Berlin - Zwischen Gewächshaus und Labor des Botanischen Gartens Berlin schaufeln die Bagger schon Erde weg, Schilder machen auf den Baustellenverkehr aufmerksam. Bis zum Jahr 2023 fließen 17 Millionen Euro Fördermittel in die touristische Erschließung, Verbesserung der Infrastruktur und die Aufwertung der Gartenanlage. Zusätzlich werden 9 Millionen Euro in die Umgestaltung des Museums investiert. Mehr Garten, mehr Museum, mehr Wissen, so lautet das Zukunftskonzept des Botanischen Gartens in Dahlem. Wissen, das ist der Plan, soll hier künftig noch besser generiert und vermittelt werden.

„Wir sehen die Klima- und Biodiversitätskrise als gesellschaftliche Aufgabe. Es geht uns um das gemeinsame Anpacken“, sagt Thomas Borsch, Direktor des Botanischen Gartens. Das Verhältnis von Mensch und Natur habe sich verändert, der Botanische Garten, der sich jetzt auch „Bo Berlin“ nennt, will daher das Verständnis für Nahrungspflanzen verbessern. Die Ausstellungen und Führungen sollen zudem den gesellschaftlichen Dialog über Artenschutz und biologische Vielfalt stärken.