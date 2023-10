Ukrainische Juden in Berlin: Nirgendwo ist es mehr sicher

Polizisten stehen seit einigen Tagen vor einem Hotel in Berlin. Es dient als Notunterkunft für jüdische Geflüchtete aus der Ukraine. Wo es genau liegt, soll in Zeiten von Bombendrohungen niemand erfahren.



Olena Ioffe, die hier lebt, erinnert sich an ihren Zwiespalt am 8. Oktober. Die Hamas hatte einen Tag zuvor Israel überfallen und wie im Blutrausch israelische Zivilisten niedergemetzelt. Die Jüdische Schule überließ es angesichts der Terrorgefahr den Eltern, ob sie ihre Kinder zum Unterricht schicken. „Ich war unsicher. Dann habe ich entschieden, sie soll zur Schule gehen. Meine Tochter soll jetzt nicht auch noch in Deutschland Angst haben müssen“, sagt Ioffe.

Die Tochter kam als Einzige zum Unterricht

Ihre Tochter sei dann die einzige Schülerin gewesen, die sich zum Unterricht getraut habe, erzählt die 39-jährige Ukrainerin. Ioffe floh mit ihren Kindern im März 2022 aus Saporischschja in der Südukraine nach Berlin. Die Russen hatten damals das nahe gelegene Kernkraftwerk erobert.



Die Mutter hat sich in einer Kochnische in ihrem Hotelzimmer eine Tasse Kaffee gemacht. Eine israelische Flagge schmückt auf dem Tisch ein aus Pappe gebasteltes Häuschen. Sticker mit der blau-gelben Fahne der Ukraine hängen an der Wand. Die Ukraine sei ihr Heimatland, aber Israel sei für sie auch Heimat. Familie lebt dort. Aber da ist noch mehr. „Juden hatten nach dem Holocaust immer ein zweites Zuhause in Israel. Aber jetzt ist das zweite Zuhause ein gefährlicher Ort“, sagt Ioffe.

Tausende Juden aus der Ukraine flohen nach dem russischen Einmarsch nach Israel. Für manche überraschend, entschieden sich auch etliche ukrainische Juden für die Flucht nach Deutschland. Die Bundesregierung beschloss erleichterte Zuwanderungsregelungen für jüdische Ukrainer. Laut der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland sind bis heute 2000 Anträge auf die erleichterte Zuwanderung bearbeitet worden. Mit 3000 weiteren werde gerechnet, erklärt eine Sprecherin.

Verwandte luden die Ukrainerin nach Israel ein

Olena Ioffe erzählt, dass ihr Onkel in Israel sie am Tag vor der russischen Invasion am Telefon angefleht habe, ihr Land zu verlassen. Der Onkel diene jetzt in der israelischen Armee. „Er ruft einmal in der Woche an, damit wir wissen, dass er noch lebt“, sagt Ioffe. Die Verwandten in Israel haben ihr und ihren Kindern nach dem russischen Angriff angeboten, bei ihnen zu wohnen, erzählt sie weiter. „Sie sagten, wir haben sogar eine eigene Wohnung für euch. Aber wir sind in Berlin geblieben. Wir dachten ja, der Krieg ist bald vorbei.“



Eigentlich könnte Olena Ioffe ihre Zeit jetzt aufteilen: einen halben Tag für die Sorgen um den Mann und die Freunde in Saporischschja unweit der Front, die andere Hälfte für Telefonate mit den Verwandten in Israel. Aber dafür sei sie zu beschäftigt. „Ich stecke gerade in drei Bewerbungsverfahren für einen Job in Berlin. Ich muss mein Leben hier auf die Reihe bekommen“, sagt sie.

Eine neue Sorge belastet die Mutter

Sie habe sich in Berlin immer wohlgefühlt, schildert die Ukrainerin. „Es gibt hier so viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Ich kam mir nie als Fremde vor“, sagt sie. Dann kam der 7. Oktober, und kurz danach stand Polizei vor dem Hotel. „Wir dachten, wir kommen an einen sicheren Ort. Und jetzt scheint es doch nicht so sicher für uns zu sein“, sagt sie. Sie möchte sich von ihrem Bild von einer Stadt, die jeden sein lässt, wie er ist, aber noch nicht verabschieden. Alle Araber über einen Kamm zu scheren, lehne sie ab. „Ich habe arabische Freunde in meinem Sprachkurs. Sie haben nach dem 7. Oktober angerufen, um zu fragen, wie es mir geht“, erzählt sie.



Sie empfinde bis heute keinen kollektiven Hass auf Russen und sie werde jetzt auch keinen auf Palästinenser entwickeln. „Ich habe allerdings auch niemanden in der Familie verloren“, sagt sie. Vielleicht sei einfach zu viel geschehen zwischen Israelis und Palästinensern, vermutet die Ukrainerin. Es klingt, als fürchte sie, dass jeder Krieg auf Dauer Seelen vergiftet und Monster gebiert.

