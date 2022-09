Olimpio Guajajara steht am Brandenburger Tor und ist wütend. Seit der Corona-Krise werde im Amazonas-Regenwald unkontrolliert gerodet, sagt der „Wächter des Waldes“. Das ist seine offizielle Berufsbezeichnung in seiner Heimat Brasilien. Er ist Teil der Milizen der Ureinwohner, die sich gegen illegale Holzfäller verteidigen. „In diesem Jahr ist die Abholzung auf ein Rekordhoch gestiegen“, sagt er, „nur bis zum Sommer dieses Jahres wurden rund 360 Quadratkilometer Regenwald zerstört.“ Davon sind vor allem die indigenen Guarani im Nordosten des Landes betroffen.

Er steht am Montagvormittag zusammen mit weiteren indigenen Aktivisten der Organisation Survival International am Pariser Platz. Die Gruppe der indigenen Waldverteidiger ist auf Europa-Besuch und deshalb auch in Berlin. Gemeinsam mit rund 20 Zuschauern demonstrieren sie friedlich gegen die „Todespolitik“ des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. So nennen sie dessen laxe Haltung gegenüber jenen, die ihren Lebensraum zerstören. Die indigene Anführerin und Umweltaktivistin Alessandra Korap appelliert an die Anwesenden: „Jetzt ist die Zeit, um zuzuhören!“ Sie sei weit gereist, um diese Botschaft zu verbreiten.

Greta Lowak Alessandra Korap und Olimpio Guajajara am Brandenburger Tor

Laut Survival International treffen mehr als ein Drittel aller tödlichen Angriffe auf Umweltschützer eben Ureinwohner von Waldgebieten. Gewaltsame Übergriffe bis hin zu Auftragsmorden gehören zum Alltag für die Aktivisten in den Regionen, deren Sicherheitslage immer brisanter wird. Die brasilianischen Behörden haben der Gewalt seit Jahren nichts entgegenzusetzen.

Immer wieder gibt es Zustimmung aus dem Publikum, einige fordern „Stoppt Bolsonaro!“. Mithilfe von deutsch-portugiesischen Übersetzern halten sie mehrere Reden und betonen, wie wichtig die Wächter des Waldes für das Überleben des Ökosystems sind. Guajajara erzählt auch von Gefahren, denen die Kämpfer täglich ausgesetzt sind. Dazu gehören nicht erst seit Beginn der Pandemie auch unbekannte Krankheiten, die die Holzfäller mit ins Land bringen.

Alessandra Korap ruft in ihrer Rede vor allem auch dazu auf, die Politik und deren Akteure zu hinterfragen. Während ihrer Rede hält sie ein kleines Plakat in den Händen, darauf steht: „Rettet die Menschen, die den Wald retten!“ Gegen 12 Uhr mittags werden einige Namen von Waldwächtern einzeln ins Mikrofon gesagt. Das sind die Ureinwohner, die im Kampf für den Wald gestorben sind.

Gegen Ende der Versammlung stellen sich die Aktivisten mit bedruckten Regenschirmen vor dem Brandenburger Tor auf und bilden folgende Botschaft: „Stop Brazil’s Genocide“. Am Mittwoch, den 7. September, will Olimpio Guajajara, gegen 18 Uhr noch einmal im Prenzlauer Berg einen Vortrag halten.