Berlin/Mitte - Lukas Murajda trägt einen Rucksack auf dem Rücken, eine Tasche vor der Brust, eine Schiebermütze und eine FFP2-Maske, er hat ein Handy am Ohr, als er im Büro eintrifft. Er könne nachher ein Zelt besorgen, für die Impfaktion, ruft er ins Telefon, dann muss er auflegen. Der „Pandemiestab“ wartet schon auf ihn.

Er ist seit 20 Monaten im Kriseneinsatz. Seitdem rennt er seinen Terminen hinterher. Lukas Murajda leitet seit gut zwei Jahren das Gesundheitsamt im Berliner Bezirk Mitte. Sechs Monate, nachdem er die Stelle übernahm, brach die Pandemie aus. In Mitte wurde der erste Corona-Fall der ganzen Stadt diagnostiziert. Am 1. März 2020, in einer WG in Wedding, Murajda fuhr abends hin, begleitete den ersten Patienten ins Krankenhaus, telefonierte die halbe Nacht.

Damit ging es offiziell los. Die erste Welle, auf die eine zweite folgte, die rasch in die dritte überging. Nun ist die heftige, vierte Welle da, die Zahlen sind höher als je zuvor. „Eigentlich ein Tsunami“, sagt Murajda. In seinem Rucksack hat er, unter anderem, eine Schutzbrille, Schutzhandschuhe und ein Päckchen Traubenzucker mit Himbeergeschmack.

Er legt sein Gepäck ab und setzt sich auf einen Stuhl in der Mitte des großen Besprechungsraums. Das Gesundheitsamt hat in der Pandemie ein frisch saniertes Gebäude in der Turmstraße bezogen, vier Etagen, der „Pandemiestab“ trifft sich unterm Dach. Acht Frauen und Männer, die Fenster sind geöffnet, alle tragen FFP2-Masken.

Es ist der Tag, an dem die epidemische Notlage von nationaler Tragweite endet, Murajda erwähnt es zur Begrüßung. Niemand im Raum verschwendet Zeit damit, sich aufzuregen.

Eine Mitarbeiterin trägt stattdessen Zahlen vor. Sieben-Tage-Inzidenz in Berlin an diesem Tag: 348,6. Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk Mitte: 377,2. Eingang von elektronischen Fallmeldungen und Faxen zu Corona-Fällen im Gesundheitsamt Mitte: 800 bis 1000 am Tag. Außerdem kommen bis zu 200 weitere Befunde und Hunderte E-Mails an. Schulklassen mit infizierten Kindern im Bezirk: derzeit etwa 100 pro Woche.

Die Notlage ist vorbei, die Zahlen zeigen immer neue Rekorde an. Das eine ist Politik, das andere die Wirklichkeit, der Abstand zwischen beiden scheint weiter zu wachsen.

„Wir schaffen es nicht mehr, alles zu bearbeiten“, sagt die Mitarbeiterin. Und: „Unsere wahre Inzidenz ist höher.“

Rückrufe vom Amt? Vollkommen utopisch

Eigentlich sollen die Gesundheitsämter die Kontakte von Infizierten nachverfolgen, Menschen, die sich angesteckt haben könnten, in Quarantäne schicken. Murajda war vorher auf einer Besprechung mit allen anderen Amtsärzten der Stadt und sagt: „Niemand schafft mehr die Kontakte.“ Auch alle anderen Großstädte in Deutschland kämen nicht mehr hinterher.

Die Mitarbeiterin zählt weitere Probleme auf. Es gibt viele Anfragen der Polizei, Verdacht auf Quarantäneverstoß, auch sie landen auf dem täglich wachsenden Berg von Anliegen, den niemand abarbeiten kann. Überall im Gesundheitsamt, auch in Abteilungen, die nichts mit der Pandemiebekämpfung zu tun haben, kommen auf sämtlichen Faxgeräten, per E-Mail und per Telefon Corona-Befunde an.

„Die Menschen versuchen es auf allen Linien“, sagt Murajda. Er kann es ihnen nicht verdenken, aber er kann auch nicht mehr dafür sorgen, dass jeder vom Amt zurückgerufen wird. Vollkommen utopisch. Wer Glück hat, bekommt einen Brief. Das Amt darf jetzt auch E-Mails an die Bürger versenden, aber das Verschlüsselungsprogramm, mit dem der Inhalt geschützt werden soll, ist kompliziert.

Das Gesundheitsamt Mitte bräuchte 96 Mitarbeiter, um in jedem Infektionsfall die Kontakte so nachzuverfolgen, wie es vorgeschrieben ist. Das wurde für Inzidenzen bis 50 berechnet. Wie viele Leute haben wir gerade, fragt Murajda in den Raum. An den meisten Tagen seien um die 25 Leute da, ist die Antwort.

