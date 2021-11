Berlin - Die Patientenakte ist eindeutig. Aus dem Dokument zitiert der Vorsitzende Richter Willi Thoms an diesem Montag. Demnach bekam Michael M. von seinem behandelnden Neurologen gesagt, dass er nach einer Hirntumor-Operation mindestens ein Jahr ohne einen epileptischen Anfall sein müsse, um wieder Auto fahren zu dürfen. So jedenfalls hat es der Mediziner am 27. August 2019 in der Akte notiert. Doch dieser ärztlichen Weisung kam der Angeklagte nicht nach. Zehn Tage später setzte sich Michael M. ans Steuer seines SUV, um mit seiner Tochter und seiner Mutter zu einem italienischen Restaurant zu fahren. Kurz darauf riss der Wagen auf der Invalidenstraße in Mitte vier Menschen in den Tod.

Michael M. muss sich vor dem Berliner Landgericht wegen fahrlässiger Tötung in vier Fällen und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Er sei am Abend des 6. September 2019 auf der Invalidenstraße vor einer roten Ampel mit seinem hochmotorisierten Auto auf die Gegenfahrbahn ausgeschert, so die Anklage. Aufgrund eines epileptischen Anfalls soll der Angeklagte einen Krampf erlitten und das Auto mit durchgedrücktem Gaspedal voll beschleunigt haben.

Der tonnenschwere SUV raste auf den Bürgersteig, riss einen Poller und eine Ampel mit und erfasste mit über 100 Kilometer pro Stunde eine Menschengruppe, die an der Ampel wartete. Ein dreijähriger Junge und seine 64-jährige Oma sowie zwei 28 und 29 Jahre alte Männer starben. Die Insassen des SUV blieben fast unverletzt.

Michael M. redet ausschweifend, als er an diesem Montag die Fragen der Kammer, des Staatsanwalts, der Sachverständigen und der Anwälte der insgesamt neun Nebenkläger beantwortet. Am Ende kommt heraus, dass er seine Lage nach einem epileptischen Anfall im Mai 2019, einer Operation im August desselben Jahres, bei der ein Hirntumor entfernt wurde, völlig falsch eingeschätzt, er seine Fahrtauglichkeit überschätzt hatte: Er sei davon ausgegangen, dass mit dem Tumor die Ursache für seine Epilepsie beseitigt worden sei, sagt er. Zu den Weisungen der Ärzte, erst einmal nicht in ein Auto zu steigen, erklärt er: „Ich sah es als Empfehlung, nicht als Verbot.“ Er habe sich gut gefühlt. Michael M. ignorierte den ärztlichen Rat – mit fatalen Folgen.

Michael M. fuhr immer wieder „kleine Strecken“

Michael M. hatte im Mai 2019 im Schlaf seinen ersten epileptischen Anfall erlitten. Damals war ihm mitgeteilt worden, dass er sich drei Monate lang nicht hinter das Steuer eines Autos setzen dürfe. Nun gibt er auf Nachfrage des Gerichts zu, schon vier Wochen später wieder ein Fahrzeug gelenkt zu haben. Und auch nach der Hirn-Operation am 10. August fuhr er mehrmals Auto, obwohl er für ein Jahr nicht fahrtauglich war. „Kleine Strecken“, wie er nun sagt. Ihm sei es schließlich sehr gut gegangen. Er habe geglaubt, er würde es merken, wenn er am Tag einen epileptischen Anfall erleiden würde. „Ich dachte, ich kann es kontrollieren.“ Er konnte es nicht.

Und auch das wird an diesem Tag vom Vorsitzenden Richter thematisiert: Einen Tag vor dem Unfall schrieb die Ehefrau von Michael M. offenbar eine SMS an den Arzt, der ihren Mann operiert hatte. Das geht aus der Vernehmung des Mediziners hervor. Sie teilte ihm darin mit, dass es Michael M. nicht gut gehe, er komisch und abweisend sei.

Der Arzt antwortete einen Tag später, also am Unfalltag. Er empfahl eine dringende fachneurologische Abklärung. Zu dieser Zeit war die Ehefrau schon auf dem Weg zu ihren Eltern, die sie für ein paar Tage besuchen wollte. Hatte sie nicht mit Michael M. gesprochen? „Nein“, sagt der Angeklagte.

Michael M. selbst sprach offenbar auch nicht viel über sein Anfallleiden. Seine Mutter wusste nichts von der Erkrankung ihres Sohnes, als sie ihn besuchte und sich am Abend des 6. September zusammen mit ihrer Enkeltochter in sein Auto setzte, um zu einer Pizzeria zu fahren. So erzählt es die 70-jährige Mutter von Michael M. als Zeugin.

„Ich dachte zunächst an einen Herzinfarkt“

Zunächst sei alles ganz normal gewesen. „Es war viel Verkehr“, so die Mutter. Auf der Invalidenstraße habe ihr Sohn plötzlich den Kopf nach links gedreht und „so komische Geräusche“ von sich gegeben, schildert die Zeugin die dramatischen Sekunden vor dem Unfall. „Michael, Michael“, habe sie immer wieder gerufen. Doch ihr Sohn habe nicht reagiert. „Ich dachte zunächst an einen Herzinfarkt“, sagt die Mutter des Angeklagten.

Ihr Versuch, den Motor auszuschalten, scheiterte. Das Bein ihres Sohne auf dem Gaspedal hatte sich nach ihren Worten versteift. „Ich wollte das Bein vom Gas schieben, aber es ging nicht“, berichtet sie. In diesem Moment sei das Auto wie eine Rakete losgegangen, direkt in eine Gruppe von Leuten.



Am Mittwoch wird die Ehefrau vor Gericht als Zeugin erwartet. Unklar ist, ob sie aussagen wird. Sie hat ein Zeugnisverweigerungsrecht.