer Vororten während der russischen Besatzung nicht erlebt. Sie flüchtete mit ihrem Mann und ihren drei Kindern nach Kiew und von dort weiter ins Ausland. Auch ihre Bandkolleginnen sind in verschiedene Länder geflüchtet. Sie und der Rest der Band überlegen seit Wochen, mit ihren Familien in die Ukraine zurückzukehren. Aber über Hostomel liege immer noch ein Fluch, meint die Sängerin. „Ich weiß nicht, ob man es ertragen kann, dort zu leben – nach den Dingen, die geschehen sind“, sagt sie.

Anna Luchikhina ist bis zum 3. Oktober für die Tanzshow „Wald der Wünsche“ in Elstal engagiert. Danach werde sie noch mal nachdenken, sagt die Sängerin. Sie muss jetzt in ihr neues Kostüm schlüpfen. Die Show muss weitergehen.

Ich weiß nicht, ob man es ertragen kann, dort zu leben. Anna Luchikhina, Sängerin

Die Potsdamer Choreografin und Regisseurin Anett Simmen steht einige Stunden zuvor mit den ukrainischen Künstlern in der Manege. Die Artisten proben, sie sind noch nicht geschminkt, sie schwitzen. Sie üben die Verbeugungen, mit denen sie sich vom Publikum verabschieden werden. Ein Artist nach dem anderen tritt mit einem Lächeln vor die noch leeren Ränge. Das hilft dabei, den Krieg zu vergessen.

Simmen greift nach der Probe erst einmal zur Wasserflasche. Sie nimmt Platz auf einem der Plastikstühle in den Zuschauerrängen und atmet durch. Dann erzählt sie, wie es zu der Idee für den „Wald der Wünsche“ kam und was das mit einem Telefonanruf in die Ukraine zu tun hatte.

Die Regisseurin telefonierte mit einer Künstlerin in Charkiw

Anett Simmen rief kurz nach dem russischen Überfall eine Freundin und Artistin in der nordostukrainischen Millionenstadt Charkiw an. „Ich fragte sie, wie es ihr geht. Und sie meinte, sie gehe kurz bei sich duschen und dann wieder zurück in den Luftschutzkeller. Da sind mir die Tränen gekommen. Ich wollte etwas tun.“

Da sind mir die Tränen gekommen Anett Simmen, Regisseurin

Anett Simmen war als Akrobatin im Sportensemble der DDR. Die Truppe reiste 1987 in die Ukraine. Damals gehörte das Land noch zur Sowjetunion. Die Choreografin gründete 2014 die Kompanie Vola Stage Art. Sie hat bei ihrer Arbeit viele ukrainische Artisten kennengelernt. „Die sind Weltklasse“, sagt sie.

Die Kiewer Schule ist bekannt für eine besondere Artistik

Simmen spricht von der „Kiewer Schule“. Die Zirkusakademie in der ukrainischen Hauptstadt habe eine besondere Form der Artistik geprägt, erklärt die Choreografin. Die Disziplin aus sowjetischer Zeit verbinde sich mit einer Offenheit für Neuerungen aus aller Welt. „Das ist Kunst auf modernstem Niveau.“

Und diese sei seit dem 24. Februar in Gefahr. Aufführungen seien selbst in ruhigeren Regionen der Ukraine wegen der ständigen Gefahr von Luftangriffen kaum realisierbar. Bunker als einzig sichere Orte seien traurige Manegen. Viele Artisten kämpften nun in der Armee. Einige sind in den vergangenen Monaten gefallen. Artistinnen sind ins Ausland geflohen. Es drohe etwas Einmaliges verloren zu gehen unter der Walze des Krieges, meint Simmen. „Viele nach Deutschland geflüchtete Artisten sind jetzt hier auf der Suche nach Engagements. Ich wollte ihnen helfen.“

Brandenburgs Ministerpräsident Woidke ist Schirmherr

Die Choreografin suchte zunächst Verbündete und fand sie. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) übernahm die Schirmherrschaft für die ukrainische Tanzshow „Wald der Wünsche“. Ein Bekannter wies Simmen auf den Freizeitpark Karls Erlebnisdorf in Elstal hin. Dort gebe es genügend Platz für ein Zirkuszelt, meinte er.

