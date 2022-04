Noch hat mit dem Amtsgericht Spandau erst eines der Berliner Gerichte den Mietspiegel 2021 für ungültig erklärt hat, doch trotzdem läuft in der Stadt eine Debatte über die Folgen des Urteils. Steffen Sebastian, Professor für Immobilienfinanzierung an der Universität Regensburg, erklärte am Montag, dass das Votum des Spandauer Amtsgerichts „weitreichende Folgen für Mieter und Vermieter“ habe.

„Gut organisierte Großvermieter“ etwa könnten Mieterhöhungen nun mit drei passenden Vergleichswohnungen begründen – und zwar „weit über dem Niveau des Mietspiegels“. Private Kleinvermieter hingegen könnten weder den Mietspiegel 2019 noch 2021 anwenden. Ein Mieter müsste einer Mieterhöhung, die darauf basiere, nicht zustimmen. Bei Neuvermietungen wiederum könnte es zu deutlichen Preissprüngen kommen: Denn wahrscheinlich seien die Berliner Mieter auch nicht mehr durch die Mietspreisbremse geschützt. „Ohne gültigen Mietspiegel läuft die Mietpreisbremse bereits de facto ins Leere“, so der Professor.

Wie berichtet, hat das Amtsgericht Spandau den Mietspiegel 2021 für nichtig erklärt und das Mieterhöhungsverlangen eines Vermieters, der sich auf den Mietspiegel berufen hatte, zurückgewiesen. Das Amtsgericht entschied, dass der Mietspiegel 2021 kein qualifizierter Mietspiegel sei. Denn er sei zweimal fortgeschrieben worden, nicht nur einmal, wie erlaubt. Zugleich erklärte das Gericht, dass der Mietspiegel 2021 auch „kein einfacher Mietspiegel“ sei. Denn er sei nicht aus den veränderten Mieten der vergangenen sechs Jahre erarbeitet worden, was seit 2020 vorgeschrieben ist, sondern aus den veränderten Mieten der vergangenen vier Jahre.

Experte: Amt für Statistik soll für Mietspiegel zuständig sein

Steffen Sebastian fordert Konsequenzen. „Die Verantwortung für den Mietspiegel sollte federführend dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg übertragen werden“, schlägt er vor. „Hiermit wäre nicht nur erstmals eine Erstellung unabhängig von politischer oder interessensgeleiteter Einflussnahme gesichert.“ Es wäre zudem „endlich auch einmal gewährleistet, dass die erforderliche statistische Sachkenntnis vorhanden ist“. Nur so lasse sich das Vertrauen in den Berliner Mietspiegel „wiederherstellen“.

Bislang fällt die Erarbeitung des Mietspiegels in die Verantwortung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung. In einer Arbeitsgruppe Mietspiegel, der Vertreter von Mieter- und Vermieterorganisationen angehören, werden die nötigen Abstimmungen dazu getroffen. Die Daten für den Mietspiegel werden von einem beauftragten Institut erhoben und ausgewertet. Schon jetzt ist das Amt für Statistik in der Arbeitsgruppe Mietspiegel vertreten. Die Statistik-Behörde sieht sich in der Lage, die Verantwortung für den Mietspiegel zu übernehmen. Das Amt verfüge „über Expertise, um einen Mietspiegel zu erarbeiten und zu pflegen“, erklärte eine Sprecherin auf Anfrage. Es liege aber „ausschließlich in der Verantwortung des Gesetzgebers, den Auftrag dazu zu übertragen sowie die Finanzierung der Aufgabe zu sichern“.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung weist die Darstellung des Regensburger Professors zu den Folgen des Amtsgerichtsurteils zurück. „Ein Amtsgericht kann nicht den Mietspiegel für ganz Berlin für ungültig erklären“, so Behördensprecherin Petra Rohland. „Andere Berliner Amtsgerichte ziehen den Berliner Mietspiegel zur Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete heran.“ Zugleich tritt Rohland der Darstellung entgegen, dass schon der Berliner Mietspiegel 2019 auf einer Fortschreibung der Daten des Mietspiegels 2017 beruht habe. Alle Daten zum Mietspiegel 2019 seien neu bei Mietern und Vermietern erhoben worden. Erst der Mietspiegel 2021 sei durch Fortschreibung der Daten aus dem Mietspiegel 2019 mithilfe des Verbraucherpreisindex erstellt worden. Dies sei wegen des Mietendeckels notwendig gewesen. Dieser hatte verhindert, dass sich die Preise auf dem Markt frei bilden.

Vermieterverband zeigt sich verwundert

Die Mietspiegelerstellung sei „mehr als nur Statistik“, so Rohland. So sei „auch eine genaue Wohnungsmarktkenntnis für die Mietspiegelerstellung erforderlich. Die notwendige Expertise für die Mietspiegelerstellung besitze die Arbeitsgruppe Mietspiegel. Ziel sei jeweils, einen auch von den Interessenverbänden der Mieter und Vermieter anerkannten Berliner Mietspiegel zu erstellen.

Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) erklärte, die Vorschläge des Regensburger Professors würden „verwundern“. Das bisherige Vorgehen bei der Erstellung des Mietspiegels unter Einbindung der Mieter- und Vermieterseite habe „sich bewährt“, so BBU-Chefin Maren Kern. „Darüber hinaus sehen wir nicht, wie eine federführende Erstellung durch das Amt für Statistik ausreichend Daten für die vielen Felder und Ausstattungsmerkmale des Berliner Mietspiegels bereitstellen könnte“, so Kern.

Ähnlich äußert sich der Berliner Mieterverein (BMV). „Aus einem Amtsgerichtsurteil den Schluss zu ziehen, der Berliner Mietspiegel 2021 sei ungültig, ist unseriöse Panikmache“, sagt BMV-Geschäftsführer Reiner Wild. „Dass deshalb auch die Mietpreisbremse nicht anwendbar sei, ist doppelter Unfug“, so Wild. „Wir werden uns bei der Universität Regensburg und beim bayrischen Wissenschaftsministerium beschweren, wie ein Professor unter dem Briefkopf einer renommierten Universität solchen Unsinn verbreiten kann“, erklärt Wild.