Vor einem Jahr, in der dritten Welle, hatte das Amt mehr als 200 Mitarbeiter für die Kontaktnachverfolgung. Viele kamen von den anderen Ämtern, Behörden, Stiftungen. Sie belegten den Walther-Rathenau-Saal im Rathaus Wedding und für ein paar Monate sogar eine Messehalle in Charlottenburg. Jetzt bräuchte Murajda dringend mehr Leute, er hat aber zugleich keine Ahnung, wo er sie unterbringen sollte.

Als die Sitzung nach fast zwei Stunden endet, nimmt er seine beiden Handys vom Tisch und sagt: „Jetzt klingeln beide gleichzeitig.“ Er hat ungefähr zwanzig Anrufe verpasst.

Er läuft vier Etagen nach unten, mit Rucksack, Tasche, Maske, telefoniert, fährt mit dem Dienstwagen, den sie seit Sommer haben, zur Zwölf-Apostel-Kirche. Er stellt das Navigationsgerät ein und sucht die Strecke zusätzlich auf einem der Handys. Er kenne sich in Berlin immer noch nicht aus, von seinen Einsatzorten mal abgesehen. Murajda ist 41, er stammt aus der Slowakei und hat in Österreich gearbeitet, bevor er nach Berlin kam. Er ist Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen und Epidemiologe, er hat den Verlauf von Ausbrüchen studiert, bevor diese Pandemie begann.

Die erste bis dritte Welle konnte er nur mit Tests, dem Erklären von Schutzmaßnahmen, dem Verhängen von Quarantänen bekämpfen. In der vierten Welle hat er ein neues, hochwirksames Mittel, die Impfungen. Seit dem Sommer kann sein Amt impfen. Im Moment versucht Murajda, an jedem Wochentag eine Impfaktion im Bezirk anzubieten. Oft impft er selbst mit.

Die Kirche liegt in der Nähe vom Nollendorfplatz in Schöneberg, die Grenze zu Mitte ist nicht weit. Die Impfaktion ist mit dem Gesundheitsamt Tempelhof-Schöneberg abgesprochen. Während der Fahrt hört Murajda, dass doch kein Zelt gebraucht wird.

Menschen, die man sonst nicht erreicht

Es ist halb drei, als er an der Kirche eintrifft, zwei lange Schlangen winden sich um das Gebäude. Eine Impfschlange und eine für die Essensausgabe. Es ist kalt, es nieselt, Berliner November.

Die Impfschlange zieht sich in der Kirche von der letzten Sitzbank bis zur ersten, die Menschen ganz vorn sagen, dass sie seit Stunden warten. Murajda begrüßt die Ärzte, die an einem Tisch rechts vor dem Altar beraten. Über einen Gang erreicht er den Raum, in dem zwei Kolleginnen aus dem Gesundheitsamt schon Spritzen aufziehen und „stechen“, wie Murajda sagt.

Er fragt, ob alles in Ordnung ist, wirft seine Taschen ab, erwägt, in einem zweiten Kirchenraum ein weiteres Impfzimmer zu eröffnen. Oder einen zweiten Tisch für die obligatorische Beratung? Das Zentrum für sexuelle Gesundheit, das zu Murajdas Amt gehört, hat den Termin organisiert, viele Sozialarbeiter aus der Umgebung haben geworben, auch die Gemeinde. Der Andrang ist riesig, so wie überall in Berlin, wo in diesen Tagen geimpft wird.

Diesmal sind auch Leute gekommen, die man nicht so einfach erreicht. Menschen aus betreuten Wohngruppen warten, ältere Ehepaare, die jemanden aus der Gemeinde kennen, Obdachlose, die sonst wegen der Lebensmittel in die Kirche kommen. Niemand musste digital einen Termin vereinbaren, sich durch eine Hotline quälen. Manche halten den Flyer mit der Einladung in den Händen, bis sie an der Reihe sind.

Als zwischen ein paar Männern ein Streit darüber ausbricht, wer als Nächstes zum Impfen vorrücken darf, hat Lukas Murajda eine Idee. Wollen Sie helfen, fragt er mich. Man müsste Nummern an die Menschen vergeben, die beraten wurden und nun ein zweites Mal warten müssen, sagt er. Er bringt mir Papier, daraus könne ich Zettel basteln, und verschwindet, um im Impfzimmer mitzuhelfen.

Die Nummern beruhigen die Lage, so, wie es Murjada vorhergesehen hat, ich verteile sie am Beratungstisch. Bayram Bülbül und Marija Targosz, die sonst als Ärzte im Zentrum für sexuelle Gesundheit in der Potsdamer Straße arbeiten, fragen jeden, der kommt, wie er sich fühlt. „Wir können Ihnen heute Biontech oder Moderna anbieten“, sagen sie. Sie verteilen gelbe Impfbücher. Sie beraten auf Bulgarisch, Englisch, Türkisch, Russisch.

