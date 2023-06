Unbekannte demolieren Polizeiautos in Kreuzberg und Friedrichshain

In Berlin sind an drei verschiedenen Orten Polizeiautos demoliert worden. Mitarbeiter der 14. Einsatzhundertschaft hatten nach Informationen der Berliner Zeitung ihr ziviles Dienstfahrzeug am Donnerstagnachmittag an der Skalitzer Straße in Kreuzberg geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkehrten, stellten sie fest, dass unbekannte Täter die beiden Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen hatten. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Auch am Boxhagener Platz in Friedrichshain gab es in der Nacht zum Freitag eine Sachbeschädigung an einem Polizeifahrzeug. Polizisten des Abschnitts 51 hatten an der Gärtner-, Ecke Krossener Straße ihren Wagen für eine kurze Zeit abgestellt. Als sie gegen 2.35 Uhr dorthin zurückkehrten, hatte jemand ein pinkfarbenes Anarchiezeichen, etwa 30 mal 30 Zentimeter groß, auf die Motorhaube gemalt.

Anderthalb Stunden später traf es in Friedrichshain erneut ein Einsatzfahrzeug desselben Polizeiabschnitts. Gegen 4 Uhr hatten Polizisten des Abschnitts 51 Nachermittlungen wegen eines vorangegangenen Einsatzes in der Dolziger Straße geführt. Als sie zu ihrem abgestellten Streifenwagen zurückkehrten, war die Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite eingeschlagen und gesplittert. Das Dienstfahrzeug war nicht mehr einsatzfähig.