Für Lars Umanski ist das Entsetzen jetzt noch größer als nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Markus Wächter/Berliner Zeitung

Ein Berliner Student erlebt den Angriff der Hamas

Der in der Ukraine geborene Berliner Lars Umanski versucht, seine Gefühle in Worte zu fassen. Er fühle sich vollkommen aus seinem Alltag gerissen, sagt er. Der Jurastudent stand am 7. Oktober auf einem Balkon in der Innenstadt von Tel Aviv. „Normalerweise ist da immer was los. Aber es war menschenleer“, sagt Umanski. Es gelang ihm, gleich am nächsten Tag nach Deutschland auszufliegen.

Etwas mehr als eineinhalb Jahre zuvor ging der Jurastudent in der Nacht auf den 24. Februar 2022 erst spät ins Bett. „Ich habe die Eilmeldung gelesen, dass Putin den Einmarschbefehl gegeben hat“, erinnert er sich. Die ersten vier Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine seien für ihn ähnlich wie die Tage seit dem 7. Oktober wie in Trance vergangen. Er sei damals wie heute erschüttert gewesen. Doch das Entsetzen sei jetzt noch größer. „Nach dem Angriff auf die Ukraine hatte ich Herzschmerz, jetzt hat mein Herz einen Riss“, sagt der 26-Jährige.

Juden aus der Ukraine wanderten in den 90er-Jahren nach Deutschland aus

Umanski ist in der Ukraine geboren und in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen. Seine Eltern entschieden sich in den 90ern, aus der Millionenstadt Charkiw im Nordosten der Ukraine nach Deutschland zu emigrieren. Die Bundesrepublik hatte sogenannten jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der zerfallenden UdSSR die Einreise ermöglicht. Circa 200.000 Juden wanderten nach Deutschland aus. Die meisten Verwandten Umanskis zog es damals jedoch nach Israel. „Mein Vater entschied sich dagegen, weil seine Söhne in keinem Krieg kämpfen sollten“, erzählt Umanski. Die Worte des Vaters klingen knapp drei Jahrzehnte später prophetisch. In Israel lebende Cousins Umanskis sind in die Armee eingerückt.

Umanskis Verbundenheit mit Israel erklärt sich auch aus seiner Familiengeschichte. Er ist oft zu Verwandtenbesuch dort, hat dagegen nur noch wenige Angehörige in der Ukraine. Der Student reiste 2021 zum ersten Mal nach langer Zeit wieder nach Charkiw. Die Ukraine ist für ihn vor allem mit der Welt seiner Kindheit verbunden. „Ich bin mit Russisch als Muttersprache aufgewachsen“, erzählt er. Charkiw gehört zum russischsprachigen Teil der Ukraine.

Die Ukraine war bis zur Shoah ein Zentrum jüdischer Kultur

Wie Umanski haben viele Berliner Juden eine besondere Verbindung zur Ukraine. Circa die Hälfte der in Deutschland lebenden Juden hat laut Angaben der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland ukrainische Wurzeln. Die Ukraine galt vor dem deutschen Überfall auf die damalige Sowjetrepublik als Zentrum der osteuropäisch-jüdischen Kultur. Die Shoah löschte sie aus. Nur noch etwa 500.000 Juden lebten 1989 in der Ukraine. Dann begann die Auswanderung nach Israel und Deutschland. Die ehemaligen Kontingentflüchtlinge sehen nun täglich in den Nachrichten, wie ihre Geburtsorte von Raketen getroffen werden.



Lars Umanski setzte seinen Schock nach dem 24. Februar schließlich in Aktivität um. Er sammelte Spenden für das angegriffene Land und half Geflüchteten. Er geht jetzt nach dem Überfall auf Israel auf Demonstrationen. Ein Teil von ihm scheint zu hadern, dass er Israel verlassen hat. Er fühle sich in Berlin gerade auch nicht wirklich sicher, sagt er.

Umanski erzählt, dass Bilder von Menschen in Neukölln, die das Blutbad der Hamas gefeiert haben sollen, noch im Bunker in Israel über den Bildschirm seines Smartphones flimmerten. „Ich frage mich manchmal, ob die Entscheidung meiner Eltern, nach Deutschland zu gehen, wirklich richtig war“, sagt er. Wäre sein Schicksal anders verlaufen, könnte der Berliner jetzt in Israel als Soldat auf einen Marschbefehl in Richtung Gaza warten. Oder in der Ukraine in einem Schützengraben liegen. Für Menschen ukrainischer Herkunft und jüdischen Glaubens ist sicherer Boden unter den Füßen derzeit nirgendwo in Sicht.