Anett Simmen wandte sich zunächst an die lokale Politik. Holger Schreiber, Bürgermeister von Wustermark, vermittelte ihr dann den Kontakt zum Geschäftsführer des Freizeitparks, Robert Dahl. Dahl fand Gefallen an Simmens Projekt. Der Elstaler Freizeitpark bot dem „Wald der Wünsche“ von Anfang Juli bis Anfang Oktober ein Quartier an. Mitglieder von Simmens Kompanie Vola Stage Art arbeiten als Tänzer und Bühnenakrobaten mit. Ebenso Vitaly Azarin, ein israelischer Clown mit ukrainischen Wurzeln, und der italienische Jongleur Simone Al Ani.

Die ukrainischen Artisten im Ensemble leben als Geflüchtete in Deutschland. Die Luftakrobatin Olena Dolynska ist aus Kiew angereist. Die Künstler haben Wohnungen in der Umgebung von Elstal gemietet.

Ukrainische Fabelwesen treten im „Wald der Wünsche“ auf

Anett Simmen hat sich beim Schreiben des Stücks mit der Märchenwelt der Ukraine beschäftigt. Sie inszeniert in Elstal eine Tanzshow, die dem Publikum ukrainische Fabelwesen vorstellt. Ukrainische Kinder lernen sie durch Gutenachtgeschichten kennen.

Neben der Jahreszeiten-Fee gibt es zum Beispiel die Figur der Mavka. Der Waldgeist bezirzt wie eine Nixe junge Männer, was selten gut ausgeht. Überhaupt spielt der ukrainische Wald in Simmens Stück eine zentrale Rolle. Das Glück findet sich verborgen vor der Welt zwischen Bäumen. Ein junges Mädchen aus der Ostukraine namens Lilia macht sich auf die Suche.

Wie viel Allegorie auf den Krieg steckt im „Wald der Wünsche“? Simmen blickt ernst auf die Manege. „Ich wollte keine Geschichte vom Krieg erzählen, sondern dem Publikum etwas von der ukrainischen Kultur vermitteln. Aber natürlich kann der Zuschauer an manchen Stellen etwas hineinlesen. Das liegt jetzt einfach nah.“

Die Zuschauerränge füllen sich langsam, bald beginnt die Aufführung. Eltern und Großeltern sind mit ihren Kindern und Enkeln gekommen. Ein Lautsprecher spielt eine Version der ukrainischen Nationalhymne. Die Artisten schminken sich im Container neben dem Zelt und ziehen dort ihre Kostüme an, setzen Perücken auf. Trotz der Hitze liegt Gelassenheit in der Luft. Jeder Griff ist eingeübt.

Die Trapezkünstler Diana Bondarenko und Artem Oliinyk haben noch etwas Zeit, bevor sie sich Meter über der Manege durch die Lüfte schwingen werden. Sie suchen Schatten unter einer Plane.

Die Künstler aus Kiew sind ein Paar. Es gelang ihnen, gemeinsam aus der Ukraine zu flüchten. Der 28-jährige Künstler ist im wehrfähigen Alter. Männer zwischen 18 und 60 Jahre dürfen die Ukraine aufgrund des Kriegsrechts nicht verlassen. Oliinyk lächelt und sagt nur ein Wort auf die Frage, wie ihm das gelungen ist: „Magie.“

Ein Auftritt in Las Vegas war geplant

Das Paar musste in Kiew alle Requisiten zurücklassen. Sie erzählen von ihrer Flucht, als hätten sie ein Bein und einen Arm in der Ukraine verloren. Was ist ein Trapezkünstler ohne Trapez?

