Unglückliche Geschöpfe in der Fabrikhölle: Kinder arbeiteten auch Weihnachten

Fabrikkinder in einer amerikanischen Baumwollspinnerei nach 1900. Die Kinderarbeit in den preußischen Fabriken des 19. Jahrhunderts konnte noch nicht fotografisch dokumentiert werden. imago/UnitedArchives

125 Kinder waren zur Nachtschicht in der Fabrik eingeteilt, selbst Vierjährige sah der Fabrikinspektor bei der Arbeit. Man schrieb das Jahr 1826, und der im damals preußischen, nahe der niederländischen Grenze gelegenen Geldern tätige Mann diagnostizierte „bleiche Gesichter, matte und entzündete Augen, geschwollene Leiber, böse Hautausschläge“. Er beschrieb „unglückliche Geschöpfe, die früh dem Familienleben entfremdet wurden und ihre Jugendzeit in Kummer und Elend verbrachten“.

Bis zu sechs Prozent aller preußischen Fabrikarbeiter im 19. Jahrhundert waren Kinder unter 14 Jahren, die täglich zwölf und mehr Stunden arbeiteten. Künstliche Beleuchtung dehnte die möglichen Arbeitszeiten aus. In manchen Betrieben machten Kinder die Hälfte der Belegschaft aus. Häufig gingen Kinder aus Arbeiterfamilien gemeinsam mit ihren Eltern in die Fabriken.

Verzweiflungstat einer Zwölfjährigen

Im Mai 1837 bewegte das Schicksal eines zwölfjährigen Mädchens die preußische Öffentlichkeit: Das Kind suchte den Tod im Fluss Wupper, weil ihm Lohnabzug drohte – wegen einer Ungeschicklichkeit bei der Arbeit in der Fabrik. Ein zufällig vorbeikommender Färbergeselle zog das Mädchen aus dem Wasser und rettete ihm das Leben.

Den Textilfabrikanten (Seidenwesten und Schlipse) Johannes Schuchard wühlte der Fall derart auf, dass er in einem Leserbrief an den Rheinisch-Westfälischen Anzeiger fragte: „Wie groß muss die Verzweiflung des Kindes doch gewesen sein?“ Und er malte ein Bild vom Leben der Kinder, die von früh bis spät in Fabriken eingesperrt, um Luft, Sonne, ja, um alles gebracht würden, was für ein menschliches Gedeihen nötig sei.

Schuchard, als Vertreter seines Standes Abgeordneter im rheinischen Provinziallandtag, löste damit die parlamentarische Debatte zum Thema Kinderarbeit in Deutschland aus. In seiner Rede wurde er emotional: „Könnten Sie, hochverehrte Herren, doch einmal diese Jammerszenen mitansehen, wenn die armen zarten Kinder morgens früh um 5 Uhr in kaltem oder nassem Wetter weinend oder widerstrebend von der Mutter in ein solches Gefängnis geschleppt werden, auch Ihnen würde es das Herz zerreißen.“ Im selben Jahr schrieb er eine Petition an den preußischen König Friedrich Wilhelm III. und drängte auf ein Kinderschutzgesetz.

Kinderarbeit in der Fabrik im 19. Jahrhundert. Kinderzeitmaschine/gemeinfrei

Anstoß nahm der preußische Staat schon seit längeren an der Kinderarbeit in den wachsenden Fabriken der frühindustriellen Zeit – allerdings spielte Mitleid die geringere Rolle, vielmehr erforderte der Fortschritt der Wirtschaft die Erfüllung der Schulpflicht durch den Staat. Jetzt brauchte man Arbeitskräfte, die zumindest lesen, schreiben und rechnen konnten.

Der 1815 verfasste Reisebericht eines Direktors des öffentlichen Unterrichts am Niederrhein, Karl Friedrich August Grashof, ist eines der frühesten amtlichen Dokumente zum Thema. Er fragte sich: Wann sollen diese Kinder die Schule besuchen? Das „leidige Fabrikwesen, diese wahre Pest für den physischen wie für den moralischen Menschen“, stelle Kinder von sechs Jahren „hinter Maschinen, um dort selbst zur Maschine zu werden“. All die „schönen Anlagen, gewaltigen Kräfte, erfreulichen Hoffnungen“ erstarrten, noch bevor sie ausgereift waren, denn: „Dass diese, wie die Zähne eines Rades, an ihre Stelle eingefügten Fabrikkinder keine Schule besuchen, liegt in der Natur der Sache. Wann sollen sie die Zeit dazu gewinnen?“

Der Pädagoge Adolph Diesterweg beobachtete 1826, wie „das Kind in der Fabrik nach kurzer Zeit selbst maschinenartig spinnt, spult, klopft, hämmert“. In Berlin hatten Staatskanzler Karl August von Hardenberg und einzelne Ministerialbeamte von 1817 an darauf aufmerksam gemacht, dass die Fabrikarbeit von Kindern zu einer Vernachlässigung der seit 1717 geltenden Schulpflicht führe. Friedrich Wilhelm III. schrieb an seine Minister, es könne nicht sein, dass künftige Generationen von Rekruten noch „schwächlicher und verkrüppelter“ wären als jetzige.

