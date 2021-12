Besucher von Kursen an der Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf bekamen Ende November folgende Mitteilung per Mail: „Ab dem 27.11.2021 gilt auch in Ihrem Kurs die 2G-Regel. Das heißt, wenn Sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind, können Sie leider nicht mehr am Kurs teilnehmen. Eine Rückerstattung von Entgelten für dadurch verpasste Termine ist nicht möglich.“