Bondarenko und Oliinyk fieberten am 24. Februar einem Engagement in den USA entgegen. Eine Show in Las Vegas hatte sie gebucht. Die Koffer waren gepackt. Doch der letzte Flieger verließ die Ukraine am 23. Februar im Frieden. Einen Tag später schloss die Ukraine ihren Luftraum. Das Studio der Künstler befand sich im Chaos der ersten Kriegstage in Kiew plötzlich unerreichbar für Zivilisten in einer militärischen Sperrzone. Die beiden sahen sich vor der Wahl, ihr Leben zu retten oder ihre Trapeze. Für die Rettung der Trapeze hätten sie in Kiew bleiben müssen. Die Wahl scheint ihnen nicht leichtgefallen zu sein.

Das Künstler-Paar aus der Ukraine will weitermachen

Wie es weitergeht nach dem Ende Tanzshow in Elstal Anfang Oktober, wissen beide nicht. „Wir werden versuchen, ein neues Engagement zu finden“, sagt Diana Bondarenko.

Im Moment scheint ihnen etwas anderes wichtig zu sein: das schiere Sein auf der Bühne. „Klar sind wir mit den Gedanken in der Ukraine. Wir lesen ständig Nachrichten zwischen den Proben und Vorstellungen. Wir sind oft traurig oder angespannt. Aber sobald die Show läuft, ist jeder absolut fokussiert“, sagt Bondarenko. Eine gute Vorführung soll Spuren bei den Zuschauern hinterlassen, ergänzt ihr Freund. Ein kindliches Staunen im besten Fall. Die Ästhetik der Körper sei so etwas wie ein Heilmittel in einer brutalen Welt.

Das Licht im Zirkuszelt wird gedämmt, bevor die ersten Künstler auftreten. Das Publikum begleitet bis zu einer Pause das ukrainische Mädchen Lilia bei der Suche nach dem Glück im Wald. Sie findet es – wenig erstaunlich – in der Liebe. Der Iwan-Kupala-Tag, die ukrainische Version des Mitsommerfestes, ist Teil der Inszenierung. Frauen tragen die für die Ukraine ikonischen Blumenkränze, Männer die Wyschywanka, das traditionelle Stickmusterhemd.

Der Bösewicht im „Wald der Wünsche“ ist eifersüchtig

Am Iwan-Kupala-Tag begegnet das Mädchen Lilia dem Bösen. Ein junger Mann hat sich in Lilia verliebt und kann nicht von ihr lassen. Er entführt sie aus den Händen ihres Geliebten. Der Pole-Dancer Artem Lyubanevych schwingt mit nacktem, stählernem Oberkörper als verschmähter Liebhaber an einer Stange in die Manege. Er wird begleitet von düsteren Kämpfern.

Die Szene hat etwas Erschreckendes. Sie lässt an die sexuelle Gewalt auf den Schlachtfeldern denken, an die vergewaltigten Ukrainerinnen. Lyubanevych mimt einen toxisch-männlichen Bösewicht, der einer Frau kein Recht auf freie Entscheidung lässt. Ist das die Allegorie auf den Krieg einer Großmacht, die sich vom kleinen Nachbarn zurückgewiesen fühlt und sich nimmt, was sie für das Ihre hält? Immerhin zeigte sich Wladimir Putin in der Vergangenheit gern mal ohne Hemd und mit muskelbepacktem Oberkörper zu Pferd.

Artem Lyubanevych will die Frage gar nicht erst beantworten. Er bittet darum, den Namen des russischen Präsidenten nicht in seiner Gegenwart zu erwähnen. Anett Simmen hat ausgeschlossen, dass ihr Tanzstück bewusst Bezug nimmt auf die russische Aggression.

Der Bösewicht wird im „Wald der Wünsche“ geläutert, so viel sei verraten. Vielleicht ist seine Umkehr der Beleg dafür, dass Simmens Tanzstück ein Märchen ist.