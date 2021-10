Berlin - Viel Platz für Autos Unter den Linden: Dieses Ära geht nun nach vielen Jahrzehnten zu Ende. Der Boulevard im östlichen Stadtzentrum wird Anfang der kommenden Woche zur Großbaustelle. Dabei wird nicht nur die Fahrbahn saniert, am Ende werden Autos statt zwei nur noch einen Fahrstreifen pro Richtung haben. Das Projekt ist eine Zwischenstufe auf dem Weg zu einer noch radikaleren Umgestaltung: Künftig sollen Unter den Linden gar keine privaten Autos mehr fahren dürfen.

Am Donnerstag traf sich die Projektleitung noch einmal zu einer Besprechung. Seitdem steht fest: „Die Arbeiten können planmäßig am 25. Oktober beginnen“, teilte Annekatrin Rolef von der BVG Projekt GmbH der Berliner Zeitung am Freitag mit. Das Tochterunternehmen der landeseigenen Berliner Verkehrsbetriebe, das bereits den U-Bahn-Bau Unter den Linden gesteuert hat, betreut nun auch die Straßenbauarbeiten an der Oberfläche. Auch weiter östlich wird eine Baustelle eingerichtet.

Grafik: BLZ/Galanty; Quelle: SenUVK Berlin So sind die Räume Unter den Linden künftig verteilt.

Parkplätze für E-Scooter

Was ist geplant? „In fünf Teilbereichen werden notwendige großflächige Reparaturen an der Deck- und Binderschicht der Fahrbahnen ausgeführt“, hieß es. Die Straße ist ziemlich verschlissen. Gebaut wird auf zwei Abschnitten des Ost-West-Straßenzugs in Mitte. Das westliche, rund 800 Meter lange Teilstück erstreckt sich Unter den Linden zwischen Universitäts- und Wilhelmstraße. Das andere beginnt auf der Schlossbrücke und endet vor dem Knotenpunkt, an dem die Spandauer Straße die Karl-Liebknecht-Straße kreuzt. Der angrenzende Bereich vor dem Schloss bleibt bei diesem Projekt unangetastet, er soll mit dem übrigen Umfeld des Humboldt-Forums umgestaltet werden, hieß es.

Klar ist: „Während der umfangreichen Bauarbeiten ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen“, so die BVG Projekt GmbH. Vorgesehen sei, die Fahrbahnen jeweils halbseitig zu sperren. Bauen unter Betrieb braucht seine Zeit. Deshalb rechnen die Planer damit, dass die Deckensanierung und die übrigen Arbeiten in der ersten Phase bis Juni des kommenden Jahres dauern werden.

Die Umverteilung des Straßenraums auf den jeweils rund 14 Meter breiten Fahrbahnen Unter den Linden soll während dieses Projektabschnitts dazu führen, dass Radfahrer mehr Platz bekommen. Sie erhalten jeweils einen eigenen Fahrstreifen pro Richtung. Die Busspur wird sich links davon erstrecken, gefolgt von dem verbleibenden Fahrstreifen für den motorisierten Individualverkehr – Kraftfahrzeuge. Jeder Fahrstreifen soll 3,25 Meter breit sein. Am rechten Rand wird ein weiterer Bereich markiert – zum Beispiel mit Ladezonen, Bushaltestellen sowie Stellplätzen für Fahrrädern und E-Scootern.

Künftig sollen überhaupt keine Autos mehr fahren dürfen

Doch wie gesagt – das ist nur ein Vorgeschmack auf das, was nach den Planungen der grün geführten Senatsverkehrsverwaltung noch kommen wird. Klar ist für die Senatsplaner, dass Unter den Linden in einigen Jahren kein motorisierter Individualverkehr mehr erlaubt wird. Der einzige Fahrstreifen pro Richtung, der künftig übrig bleibt, wird für Busse, Taxis, Liefer- und Ausflugsverkehr reserviert. Auch Müllfahrzeuge und Einsatzwagen, etwa der Polizei und der Feuerwehr, dürften weiterhin fahren. Sobald die auf vier Jahre terminierten Bauarbeiten beginnen, soll die Straße für Autos tabu sein. Dies könnte ab 2028 gelten, wenn kein Planfeststellungsverfahren nötig ist, auch schon früher. Eine Ausnahme werde nur für Anwohner gelten, die ihre Geschäfte und Wohnungen Unter den Linden ansteuern, so der Senat.

„Unter den Linden ist seit der Schließung des Brandenburger Tors nicht mehr für den Durchgangsverkehr geeignet. Der Koalitionsvertrag von 2016 sah vor, diesen Berliner Boulevard vom privaten Autoverkehr zu befreien. Dies wurde aber nicht umgesetzt“, sagte Matthias Dittmer von der Initiative „Stadt für Menschen“. „In der neuen Legislatur sollte ein entsprechender Versuch nun mutig ausprobiert werden. Eine sechs- oder auch vierspurige Straße zwischen Humboldtforum und Berliner Dom gleicht einem Anachronismus, der dem Berlin-Tourismus zum Schaden gereicht."

Wie die endgültige Umgestaltung im Einzelnen aussehen wird, hat der Senat noch nicht festgelegt. Erst wenn die Bürgerbeteiligung abgeschlossen worden ist und auch andere angehört wurden, soll die Entscheidung getroffen werden. Wie berichtet sieht ein Vorschlag vor, den Mittelstreifen Unter den Linden auf 31 Meter zu verbreitern – fast eine Verdoppelung. Zu den vier Baumreihen, die es auf jeden Fall geben wird, würden zwei weitere Reihen gepflanzt. Klar ist: Der jetzige Baumbestand muss auf jeden Fall aufgefüllt werden – mit Kaiserlinden, eventuell auch mit anderen Lindenarten. So viel steht fest: Bis die neuen Linden fertig sind, wird noch viel Zeit vergehen.