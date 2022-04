Berlin - Irgendwann steht ein Mann vor einer Leinwand im Festsaal der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße und erklärt die vier verschiedenen Arten von ukrainischen Reisepässen. Da gibt es die, die sind zum Beispiel nur auf Ukrainisch ausgestellt, andere sind so alt, dass sie zwar abgelaufen sind, aber trotzdem für eine Anmeldung in Berlin noch gültig sein können. Vor dem Mann sitzt ein aufmerksam zuhörendes Publikum von ungefähr 20 Menschen. Viele schreiben eifrig Notizen über den Inhalt seines Vortrags.

Der Mann an einem Rednerpult stellt sich vor als Mitarbeiter des Flüchtlingsbürgeramtes im Rathaus Tiergarten. Genau darum geht es am Mittwochabend, als das Bezirksamt Mitte einen Informationsabend veranstaltete für alle Gastgebende im Bezirk. Es ist die erste dieser Veranstaltungen im Bezirk Mitte. Für Menschen, die Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen haben, könnte gerade die Information über den ukrainischen Reisepass das Ende wochenlanger Unklarheit sein.

Gerd Engelsmann An Informationsständen konnten die Gastgebenden den Beamten ihre Fragen stellen und sich über viele relevante Themen informieren – von Bildungsangeboten für Geflüchtete bis hin zu Gesundheitsfragen.

Gabriele Gasmann hat zusammen mit ihrem Ehemann Frank im März eine 30-jährige ukrainische Frau und ihren dreijährigen Sohn bei sich aufgenommen. Ihr hat vor allem der Vortrag des Jugendamtes zur Anmeldung für einen Kitaplatz gefallen. Bis dahin war sie frustriert über das „ständig wechselnde Informationsangebot“. „Wenn montags alle Termine für die Woche weg sind“, sagt Gabriele Gasmann, „dann braucht man vor allem Glück.“ Aber als Berliner ist ihr das nicht neu.

An der Breitweite dieser Vorträge erkenne man, wie viele Dinge Gastgebende für Menschen aus der Ukraine mitbedenken müssen, sagt der Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne), der das Grußwort zum Anfang des Abends gab. „Es ist unglaublich kompliziert“, sagt von Dassel zur Berliner Zeitung. Auch die Verwaltung erlebe gerade viele Neues täglich. Ob es um einfache Dinge geht, wie die Anmeldung in einer Willkommensklasse, oder für Deutschkurse, oder auch um komplizierte Probleme wie Suchtprobleme bei Geflüchteten.

Der Bürgermeister beschreibt die letzten zwei Monate als eine „dramatische Herausforderung“ für Berlin und seinen Bezirk, er sei aber sehr beeindruckt von dem solidarischen Verhalten vieler Bürgerinnen und Bürger. Diese haben viel Zeit investiert, um die vielen Anfragen zu beantworten – ob über Kitaplätze, Arbeitssuche oder Freizeitmöglichkeiten. Er wollte den Helfenden in Zukunft „so viel Informationsmaterial wie möglich“ zur Verfügung stellen.

Am häufigsten wird über Kitaplätze und die Arbeitssuche gefragt

Gerd Engelsmann Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel begrüßt die Gäste im Festsaal der Berliner Stadtmission.

Die Veranstaltung war auch eine Möglichkeit für Helfer, sich mit anderen in ihrer Umgebung zu vernetzen. Margarethe Hofmeier hat zusammen mit ihren WG-Mitbewohnern eine 49-jährige Frau aus der Ukraine aufgenommen. „Man will einfach wissen, ob sie alles richtig mache“, sagt sie. Sie hätte sich aber mehr Information zum Thema Jobsuche und Arbeitsrecht für Geflüchtete gewünscht. „Sie müssen so sehr aufpassen“, sagt Hofmeier, „ich höre immer wieder, dass einige gerade die Situation von Ukrainern ausnutzen.“

Das Ehepaar Gasmann fühlt sich nach dem Abend gut beraten – vor allem, was die Suche nach nötigen Terminen und Beratungsangeboten angeht. Aber ihnen ist klar, dass ihre Gastgeber-Rolle noch viele solcher Fragen und Frustrationen mit sich bringen wird. Der Senat sei offenbar selbst in einer Lernphase, sagt Gabriele Gasmann, „und wir machen das auch mit“.