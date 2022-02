Im Prozess um den schweren Unfall mit vier Toten in der Invalidenstraße in Mitte vor zweieinhalb Jahren hat die Staatsanwaltschaft für den 45-jährigen Angeklagten eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten gefordert, die zur Bewährung ausgesetzt werden soll. Nach Angaben des Oberstaatsanwalts Dirk Klöpperpieper habe sich der Angeklagte der fahrlässigen Tötung in vier Fällen und der Gefährdung des Straßenverkehrs schuldig gemacht.

In seinem Plädoyer sagte der Oberstaatsanwalt, der angeklagte Michael M. hätte sich am Abend des 6. September 2019 niemals ans Steuer seines hochmotorisierten Autos setzen dürfen. „Schon gar nicht mit ihrer Vorgeschiche“, erklärte der Anklagevertreter.

Michael M. wollte am Abend des 6. September 2019 mit seiner Tochter und seiner Mutter in eine Pizzeria fahren. Auf der Invalidenstraße erlitt er einen epileptischen Anfall, dabei versteifte sich sein Körper. Michael M. drückte das Gaspedal offenbar bis zum Boden durch. Mit mehr als 100 Kilometer pro Stunde raste der SUV auf den Gehweg, riss einen Stahlpoller und eine Ampel mit sich und tötete schließlich vier Menschen: einen dreijährigen Jungen und seine 64 Jahre alte Großmutter sowie zwei junge Männer im Alter von 28 und 29 Jahren.

Es war der zweite epileptische Anfall des Angeklagten. Er hatte sich gerade einmal einen Monat zuvor in der Schweiz einen Gehirntumor operieren lassen und war Ende August von seinem Neurologen darauf hingewiesen worden, dass er kein Auto fahren dürfe. Die Belehrungen nannte der Oberstaatsanwalt „unzureichend“. Aber als Autofahrer habe man Eigenverantwortung. Michael M. hätte sich informieren müssen, ob er fahrtauglich sei.

Laut Klöpperpieper habe es keine Rolle gespielt, mit welchen Auto der Angeklagte unterwegs gewesen sei. Auch mit einem Smart wäre es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Am Nachmittag sollen die Vertreter der Hinterbliebenen plädieren, in einer Woche die Anwälte von Michael M. Das Urteil wird für den 17. Februar erwartet.