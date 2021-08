Berlin - Nicht ohne mein Auto – das denken viele Deutsche. Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg scheint das anders zu sein. Bei einer Umfrage zeigten sich viele Bürger offen gegenüber starken Einschränkungen des Autoverkehrs. Alle Parkplätze im Kiez abschaffen, Kieze komplett autofrei: Dafür konnten sich deutliche Mehrheiten der Umfrageteilnehmer erwärmen. „Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Menschen in unseren Kiezen deutlich weniger Autos und eine gerechtere Aufteilung der vorhandenen Flächen wünschen“, sagte Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Grüne). „Beim Thema Verkehrswende wird viel über die Vorstellungen der Bürgerinnen und Bürger spekuliert. Daher sind Befragungen wie diese so wichtig“, so Andreas Knie. Er ist Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin, das mit dem Meinungsforschungsinstitut Infas für die Online-Befragung verantwortlich ist.

70 Prozent der Befragten fordern mehr Platz zum Fahrradfahren, 63 Prozent mehr Platz für Fußgänger. Auch Spielmöglichkeiten und Grünflächen fanden große Zustimmung. 25 Prozent bezeichnen mehr Parkplätze als wichtig oder sehr wichtig. Zu wenig sichere Radwege sowie die Lärm- und Abgasbelastung durch den Autoverkehr gelten als größte Verkehrsprobleme.

Lieber Grünflächen und Fahrradbügel als Parkplätze

Dann ging es um die Bewertung von Szenarien. Szenario Nummer 1 sieht vor, dass jeder zehnte Pkw-Stellplatz umgewidmet wird, etwa für Grünflächen oder Fahrradstellplätze. Im Kreuzberger Graefekiez bewerteten dies 78 Prozent zustimmend: äußerst positiv, positiv oder eher positiv. Im Friedrichshainer Samariterkiez waren es 80 Prozent.

Im Szenario 2 fallen alle Parkplätze im Kiez weg. Hier betrug die Zustimmung im Graefekiez 68, im Samariterkiez 69 Prozent.

Szenario 3 geht am weitesten: Alle Parkplätze verschwinden, und private Pkw dürfen auch nicht mehr ins Stadtviertel fahren. Einen autofreien Kiez bewerteten 61 Prozent der Kreuzberger Umfrageteilnehmer zustimmend, in Friedrichshain 52 Prozent.

Mehr als tausend Menschen nahmen teil

Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten hatte rund 6000 Bürger angeschrieben, 1041 nahmen an der Online-Befragung teilt. „Das ist eine sehr hohe Quote“, so Knie. Das Durchschnittsalter betrug 42 Jahre, Männer und Frauen waren zu gleichen Teilen vertreten. 47 Prozent der Befragten haben einen Migrationshintergrund, 83 Prozent mindestens das Abitur. 59 Prozent sind erwerbstätig. Bei den Parteipräfenzen dominieren die Grünen, mit denen im Graefekiez 37 Prozent sympathisieren. Dort folgen die Linke (elf Prozent) und die SPD mit zehn Prozent.

Und das Mobilitätsverhalten? Zwar haben 80 Prozent der Befragten einen Führerschein, aber 55 Prozent leben in einem autofreien Haushalt. Nur zwölf Prozent nutzen täglich oder fast täglich das Auto – knapp die Hälfte das Fahrrad.