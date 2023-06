Kein Platz für Yannick: „Meinem Sohn ist die Freude am Fußball vergangen“

Andreas Orawetz ist fassungslos, weil sein zwölfjähriger Sohn Yannick sich einen neuen Fußballverein suchen muss. Ausgelöst durch ein Schreiben des Vereins VSG Altglienicke, in dem sein Kind in den vergangenen eineinhalb Jahren trainierte. Darin wird dem Jungen ein Vereinswechsel empfohlen. Aus Kapazitätsgründen könne sein bisheriger Verein nicht mehr allen Jugendspielern einen Platz anbieten. Der Vater von Yannick will nicht hinnehmen, dass sein Kind und auch andere Kinder vom Verein ausgeschlossen werden.

„Ich finde dieses Vorgehen fragwürdig und mein Sohn ist total traurig und enttäuscht. Ihm ist die Freude am Fußball vergangen“, sagt Andreas Orawetz. Am 24. Mai erhielt er das Schreiben des VSG Altglienicke. Darin steht, dass der Verein an seine Grenze stoße und dass man nach umfangreichen Beratungen eine mehrheitliche Entscheidung getroffen habe, die schwergefallen sei. „Als Ergebnis dieser Beratungen müssen wir leider für Ihren Sohn die Empfehlung für einen Vereinswechsel aussprechen“, heißt es und weiter: „Wir sind uns aber sicher, dass die bei uns ausgebildeten Spieler in einem anderen Verein schnell Fuß fassen werden.“ Von Vereinsseite bot man den Kindern noch ein persönliches Gespräch an und versprach, sie bei der Suche zu unterstützen. Unterzeichnet wurde der Brief, der an die jeweiligen Eltern und das jeweilige Kind adressiert war, vom Abteilungsleiter, Jugendleiter und dem Kinder- und Jugendschutzbeauftragten.

Der Vater von Yannick, der selbst seit 1999 Fußballtrainer in Berlin ist, zuletzt bei Berlin SV Berlin-Chemie Adlershof, glaubt, dass das Auslastungsproblem nur vorgeschoben ist. „In meinen Augen wird hier knallhart nach Leistung aussortiert“, sagt er. Nach Aussagen von Andreas Orawetz sei weiteren 15 Kindern ein Vereinswechsel empfohlen worden. Das Irritierende sei, so findet der 59-Jährige, dass der VSG Altglienicke weiterhin für Nachwuchs in den sozialen Netzwerken wirbt. Er sagt: „Es ist ja in Ordnung, wenn leistungsorientiert trainiert wird, aber ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass aus dem VSG ein Bundesliga-Leistungssportzentrum geworden ist, das nach Qualifikation sichtet“, so Andreas Orawetz.

Der Verein VSG Altglienicke Berliner Jugend hat im November 2022 bei Facebook unter einem Foto der Jugendmannschaft geschrieben: „Du bist herzlich Willkommen. Ohne Nachwuchs keine Zukunft.“ Nach Aussagen des Vaters seien im Dezember noch neue Spieler aufgenommen worden.

Der Verein erklärt in seinem Schreiben auch, dass es bereits Verhandlungen über die mangelnden Kapazitäten mit dem zuständigen Bezirksamt gegeben habe: „Wir haben bis jetzt darum gekämpft, dass uns das Bezirksamt/Sportamt alternative Trainingsplätze anbietet oder die politischen Bezirksvertreter sich für eine Lichtanlage stark machen. Doch diese Hoffnungen müssen wir bis zum heutigen Tag begraben.“

Der Sportstadtrat von Treptow-Köpenick, Marco Brauchmann (CDU), teilte auf Anfrage mit: „Das Bezirksamt kann grundsätzlich keine vereinsinternen Vorgänge kommentieren und legt großen Wert auf die Autonomie und Unabhängigkeit des Sportes.“

Das Gebäude des Vereins VSG Altglienicke Markus Wächter/Berliner Zeitung

Das Bezirksamt arbeite sehr eng und konstruktiv mit dem VSG Altglienicke bei der Entwicklung der Sportanlage „Willy Sänger“ in der Köpenicker Landstraße zusammen. Hier würden derzeit die Planungsunterlagen für die Errichtung eines regionalligatauglichen Stadions insbesondere für die VSG Altglienicke erstellt. Und: Im Rahmen der integrierten Sportentwicklungsplanung beabsichtige das Bezirksamt, am Standort Quittenweg in Altglienicke eine neue Sportanlage mit 1,5 Großspielfeldern mit Beleuchtung zu errichten. Die Maßnahme könne derzeit noch nicht umgesetzt werden und sei in der bezirklichen Investitionsplanung entsprechend verschoben worden.

