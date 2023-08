Aktion zum Erdüberlastungstag: G7-Chefs essen vor dem Kanzleramt einen Weltkuchen

Olaf Scholz hebt seinen Teller mit einem Stück grün-blauem Kuchen, neben ihm warten Joe Biden und Fumio Kishida, der Ministerpräsident Japans, noch auf ihre Portion. Weltpolitiker und Milliardäre sitzen zusammen an einem Tisch mit Sekt und Erdball-förmigen Kuchen und schmausen. Vor ihnen liegen Fahrradreifen und Plastikflaschen auf dem Boden. Es ist ein skurriles Schauspiel am Mittwoch vor dem Bundeskanzleramt. Organisiert hat dieses ungewöhnliche Mittagessen die Jugendorganisation des Nabu, die Naju (Naturschutzjugend).

Der sogenannte Erdüberlastungstag fällt in diesem Jahr auf den 2. August. Dieser Tag soll veranschaulichen, wann die Erdbevölkerung die nachwachsenden Ressourcen unseres Planeten für dieses Jahr aufgebraucht hat. Der Erdüberlastungstag für Deutschland war bereits am 4. Mai. Wenn alle auf der Welt so leben wie der durchschnittliche Deutsche, hätten wir an diesem Tag alle nachwachsenden Ressourcen bereits verbraucht. Um unseren Lebensstil zu unterstützen, bräuchten wir also ungefähr drei Erden. Für den weltweiten Durchschnitt reicht es noch bis Anfang August. Trotzdem, so verkünden die Sprecher der Naju am Mittwoch, bleiben uns noch fünf Monate, in denen wir im Minus sind.

Weil die Aktion mitten im Regierungsviertel stattfindet, kommen viele Touristen vorbei, mehr als Berliner zumindest. Eine Passantin aus Sachsen zum Beispiel bleibt kurz stehen. Generell finde sie solche Aktionen gut, ist hier aber skeptisch: „Welche Wirkung hat das?“ Ein weiterer Zuschauer, der ebenfalls seinen vollen Namen nicht sagen will, ist aus Hamburg angereist, um seine Tochter zu unterstützen, die an der Aktion teilnimmt. Umweltfreundlich, mit der Bahn, betont er. Er ist in Neukölln aufgewachsen und findet den Platz vor dem Kanzleramt gut gewählt. Er findet diese Protestform besser als die der Letzten Generation. Diese seien zwar auch wirksam, aber er sei froh, dass seine Tochter sich für eine „sichere Form des Protests“ entschieden habe.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch was fordert die Naju konkret? Vor allem geht es darum, weniger Ressourcen zu verbrauchen. In einer Pressemitteilung fordert die Organisation „ein global gerechtes und gemeinwohlorientiertes Wirtschaftssystem“. Außerdem sollen Umweltschäden, die bei der Produktion von Konsumgütern entstehen, im Preis berücksichtigt werden.

WFF- und Naju-Sprecher warnen Politik

Rebecca Tauer, Programmleiterin von Circular Economy beim World Wide Fund for Nature (WWF), kritisiert, dass es in Deutschland bisher an verbindlichen Vereinbarungen fehle, um die Wirtschaft umzubauen. „Deutschland muss dringend aufholen und seinen Beitrag leisten, um den Welterschöpfungstag wieder nach hinten im Kalender zu verschieben.“ Den nötigen Rahmen dafür schaffe ein Ressourcenschutzgesetz analog zum deutschen Klimaschutzgesetz.

Der Kuchen in den Farben des Planeten, Blau und Grün, ist übrigens wirklich essbar. Laut Naju wurde er von ehrenamtlichen Mitgliedern selbstgebacken und dekoriert. Er sollte wie eine Erdkugel aussehen und hat ungefähr die Größe eines Handballs. Auf die Frage, ob er denn schmecke, ertönt aus der Gruppe: „Richtig gut!“ Die einzige Frau in der Runde ist übrigens Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin. Auf dem Foto sitzt sie am Tisch rechtsaußen.

Rebecca Mahneke vom Naju sagt, sie haben sich für Staatsoberhäupter entschieden, um auf deren Verantwortung hinzuweisen. „Nicht der Einzelbürger ist dafür zuständig.“ Gleichzeitig könne aber auch Berlin als Stadt mehr tun für den Planeten. Seit einem Jahr lebt die Chemie-Studentin in der Hauptstadt. Mehr für den Schutz für die Stadtnatur wäre ein Weg. „Außerdem sollte die Stadt mehr Straßenbäume pflanzen.“



Eine Sache ist in diesem Jahr bei dem Erdüberlastungstag auffällig: Er hat sich ein paar Tage nach hinten verschoben. Heißt das nicht, wir befinden uns auf dem richtigen Weg? Auch dafür hat Rebecca Mahneke eine Erklärung. Zum einen würde mittlerweile anders gerechnet, zum anderen hätte die Pandemie einen Einfluss gehabt. „Bei Corona hat man gesehen, wie die Welt aussehen könnte, wenn wir weniger Ressourcen verbrauchen“, sagt sie. Diese positiven Effekte seien jetzt schon wieder dahin. „Der Trend weltweit geht in Richtung mehr Konsum.“