Als Schuchard 1837 seine Petition an den König richtete, war die Zeit endlich reif: Am 9. März 1839 trat das Preußische Regulativ in Kraft, das exakt „Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken“ hieß. Es schränkte auf Anweisung von Friedrich Wilhelm III. die Kinderarbeit ein und war das erste Gesetz Kontinentaleuropas zur Begrenzung der Kinderarbeit überhaupt, zudem das erste deutsche Arbeitsschutzgesetz.

Kinderarbeit im Bergwerk im 19. Jahrhundert Kinderzeitmaschine/gemeinfrei

Fortan war Kindern bis zum neunten Lebensjahr die regelmäßige Arbeit in der Fabrik, in Berg-, Hütten- und Pochwerken verboten. Die Arbeitszeit der Jugendlichen unter 16 Jahren durfte zehn Stunden nicht überschreiten. Jugendlichen unter 16 Jahren, die keine dreijährige Schulzeit nachweisen konnten, wonach sie die „Muttersprache geläufig lesen“ und „einen Anfang im Schreiben gemacht“ haben, wurde die Fabrikarbeit untersagt. Davon ausgenommen waren Fabriken, denen eigene Schulen angegliedert waren. Nachtarbeit von 21 Uhr bis 5 Uhr sowie Sonn- und Feiertagsarbeit wurde für Jugendliche verboten. Das heißt im Umkehrschluss: All das war bis dahin Teil von Kinderleben. Auch Weihnachten arbeiteten die Kinder.

Neu war Kinderarbeit nicht, im Mittelalter endete die Kindheit spätestens mit sieben Jahren. Arbeit im Haus oder in der Landwirtschaft gehörte zur Normalität, man verstand sie als Übergang ins Selbstständigsein. So hart diese Arbeit gewesen sein mag: Erst der industrielle Fortschritt führte Kinder direkt in die Hölle.

Bevorzugt beschäftigten Fabrikanten die Kinder in Wollspinnereien zum Wollkratzen, also dem Glattstriegeln der Fasern. In Spinnereien bereiteten Kinder Baumwolle zur Verarbeitung vor; immer litten sie an von umherfliegenden Fasern gereizten Atemwegen. 1874 arbeitete die Hälfte aller Fabrikkinder im Deutschen Kaiserreich in dieser Branche.

Drei Mark pro Woche, Mädchen weniger

In Ziegeleien beschnitten und glätteten Kinder die Ziegelsteine. Auch in Glashütten oder Zigarrenfabriken schätzte man Kinder als billige Arbeitskräfte. Verdiente ein Arbeiter 15 Mark die Woche, bekam ein Fabrikkind im Alter von zwölf bis 14 Jahren im Schnitt drei Mark. Mädchen, die circa 40 Prozent der Kinderarbeiterschaft ausmachten, verdienten weniger als Jungen. Generell galt: Je mehr Kinder arbeiteten, desto schlechter der allgemeine Lohn. Kinder funktionierten als Lohndrücker. Unter Hitze, Schmutz, übler Luft und dem Lärm ratternder Maschinen litten alle.

Gleichwohl erschien Fabrikarbeit vielen Zeitgenossen als pädagogisch wertvoll. Man redete sich ein, das Schuften befördere Fleiß, Gehorsam, Pünktlichkeit. In den seit 1815 entstehenden Fabrikschulen sollten die Kinder nebenher das Nötigste lernen – in der Mittagspause, vor oder nach der Arbeit. Oder die Kinder mussten nach dem Gottesdienst in die Sonntagsschule. Das Schulgeld ging vom Lohn der Kinder ab.

