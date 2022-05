Ein Springbrunnen, Caféstühle und -tische. Dazu Bäume, Blumen, Bänke sowie Liegestühle aus Holz. Nein, das ist noch nicht der endgültige Entwurf für den autofreien Abschnitt der Friedrichstraße in Mitte, heißt es beim Senat. „Wir wollen die Ergebnisse des geplanten Gestaltungswettbewerbs nicht vorwegnehmen“, betonte die Verwaltung von Mobilitätsverwaltung Bettina Jarasch (Grüne). Doch die am Montag veröffentlichte Ideenskizze zeigt, wohin die Reise nach dem Willen der Verwaltung gehen soll.

Fußgängerzone auf der Friedrichstraße soll trotz Protesten bestehen bleiben

Trotz Protesten soll das Teilstück zwischen der Leipziger und der Französischen Straße dauerhaft zu einem Fußgängerbereich werden. Auch wenn nicht jedes der bisherigen provisorischen Gestaltungselemente gefällt und Nachbesserungsbedarf besteht: Die Flaniermeile soll bleiben. Denn sie sei ein Erfolg, bekräftigte die Senatorin. „Meine Wunschvorstellung ist eine Piazza, wie ich sie in Italien kennengelernt habe.“

Am Montagnachmittag stellte Bettina Jarasch die Auswertung des Verkehrsversuchs vor, den Senat und Bezirk Ende August 2020 auf dem rund 500 Meter langen Abschnitt begonnen hatten. Damals wurde in der Mitte der Fahrbahn mit gelbem Klebeband ein vier Meter breiter Radfahrstreifen markiert, der auch Einsatzfahrzeugen offensteht. Der Platz links und rechts davon steht den Fußgängern zur Verfügung, die nun deutlich mehr Raum nutzen können als bisher. Holzkonstruktionen, Parklets genannt, bieten Platz zum Sitzen. In Glasvitrinen können sich Geschäfte und andere Anrainer präsentieren. Die 45 Kaiserlinden und 20 Amber-Bäume, die bis 2021 dort standen, wurden entfernt und anderswo in Berlin eingepflanzt. Die Wurzeln drohten die Kübel zu sprengen.

Für 566 Anwohner wurde es leiser, für 535 Anwohner lauter

Der Verkehrsversuch habe gezeigt, dass eine überwiegende Mehrheit der Passanten mit der Aufenthaltsqualität in der autofreien Friedrichstraße sehr zufrieden seien, berichtete Jarasch am Montag. So wünschen sich vier von fünf Befragten eine dauerhafte Sperrung für den motorisierten Verkehr. „82 Prozent begrüßen eine dauerhaft verkehrsberuhigte Friedrichstraße. Etwa die Hälfte der Befragten sieht in der umgestalteten Friedrichstraße für sich einen Anreiz, diese häufiger aufzusuchen“, hieß es dazu beim Senat.

Was den Kraftfahrzeugverkehr anbelangt, so habe dieser in der Friedrichstraße stärker abgenommen als er in den parallel verlaufenden Straßen gestiegen sei, geht aus der Auswertung für den Senat weiter hervor. Gemeint sind die Charlottenstraße, auf deren Nordteil 120 Prozent Zunahme verzeichnet wurden, sowie der Straßenzug Glinka-/ Mauerstraße. Bei 566 Anwohnern habe die Lärmbelastung abgenommen, für 535 Anwohner wurden höhere Lärmbelastungen ermittelt.

Insgesamt sei der Autoverkehr in diesem Teil des östlichen Stadtzentrum zurückgegangen, so der Bericht weiter. Offenbar wichen die Kraftfahrzeuge entweder großräumig aus, oder der Verkehr hat sich auf andere Verkehrsmittel verlagert. Die Zahl der Autostellplätze sei als Folge des Verkehrsversuchs in dem betrachteten Gebiet um vier Prozent zurückgegangen. Lässt man die Parkhäuser außer Acht und betrachtet man nur den öffentlichen Straßenraum, betrug die Abnahme elf Prozent, so Dan Orbeck. Doch die Verluste seien zu verschmerzen, denn die verbliebenen Stellflächen seien nur zu 26 bis 64 Prozent ausgelastet, hieß es beim Senat.

Verbände halten Versuch für gescheitert

Die Zunahme des Radverkehrs in der Friedrichstraße übersteige die Rückgänge in anderen Bereichen deutlich. Von einem Plus in Höhe von 35 Prozent ist die Rede. Der provisorische Radfahrstreifen entfalte eine große Anziehungskraft – was aber auch zu Konflikten mit dem Fußverkehr geführt hat.

