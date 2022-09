Überall parken Lieferwagen, viele sind gelb, andere weiß. Acht sehe ich auf dem Weg von der Haustür bis zur Straßenbahnhaltestelle. Und denke nicht länger über den Bestellwahnsinn nach, der das Gefühl abgelöst hat, das ich vor vielen Jahren hatte, wenn ich Postautos sah: Freude war es. Leute bekommen etwas gebracht.

Ein Geschwistergefühl der Empfindung, wenn ich selbst bedacht wurde, ob in der Vorweihnachtszeit oder in den Tagen vor meinem Geburtstag. Mittlerweile denke ich vor allem an Retouren beim Anblick dieser Autos oder der hohen Paketstapel in der Filiale oder in einem Kiosk.

Ja, selbst die Abholzettel, die ich aus dem Briefkasten hole, wenn ich eine Buchsendung verpasst habe, sind versehrt. Natürlich bin ich gespannt, was ich finde, wenn ich den Umschlag öffne nach der Abholung. Und natürlich weiß ich, dass ich nichts zurückschicke. Und doch hat sich unverrückbar und schon gar nicht zu entfernen, das Wissen breitgemacht: Das alles läuft aus dem Ruder. Schon lange.

Das alles meint: Das Bestellen und das Zurückschicken. In einer Sonntagszeitung las ich vor kurzem diese Zahl: 530 Millionen. In Ziffern: 530.000.000. So viele Waren wurden in Deutschland im Jahr 2021 zurückgesandt. Sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf, die Zahl. Und auch nicht, dass wir, die Deutschen, Europameister im Zurückschicken sind. Was für ein trauriger Titel.

Beides, das Meistersein und die Zahl, taucht auch in ganz anderen Zusammenhängen auf in meinem Kopf. Immer dann, wenn es um den Klimaschutz geht. Immer dann, wenn es um die verstopfte Stadt geht. Immer dann, wenn es um Verzicht geht, seit einiger Zeit also auch, wenn ich zum Beispiel mit dem Kind über den Krieg und die Folgen spreche. Über Preise. Über Heizkosten. Über Angst.

Ich denke an 530.000.000 Waren, die in einem Jahr zurückgeschickt werden

Ich sehe also all diese Autos und denke an 530.000.000 Waren, die in einem Jahr zurückgeschickt werden, zum Teil kaputt benutzt, an die Energie, die es braucht, sie hin- und herzufahren und zu reparieren oder zu entsorgen. Ich denke an Kinder und an alle, die Wärme besonders dringend brauchen, nicht nur menschliche, sondern manchmal eben auch die einer Heizung, und an die ganze Angst, und werde ganz irre beim Denken.

Weil so viel vom Umdenken die Rede ist. So lange schon. Aus verschiedenen Gründen. Weil 530.000.000 viel mehr ist als eine Zahl. Die Ziffern sind ein Beweis, dass es nicht gelingt. Dass es einfach nicht gelingt. Und gegen das Frieren bei diesem Gedanken hilft nicht mal eine Heizung.