Viele, die kommen, sind schon geimpft – oft mit dem Mittel von Johnson & Johnson, das bis zum Sommer für viele Impfaktionen ohne Voranmeldung, etwa für Obdachlose, genutzt wurde, weil man nur eine Spritze brauchte. Leider läuft der Schutz bei diesem Impfstoff besonders schnell ab. Jeder, der ihn bekommen hat, braucht dringend einen Booster. Andere möchten sich zum dritten Mal impfen lassen.

Wann bekomme ich meine Bescheinigung für 2G?

Es warten auch Menschen, die sich zum ersten Mal impfen lassen wollen. Ein Mann senkt seinen Kopf, rutscht auf dem Stuhl herum, er hat Angst vor Nebenwirkungen, die Ärztin erklärt ihm, was auf ihn zukommen könnte. „Es ist Ihre Entscheidung“, sagt sie. Der Mann traut sich. Drei Russinnen mit vollgepackten Einkaufstüten machen sich gegenseitig Mut. Eine Frau sagt, sie habe gerade keinen festen Wohnsitz und Angst, allein zu sein, wenn die Nebenwirkungen kommen. Aber sie fürchte sich auch davor, noch mehr als bisher ausgeschlossen zu werden. Wann bekomme ich die Bescheinigung für 2G?, fragen viele. Die Ärzte geben ihnen kleine Zettel mit, auf denen ein zweiter Termin steht. In drei Wochen, wieder in der Kirche.

Es ist fast halb sieben, als der Letzte aus der Schlange seine Impfung bekommt. Nummer 121.

Das Team aus dem Gesundheitsamt Mitte hat acht Spritzen übrig, in denen schon der Biontech-Impfstoff aufgezogen ist. Lukas Murajda, der um sechs Uhr morgens begonnen hat zu arbeiten, zuerst noch im Homeoffice, und bis auf zwei Tassen Kaffee am Morgen nichts zu sich genommen hat, nicht mal ein Stück Traubenzucker, beschließt, mit den Spritzen zur Stadtmission am Hauptbahnhof zu fahren.

Dort hat er selbst am Tag zuvor zwanzig Obdachlose geimpft, dort wird an diesem Abend ein anderer Arzt impfen.

Murajda läuft auf dem Gelände der Stadtmission an einer weiteren Schlange vorbei, Menschen stehen an der Notübernachtung an. Ein Mann deutet auf seinen Magen, er habe Schmerzen. Er spricht Rumänisch, Murajda antwortet auf Italienisch, gleich komme ein Arzt.

Hinter der Notübernachtung liegt die Quarantänestation für Obdachlose, dort wartet die Koordinatorin, die Ärztin Sarah Klaes. Murajda hat aus der Kirche mehrfach mit ihr telefoniert und mit ihr versucht, Plätze für Menschen zu finden, die sich isolieren müssen. „Einige Gäste konnten zum Glück entlassen werden“, sagt Klaes jetzt.

Menschen, die in Notübernachtungen schlafen wollen, müssen dort abends Schnelltests machen. Das Virus soll sich nicht in den Schlafräumen ausbreiten. Wenn die Tests positiv sind, werden die Menschen in die Lehrter Straße geschickt. Aus der ganzen Stadt, oft zu Fuß, weil es keinen Transport für sie gibt. Es gibt nur diese eine Quarantänestation für Obdachlose in Berlin.

36 Plätze in der Quarantäne für Obdachlose

Dort bekommen sie ein Zimmer in Haus B, einen Raum mit Bett, eigenem Bad, aber ohne Fernseher oder andere Ablenkung. Oder ein Bett in der Gemeinschaftsquarantäne über der Ambulanz. Wer krank ist, wird von Ärztinnen betreut. Es gibt 36 Plätze, die seit zwei Wochen fast ständig komplett belegt sind. „Und der Winter hat erst angefangen“, sagt Sarah Klaes. Auf dem Hof wartet ein Mann mit zwei Reisetaschen, sein PCR-Test war positiv.

Lukas Murajda setzt sich wieder ins Auto, als er die Spritzen abgeliefert hat. Es ist fast acht, er muss den Dienstwagen zurück zum Amt bringen, von dort wird er nach Hause fahren. Seine Frau und seine Tochter warten auf ihn, wie an vielen Abenden in den vergangenen 20 Monaten.

Im Auto erzählt er von seinem Vater, der in der Slowakei fast an Corona gestorben ist, vor einem Jahr. Da gab es die Impfung noch nicht. Nun haben sich seine Eltern noch einmal angesteckt, als Geimpfte aber kaum etwas von der Krankheit gespürt.

Er erklärt, dass die Impfungen im Fall des Coronavirus nie jede Ansteckung verhindern werden, aber die Krankheitsverläufe mildern, dass Impfen und Boostern der Weg aus der Krise sind. Längst hätten sein können. Deshalb plane er Impfaktionen, impfe selbst. Man kann noch viel mehr Menschen impfen, wenn man zu ihnen geht, mit ihnen spricht, davon ist er überzeugt.

Ist die vierte Welle die anstrengendste?

„Die vierte Welle ist die traurigste“, sagt Lukas Murajda, und fährt in die Nacht.