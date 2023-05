Angriffe auf dem Campus Golm: „Ich will nicht wegziehen müssen, ich bleibe“

Der Bus hält an der Haltestelle Science Park im Potsdamer Ortsteil Golm vor einem schwarzen Kubus. Die Bibliothek auf dem Campus Golm erinnert an ein Raumschiff, das in Brandenburg gelandet ist. Die Aliens scheinen sich fleißig betätigt zu haben. Futuristische Gebäudekomplexe sind um den Kubus herum gewachsen. Glasfassaden funkeln in der Sonne.