Brandenburg/Havel - Was ist Gerechtigkeit? Das ist eine der zentralen Fragen dieses Gerichtsverfahrens. Seit vergangenen Oktober sorgt dieser Prozess, der in Brandenburg an der Havel verhandelt wird, nicht nur bundesweit, sondern international für Aufmerksamkeit. Auf der Anklagebank sitzt ein Mann, der 101 Jahre alt ist. Und seit Dienstag steht fest: Als ehemaliger SS-Wachmann im KZ Sachsenhausen hat er Beihilfe zum grausamen und heimtückischen Mord an 3522 Menschen geleistet. Fünf Jahre Haft lautet das Urteil. Ein halber Tag für jedes Opfer. Ist das fair? Gerecht? Angemessen?

Der Prozess ist das vielleicht letzte Verfahren gegen einen KZ-Wachmann vor einem deutschen Gericht. Es ist ein wohl letzter Versuch der juristischen Aufarbeitung von Verbrechen aus der Hitler-Zeit. Wichtig ist dabei vor allem, das wird an diesem Tag der Urteilsverkündung klar, dass der Prozess überhaupt stattgefunden hat.

Die Staatsanwaltschaft hatte für Josef S. fünf Jahre Haft gefordert wegen der Beihilfe zum Mord in 3522 Fällen. Der Verteidiger hatte Freispruch gefordert, weil dem Angeklagten keine einzige konkrete Tat nachgewiesen werden konnte.

Prozessort ist eine Sporthalle am Rande von Brandenburg. Wegen des großen Interesses und wegen der Corona-Auflagen ist man in die Halle umgezogen. Gleich in der Nähe befindet sich ein Denkmal. Auf einem Sockel steht ein Panzer der Roten Armee, dessen Kanonenrohr auf die Mauern der heutigen Justizvollzugsanstalt zeigt. Das Gefängnis war bis 1945 ein berüchtigtes Zuchthaus der Nazis. Ein kleines Stück neben dem Haupteingang befindet sich heute eine Gedenkstätte für diesen Ort des Grauens und des Mordens. Eine passende Nachbarschaft.

Heute ist der Mann ein gebrechliches Wesen

Nach insgesamt 36 Verhandlungstagen wird Josef S. an diesem Dienstagmorgen kurz vor 10.00 Uhr im Rollstuhl in diesen provisorischen, aber würdevollen Gerichtssaal geschoben, um sein Urteil entgegenzunehmen. Er wirkt gebrechlich, er ist dünn, sitzt gebeugt, zusammengesunken in seinem Stuhl, hängender Kopf, gesenkter Blick, schwerhörig.

Vor 77 Jahren, zu Beginn des Jahres 1945, war Josef S. 25 Jahre alt und Wachmann der SS. Er diente damals bereits seit mehr als drei Jahren freiwillig im KZ Sachsenhausen. Das Urteil des Landgerichts Neuruppin ist eindeutig: Schuldig im Sinne der Anklage. Der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann sagt: „Der Angeklagte wird zu fünf Jahren Haft verurteilt.“ Dann wendet er sich an den Angeklagten: „Sie haben den Terror und den Massenmord gefördert.“

Als Wachmann habe er mit seinem geladenen Gewehr dafür gesorgt, dass kein Häftling fliehen konnte und dass die Täter ungestört die Gefangenen foltern konnten oder sie durch Hunger oder Arbeit sterben ließen.

Der Richter spricht von Bildern und Berichten aus dem Lager, die die Prozessbeteiligten hätten erschauern lassen. Er sagt auch, dass jeder im Lager gewusst hat, was geschieht, und sich niemand herausreden könne. „Jeder, der dort war, egal ob als Häftling oder Wachmann, wusste allerspätestens nach zwei Wochen von dem Tötungsgeschehen.“ Dann blickt er zu dem Angeklagten: „Und sie waren drei Jahre dort. Sie haben drei Jahre lang zugesehen.“ Der Angeklagte habe das Morden billigend in Kauf genommen. „Ausnahmslos jeder musste und konnte erkennen, dass er dort an einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt ist.“

„Orte, an denen man nicht bleiben darf“

Und dann sagt der Richter einen Satz, der in solchen Prozessen immer wieder gesagt wird: Es gebe Orte, an denen man nicht bleiben dürfe, und es gebe Dinge, die man nicht machen dürfe. Solche Orte sind nicht nur Vernichtungslager wie Auschwitz, sondern auch andere Konzentrationslager.

Der Richter beschreibt ausführlich und detailliert in seiner fast 90-minütigen Urteilsbegründung, wie die Täter dort gemordet haben, wie die Häftlinge verhungerten, wie sich dabei die inneren Organe zersetzen, was allein das Verhungernlassen für ein grausames Verbrechen ist. Der Richter erklärt, dass in diesem KZ bereits sehr früh Gaskammern und Genickschussanlagen gebaut wurden. Sachsenhausen sei damit eine „Art Blaupause für die Vernichtungslager“ gewesen.

