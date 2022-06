Die Wohnungsbaugesellschaft Mitte (WBM) ändert ihre Pläne für die denkmalgeschützte ehemalige Pulverfabrik im Quartier Waterkant in Spandau. „Als Folge der Corona-Pandemie hat sich das bisher verfolgte Nutzungskonzept mit einem gastronomischen Schwerpunkt zerschlagen“, sagt WBM-Sprecher Matthias Borowski. „Wir befinden uns aktuell in einem intensiven Austausch mit einem potenziellen Investor aus dem sozialen Sektor.“

Ein Letter of Intent (LOI) – also eine Absichtserklärung, in der die beteiligten Partner die geplante Zusammenarbeit bekräftigen – solle dies „zeitnah untermauern“, so Borowski. Die „Neuorientierung“ sei erforderlich, um den Ort an der Daumstraße 99 wieder mit Leben zu füllen. Das denkmalgeschützte Gebäude der ehemaligen Pulverfabrik, das von 1914 bis 1918 errichtet wurde, solle nach seiner „Revitalisierung“ ein attraktiver Anziehungspunkt an der Spandauer Havelpromenade werden.

Das Quartier Waterkant in der Wasserstadt Oberhavel ist ein gemeinsames Bauprojekt der landeseigenen Wohnungsunternehmen WBM und Gewobag. Sie errichten in der Waterkant insgesamt rund 2500 Wohnungen auf beiden Uferseiten der Havel. Im ersten Bauabschnitt der WBM in der Daumstraße wurden bereits 364 Wohnungen fertiggestellt – „alle sind vermietet“, sagt WBM-Sprecher Borowski. Davon seien 165 Wohnungen barrierefrei und fünf Wohnungen rollstuhlgerecht.

Berliner Zeitung/Markus Waechter Die alte Pulverfabrik

Im September sollen die Bauarbeiten an der Rauchstraße beginnen

Im September 2022 will die WBM die Bauarbeiten für weitere rund 350 Wohnungen starten, die an der Rauchstraße geplant sind. Die Gewobag, die den Großteil der Unterkünfte in der Waterkant baut, hat bereits mehrere Hundert Wohnungen fertiggestellt. Für ein markantes Gebäude, ein 16-geschossiges Hochhaus, wurde im vergangenen Jahr Richtfest gefeiert.

Der Bau der Wasserstadt Oberhavel ist eine groß angelegte Umnutzung von Flächen ehemaliger Rüstungs- und Industriestandorte entlang der Havel, die in den 1990er-Jahren gestartet wurde. Bis Ende 2016 wurden 4250 Wohnungen fertiggestellt. Zwischen 2017 und 2026 sollen weitere 8500 Wohnungen gebaut werden, sodass in der Wasserstadt Oberhavel ein Quartier mit insgesamt rund 12.750 Wohneinheiten entsteht. Nachteilig war lange Zeit, dass die Wasserstadt in der Einflugschneise des Flughafens Tegel lag. Mit Einstellung des Flugbetriebs in Tegel ist es damit vorbei.