Der Verein selbst antwortete wie folgt: „Wir sind sehr erstaunt über Ihre Anfrage, dachten wir doch, mit unserem Informationsbrief den betroffenen Eltern und ihren Kindern unsere Problematik dargestellt und gleichzeitig das persönliche Gespräch angeboten zu haben. Leider wurde dieses Angebot nicht angenommen“, sagt Abteilungsleiter Marco Schröder. Sie seien ein Verein mit nur einem beleuchteten Großfeld und einem unbeleuchteten Kleinfeld. Mit dieser Grundvoraussetzung stießen sie an ihre Grenzen. „Eine Erweiterung der Mannschaftszahlen ist unter diesen Gegebenheiten nicht umsetzbar und ein geregelter Trainings- und Spielbetrieb wäre unmöglich“, so Schröder.

Warum der Verein noch in den sozialen Netzwerken wirbt, obwohl er nicht genügend Plätze hat und Eltern einen Vereinswechsel ihrer Kinder nahelegt, dazu hat er sich bislang nicht geäußert. Auch nicht zu der Frage, wie viele Kinder insgesamt betroffen sind, nach welchen Auswahlkriterien der Verein vorgegangen ist und wann die letzten neuen Spieler aufgenommen worden sind?

Der Jugendschutzbeauftragte des Vereins äußerte sich gegenüber Andreas Orawetz in einem internen Schriftverkehr, der der Berliner Zeitung vorliegt, dazu so: Dass Trainer in persönlichen Gesprächen möglicherweise widersprüchliche Aussagen getroffen haben, ist bedauerlich, ebenso wie die Aufnahme neuer Spieler in der Winterpause. „Hier sehen auch wir einen Verbesserungsbedarf in der Kommunikation innerhalb der Abteilung.“ Und weiter: „Wir haben uns, wie mitgeteilt, nach intensiven Beobachtungen und Beratungen für die Spieler entschieden, denen wir zutrauen, die erwarteten Leistungen in der ersten und zweiten Mannschaft in ihrer zukünftigen Entwicklung zu erbringen.“

Landessportbund Berlin: Schreiben des Vereins ein Einzelfall

Dem Landessportbund Berlin sind derartige Eltern-Schreiben von Empfehlungen über einen Vereinswechsel der Kinder bislang in Berlin nicht bekannt: „Davon, dass Vereine bestehenden Mitgliedern einen Vereinswechsel nahelegen, hören wir so gut wie nie. Es wäre ein Einzelfall, den man sich nochmal gesondert anschauen müsste“, äußerte sich LSB-Direktor Friedhard Teuffel. Er sagte auch: Die nach der Pandemie sprunghaft gestiegene Nachfrage nach einem Platz im Sportverein, gerade bei Kindern und Jugendlichen, stelle viele Vereine vor große Herausforderungen. Um alle Interessierten aufnehmen zu können, fehle es zunehmend an Sportstätten und an Personal für das Training. „Wir erfahren daher von immer mehr Vereinen und aus immer mehr Sportarten, dass es Wartelisten gibt“, so Teuffel.

Für Andreas Orawetz ist die Situation nach wie vor unbefriedigend: Er habe seinen Sohn mühsam überreden müssen, trotz der persönlichen Niederlage am Fußball festzuhalten. Gerade hat er ein Probetraining in einem anderen Verein absolviert. Der sei allerdings wesentlich weiter von ihrer Wohnung entfernt und mit dem Fahrrad nicht mehr gut erreichbar. Er sagt: „Die Enttäuschung sitzt bei Yannick tief. Man schließt keine Kinder, die bereits im Verein trainieren, aus. Das ist ein ganz unsportliches und unsoziales Verhalten.“