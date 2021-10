Berlin - In Berlin fährt seit dem ersten Oktober ein „Impfbus“ durch die Stadt. Freitagmorgen startete er mit seiner ersten Station vor dem Lichtenberger Dong-Xuan-Center und lockte die ersten Impfwilligen an. Drei weitere Busse kommen im Laufe des Oktober dazu. Sie sollen Orte und Menschen ansteuern, die bei der Impfkampagne bisher außen vor blieben.

Vor zwei Wochen war er noch ein pinkes Sightseeing-Gefährt, nun ist der Bus rot-weiß angemalt und trägt die von weitem lesbare Aufschrift „Berliner Impfbus / Berlin Vaccination Bus“. Vor der Tür erhalten die Impfwilligen ein Klemmbrett mit den nötigen Unterlagen und füllen es aus, erst dann betreten sie den Bus vorne beim Führerhäuschen, fast so, als würden sie eine Fahrkarte lösen. Dann geht es entweder in die untere oder die obere Impfkabine des Doppeldeckers. Oben muss man aufpassen, sich nicht den Kopf zu stoßen. Ansonsten ist der Platz optimal genutzt, man kann sogar den Mindestabstand einhalten. Wenn es regnet, sollen die Dokumente im Doppeldecker auf mit Mindestabstand ausgewählten Bussitzen ausgefüllt werden, der Bus ist also auch bei schlechtem Wetter einsatzbereit.

Weil die Impfzentren schließen, braucht es nun andere Angebote

Vor dem Dong-Xuan-Center, einem asiatischen Großmarkt in Lichtenberg, bildet sich auf dem Parkplatz bereits eine Dreiviertelstunde vor Beginn der Aktion eine kleine Schlange. Bis 11.30 Uhr bleibt er hier stehen, dann geht es zur Mevlana-Moschee nach Kreuzberg, wo der Bus bis 18 Uhr hält. Auch der junge Marzahner Michel Walaszewski ist unter den Wartenden in Lichtenberg. Er ist 20 Minuten mit der Tram hergefahren, um sich seine Zweitimpfung mit Moderna abzuholen: „Meine Freundin hat heute früh den Impfbus gesehen und mir geschrieben. Das Impfzentrum bei Ikea hat ja nun geschlossen, da hatte ich meine erste Impfung bekommen, auch mit Moderna. Jetzt musste ich mir etwas anderes suchen, da kommt der Bus gerade recht.“

DRK Der Impfbus von innen.

Auch Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) ist am Ort und betont seine Freude über das mobile Angebot gerade im Osten der Stadt. Hier sei die „Arztdichte geringer“, und da die Impfzentren nun größtenteils schließen, müsse man auf andere Angebote setzen. Man stehe nun, nachdem man die vom RKI prognostizierte Impfquote in Berlin ungefähr erreicht habe, vor „den schwersten zehn Prozent der Impfung“, sagt der Bürgermeister.

Wo hält der Bus als Nächstes?

Genau an diesem Punkt kommen die Busse ins Spiel. Sie haben, so Projektleiterin Ricarda Neumann vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), keinen festen Halteplan, der für mehrere Wochen durchgeplant wäre. Neumann: „Wir wollen jetzt dahin, wo die Leute noch nicht geimpft sind. Unter anderem haben wir mehrere Termine bei der Berliner Tafel.“ Dafür wolle man spontan sein und Orte, an denen es wenige Impfwillige gibt, wieder verlassen und es stattdessen woanders versuchen können. 120 Dosen des Vakzins von Moderna hat jeder Bus dabei, insgesamt 480 Impfungen können so in allen vier Bussen täglich insgesamt durchgeführt werden. Angekündigt werden die Stopps der Busse auf wirhelfenberlin.de.