Berliner Zustände: Überbürdung der Kinder

Am 9. Februar 1846 berichtete die Deutsche Allgemeine Zeitung über den Berliner Kattunfabrikanten Stephan, der „neuerdings die Einrichtung von Morgenschulen für Fabrikkinder“ direkt in den Fabriken vorgeschlagen habe. Das Blatt witterte die Absicht: Wenn der Fabrikbesitzer den Vorteil preise, durch den Wegfall des „Hin- und Hergehens“ der Kinder Zeit zu sparen, sei das eine Ersparnis für den Fabrikanten, aber für die Kinder ein Verlust an Freiheit und Bewegung. Da gehe es wohl hauptsächlich darum, „die Kinder unter einer besseren Kontrolle zu haben“. Das sei hartherzig.

Kurz vor Ausbruch der Märzrevolution beklagte dieselbe Zeitung am 22. Februar 1848 die „Berliner Zustände“: Die „Überbürdung der Fabrikkinder“ habe noch kein Ende – obwohl Johannes Schuchard, längst nicht zufrieden mit der ersten Reform von 1837, mit einer Pressekampagne und 1843 mit einem weiteren Vorstoß im Provinzialparlament versucht hatte, den Kinderschutz zu stärken. Erst das Gesetz vom 16. Mai 1853 brachte den Durchbruch: Nun war Kindern unter zehn Jahren die Arbeit in Fabriken grundsätzlich untersagt; zwei Jahre später hob man die Altersgrenze auf zwölf Jahre an.

Die Fabrikbesitzer nörgeln

Weiter bestimmte das von König Friedrich Wilhelm IV. erlassene Gesetz: „Jugendliche Arbeiter dürfen bis zum vollendeten 14. Lebensjahre täglich nur sechs Stunden beschäftigt werden.“ Die „zu gewährende Muße“ wurde von einer Viertel- auf eine halbe Stunde vor- und nachmittags erhöht. Die Polizei hatte die Einhaltung zu kontrollieren. Einer der Hauptgründe für die neue Menschlichkeit bestand im Mangel an halbwegs gebildetem und körperlich gesundem Rekrutennachwuchs aus den Proletenquartieren.

Die Argumente, mit denen sich Unternehmer gegen die eingeschränkte Kinderarbeit wehrten, kommen einem sehr bekannt vor: So nörgelte der Verwaltungschef der preußischen Provinz Magdeburg an Schuchards Reformideen herum, diese führten dazu, „die inländischen Fabrikate mehr oder weniger zu verteuern, mithin die jetzt schon so schwer zu ertragende Konkurrenz des Auslandes, wo ähnliche Maßregeln nicht stattfinden, noch mehr zu begünstigen“.

Gegen zähe Widerstände drängten Gesetze die Kinderarbeit in Fabriken zurück. Die Gewerbeordnung des Deutschen Reiches übernahm 1871 die preußischen Bestimmungen zur Kinderarbeit von 1839 und 1853. Im Gegensatz zur Mehrheit des Reichstages verweigerte Reichskanzler Otto von Bismarck die Verbesserung des Kinderschutzes. Er befand: „Jede weitere Hemmung und künstliche Beschränkung im Fabrikbetriebe vermindert die Fähigkeit des Arbeitgebers zur Lohnzahlung.“ Erst nach seiner Entlassung 1890 kam wieder Bewegung in die Sache. Eine zweite Novelle der Reichsgewerbeordnung erhöhte ab dem 1. Juni 1891 das Minimalalter für Jugendarbeit auf 13 Jahre und schaffte die Möglichkeit zu einem Totalverbot der Kinder- und Jugendarbeit in vereinzelten Branchen.

Millionen Kinder in der Landwirtschaft

Außerhalb der Fabriken explodierten allerdings die Zahlen: in der Heimindustrie in Berlin (Textilnäherei, Zigarettenrollen, Spielzeugmontieren), im Dienstleistungsbereich (Milch oder Brötchen ausfahren, Zeitungen verkaufen), ganz zu schweigen von der Schufterei auf den Höfen und Feldern. 1904 arbeiteten in der Land- und Forstwirtschaft 1,77 Millionen Kinder unter 14 Jahren. Das waren 19 Prozent aller Kinder im Deutschen Reich.

Erst nach 1945 wandelte sich langsam in der Öffentlichkeit – abgesehen von den rechtlichen Regelungen – die Vorstellung von der pädagogischen Nützlichkeit der Kinderarbeit bis hin ins andere Extrem: Da schmieren Mütter ihren 16-jährigen Knaben die Frühstücksbrote. Das zu regeln, liegt allerdings nicht in der Hand des Gesetzgebers.

Heute definiert die UN-Kinderrechtskonvention Kinderarbeit als Tätigkeiten von unter 18-Jährigen, die ihnen schaden oder sie am Schulbesuch hindern. Die Internationale Arbeitsorganisation schätzt deren Anzahl auf 152 Millionen.