Berlin - Der Versuch spaltet die Gemüter. Die einen finden es gut, dass auf einem Teil der Friedrichstraße keine Autos mehr fahren. Die anderen kritisieren, dass ein Radweg über die angebliche Flaniermeile führt. Demnächst wollen Verkehrssenatorin Regine Günther und Mitte-Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel bekannt geben, ob der Feldversuch über den zuletzt genannten vorläufigen Endtermin 31. Oktober hinaus fortgeführt wird. Dem Vernehmen nach wird das Grünen-Duo mitteilen, dass er weitergeht. „Er wird nicht abgebaut, sondern erneut verlängert“, erfuhr die Berliner Zeitung. Bis weit in das kommende Jahr bleibe der Abschnitt autofrei. Details würden in Kürze veröffentlicht.

Wo einst viele Autos unterwegs waren, gehört der Platz seit mehr als einem Jahr den Fußgängern und Radfahrern. Flaniermeile Friedrichstraße oder, blumiger, „Friedrich, the Flâneur“: So heißt der Verkehrsversuch, für den ein rund 500 Meter langer Abschnitt der Nord-Süd-Verbindung in Mitte vom Kraftfahrzeugverkehr befreit worden ist. Seit August des vergangenen Jahres ist das Teilstück zwischen der Französischen und der Leipziger Straße für Kraftfahrzeuge nicht mehr befahrbar.

Erstmals Bäume und Sitzgelegenheiten auf der Einkaufstraße

Fußgänger, die sich bisher auf die schmalen Gehwege beschränken mussten, dürfen sich nun auch auf Teilen den Fahrbahn bewegen. Zudem wurde die Einkaufsstraße im östlichen Berliner Stadtzentrum erstmals begrünt, der Bezirk ließ Pflanzkübel mit 45 Kaiserlinden und 20 Amberbäumen auf dem Asphalt aufstellen. Holzkonstruktionen mit Sitzgelegenheiten, Parklets genannt, stehen zum Ausruhen bereit. Nicht zu vergessen die „Showcases“: gläserne Vitrinen, in denen sich Geschäfte und andere Anlieger präsentieren können. In diese und andere Gestaltungselemente wurden während der ersten Projektphase, die im Januar endete, laut Senat mehr als 260.000 Euro investiert.

Ein echter Fußgängerbereich ist nicht entstanden, denn zu der Umgestaltung gehört auch, dass in der Mitte der Einkaufsstraße ein vier Meter breiter Radfahrstreifen abgesteckt worden ist. Auch wenn ein Tempolimit von 20 Kilometern pro Stunde gilt und Zebrastreifen inzwischen dazukamen, gab es von Anfang an Kritik. Zwar sei es nicht hoch genug einzuschätzen, dass Autolärm und Abgase verschwunden sind, sagte Roland Stimpel vom Fachverband Fußverkehr Deutschland (FUSS). „Ich halte es aber nicht für angemessen, die Friedrichstraße als Flaniermeile zu bezeichnen“, so der Sprecher. Denn wegen des breiten Radwegs hätten die Fußgänger nur wenig Platz hinzugewonnen.

Vonseiten einiger Anlieger gab es ebenfalls Kritik an dem „Radschnellweg“ auf der vermeintlichen Flaniermeile. Ein zukunftsfähiges Konzept sehe anders aus, bemängelte der Verein „Die Mitte“.

Andere Beobachter können dagegen nicht nachvollziehen, dass der Radweg häufiger missbilligt wird als der dichte Kraftfahrzeugverkehr, der das Straßenbild bislang beherrscht hatte. Allerdings hätte es Möglichkeiten gegeben, die Straße anders zu gestalten, heißt es weiter. So hätte man den Bereich zur Fußgängerzone erklären können mit dem Zusatz „Radfahrer frei“. „Dann wäre klar, wer Vorrang hat: die Fußgänger“, so das Argument. Fahrräder dürften auch in diesem Fall den Bereich nutzen – aber mit Schrittgeschwindigkeit. Doch das würden der Verein „Changing Cities“, der die Planung mitgestaltet hat, und die Verfechter des Radverkehrs im Senat schwerlich akzeptieren.

Kosten summierten sich in der ersten Phase auf mehr als eine Million Euro

Einzelhändler und andere Anlieger entlang der parallel verlaufenden Charlottenstraße haben das Gefühl, dass der Autoverkehr vor ihrer Tür zugenommen hat. Um diese und andere mögliche Wirkungen des Versuchs auszuloten, hat der Senat nach eigenen Angaben eine Untersuchung in Auftrag gegeben. Allein während der ersten Projektphase summierten sich die Kosten der Verkehrserhebungen und der Auswertung von Verkehrsdaten auf rund 444.000 Euro – den größten Posten bei den Gesamtkosten in Höhe von 1,076 Millionen Euro während dieses Zeitraums. Zweitgrößter Faktor war die Marketingkampagne, die der Senat auf rund 191.000 Euro bezifferte.

Beteiligte bemängeln allerdings, dass bislang kein offizielles Zwischenergebnis der Untersuchung vorgelegt wurde. „Es wäre gut, wenn es endlich einmal valide Daten gäbe, mit denen die Planer in Bezirk und Senat umgehen könnten“, hieß es. Wichtig wäre auch, den Fokus zu erweitern: „Das gesamte Gebiet zwischen Tor- und Leipziger Straße müsste in den Blick genommen werden.“

Zum Verkehrsversuch befinde sich die Senatsverkehrsverwaltung in „finalen Abstimmungen“, berichtete Constanze Siedenburg, Sprecherin von Regine Günther. Sie bat noch um etwas Geduld. „Die Friedrichstraße und ihre nähere Umgebung brauchen noch mehr Impulse, gerade für die Zeit nach der Pandemie. Ich bin gerade hier dafür, nicht gleich alles endgültig in Beton zu gießen, sondern Dinge auch auszuprobieren, provisorisch umzusetzen und dann weiterzuentwickeln“, sagte die Senatorin im September im Interview mit der Berliner Zeitung. Stadtforscher würden diesen „flexiblen, anpassungsfreudigen Pop-up-Ansatz“ für die Verkehrswende empfehlen.