Die ermittelten Daten zeigten, dass die Zahl der Fußgänger im Bereich der Flaniermeile während der Sommermonate des Verkehrsversuchs zugenommen hat. Die Zahlen für Juli bis September 2021 überstiegen die Werte aus dem August 2020 deutlich, so der Senat. „Wir haben 50 bis 60 Prozent mehr Aufkommen als im Vergleichszeitraum 2020“, sagte Dan Orbeck von der Senatsverwaltung für Mobilität. Untersuchungen zeigten, dass Fußgänger häufiger als vor der Sperrung für Autos die Straßenseite wechselten oder die Fahrbahn nutzten. Im Laufe des Verkehrsversuchs nahm die durchschnittliche Aufenthaltsdauer spürbar zu. Nach Einschätzung der Fachleute deuten diese Beobachtungen darauf hin, dass Aufenthaltsqualität und eine Attraktivität gestiegen sind – dies seien Ursachen für das veränderte Verhalten, hieß es.

Aktionsbündnis will Friedrichstraße „retten“

Doch Anwohnerverbände sehen die Sperrung weiterhin kritisch. Wie berichtet gründete sich vor Kurzem ein Aktionsbündnis namens „Rettet die Friedrichstraße“, in dem auch Bürger und Gewerbetreibende aus dem Umfeld des Gendarmenmarkts aktiv sind. Es fordert den sofortigen Stopp des Verkehrsversuchs. Der Verband „Die Mitte“, der dem Bündnis angehört, bekräftigte erst kürzlich seine Forderung nach dem sofortigen Abbau des provisorischen Straßenmobiliars in der Friedrichstraße.

„Es braucht eine Gesamtkonzeption für die Friedrichstraße, den Gendarmenmarkt und Unter den Linden, die nicht nur den Verkehr betrachtet, sondern auch die Gestaltung“, so „Die Mitte“. „Das Ergebnis der Planung und Umsetzung muss für Mitte und Berlin eine Qualität auf internationalem Niveau haben. Seit zwei Jahren wird an der historisch einmaligen Friedrichstraße herumversucht. Die Zeit für schnelle Lösungen ist vorbei. Jetzt sollte man sich die Zeit nehmen und es endlich richtig machen.“ Trotzdem bleibt der Senat dabei: Das Teilstück soll auch künftig für Kraftfahrzeuge tabu sein - und zwar dauerhaft. Dazu hat er beim Bezirk die Teileinziehung beantragt.

Senatorin: „Die Idee einer ‚Flaniermeile‘ hat so nicht funktioniert“

Wie berichtet hat die Mobilitätssenatorin angekündigt, dass sie einen Wunsch der Verbände erfüllen möchte. Der provisorische Radfahrstreifen soll entfernt, der heute bereits autofreie Abschnitt und um das Warenhaus Galeries Lafayette künftig auch für Radfahrer gesperrt werden. „Die Idee einer ‚Flaniermeile‘ mit dem Fußverkehr im Mittelpunkt hat so nicht funktioniert. Als problematisch hat sich insbesondere der breite Radweg in der Straßenmitte erwiesen“, bekräftigte Bettina Jarasch am Montag. „Daher wird der Radweg wird aus der Friedrichstraße herausgenommen. Hier wird künftig überall der Fußverkehr Vorrang haben. Das ist eine entscheidende Verbesserung.“

Im Gegenzug wird beantragt, die parallel verlaufende Charlottenstraße zu einer Fahrradstraße zu erklären, bekräftigte die Grünen-Politikerin am Montag. In solchen Straßen hat der Radverkehr Vorrang. Autos werden dort aber weiterhin fahren können, mit Höchsttempo 30. Kfz-Durchgangsverkehr soll es in der Charlottenstraße jedoch künftig nicht mehr geben, so Jarasch. „Damit wird auch sie entlastet. Geschäfte und Häuser bleiben dabei per Kfz beziehungsweise für den Lieferverkehr erreichbar.“ Das ebenfalls am Montag vorgestellte Nahbereichskonzept sieht außerdem vor, dass der Kfz-Verkehr über die Hauptverkehrsstraßen Wilhelmstraße und Glinka-/Mauerstraße gelenkt wird. Auch der Busverkehr, etwa der Nachtbus N6, wird in Zukunft die Glinkastraße nutzen.

Anwohner wollen auch keine Fahrradstraße

Doch dagegen regt sich neuer Protest – nicht nur bei den Anwohnern. „Den Fahrradverkehr allein durch die Charlottenstraße zu lenken, macht es dem Autoverkehr noch schwieriger, durch Mitte zu kommen“, gab der FDP-Verkehrspolitiker Felix Reifschneider zu bedenken. „So werden ein enormes Verkehrschaos und eine hohe Belastung für die Menschen, den Handel und die Gastronomie vor Ort bewusst in Kauf genommen.“