Das KZ Sachsenhausen war kein Todeslager wie Auschwitz, aber doch ein spezielles Lager: Es war das Modell- und Schulungslager der SS, in dem von 1936 bis 1945 mehr als 200.000 Menschen inhaftiert waren und Zehntausende ums Leben kamen.

Josef S. nimmt das Urteil regungslos hin. Er hat große schwarze Kopfhörer über den Ohren und hört dem Richter zu. Er hört, warum fünf Jahre Haft gegen ihn verhängt werden. Weil es aus Sicht des Gerichts der Menschenwürde entspricht, wenn der Verurteilte noch die Chance hat, vielleicht die Haftentlassung zu erleben. „Aber eine noch geringere Strafe wäre der Schuld nicht angemessen gewesen“, sagt der Richter. Er geht sogar so weit, dass er die Beihilfe hart an der Grenze zur Mittäterschaft an dem massenhaften Morden im KZ sieht. Denn Josef S. habe von seinem Wachturm aus über Jahre hinweg all die Grausamkeiten gesehen. „Wer noch näher dran gewesen wäre an den eigentlichen Taten, der wäre ebenfalls ein Täter.“

Er hätte den Dienst quittieren können

Und ganz wichtig ist dem Richter, hervorzuheben, dass der junge Josef S. damals eine Alternative hatte. „Anfangs hätte er den Dienst bei der SS auch quittieren können, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen“, sagt Lechtermann. Er hätte sich auch an die Front melden können.

Stefan Waterkamp, der Verteidiger von Josef S., hatte gesagt, dass es keine Beweise gegen seinen Mandanten gebe, kein SS-Dokument, das er persönlich unterschrieben habe. Er sagte, es gebe damit nur Indizien, und es könnte auch sein, dass die Akten der SS gefälscht seien. Josef S. hat während des Prozesses darauf beharrt, nie im KZ Sachsenhausen gewesen zu sein.

Dieser Sichtweise widerspricht das Gericht. Die Dokumente mit dem Namen des Angeklagten, mit seinem Geburtsort und seinem Geburtsdatum seien eindeutig. Die Anklage stützt sich auf übereinstimmende Dokumente des Bundesarchivs, der Gedenkstätte Sachsenhausen und der Stasi-Unterlagenbehörde. „Die Beweislage ist erdrückend“, sagt der Richter. Wenn die SS etwas gefälscht hätte, dann nicht die Personalunterlagen, sondern vielleicht die Art einer Ermordung, um die zu vertuschen.

Der Angeklagte selbst ließ die Vorwürfe von seinem Verteidiger bestreiten. Josef S. ist sich keiner Schuld bewusst. Er hatte im Prozess nicht nur zu den Vorwürfen geschwiegen. Das ist das Recht jedes Angeklagten in einem Rechtsstaat: Niemand muss sich selbst belasten.

Aber Josef S. ging einen Schritt weiter: Entgegen der Aktenlage behauptete er, gar nicht auf die Anklagebank zu gehören. Das Ganze sei eine Verwechselung, es könnte in seinem litauischen Heimatdorf auch andere Männer mit seinem Namen gegeben haben.

Josef S. behauptete auch, er habe nie als SS-Mann in einem KZ gedient, sondern von 1942 bis 1945 als Landarbeiter in Pasewalk gearbeitet. Deshalb hatte sein Verteidiger einen Freispruch gefordert. In seinem Schlusswort hatte Josef S. gesagt: „Ich weiß überhaupt nicht, was ich getan haben soll.“

Der Richter sagte dazu: Die Akten sind eindeutig. Es gab keinen anderen Mann mit dem selben Namen bei der Waffen-SS. Erst recht keinen, der am selben Tag im selben kleinen Ort in Litauen geboren wurde. „Das Gericht hat keinerlei Zweifel“, sagt der Richter. „Alles andere wäre lebensfremd.“

Anwalt Thomas Walther, inzwischen selbst 78 Jahre alt, vertritt in diesem Prozess zehn KZ-Opfer oder deren Hinterbliebene. Der Mann mit dem wilden weißen Haar hat eine klare Meinung und hatte im Namen seiner Mandanten mindestens fünf Jahre Haft für Josef S. gefordert. Trotz des hohen Alters des Täters gibt es für ihn und die anderen Opfervertreter keinen Grund zur Nachsicht. Das Urteil sei gerecht, denn die Rechtslage sei eindeutig, sagt Walther: Mord verjährt nicht – und auch nicht die Beihilfe zu diesem Kapitalverbrechen.

Walther sagt, dieser Grundsatz gelte in der deutschen Rechtsprechung seit Langem – beispielsweise für jeden Raub: Dort wird jeder, der Schmiere steht oder dem Täter eine Pistole kauft, für die Tat verurteilt. Doch bei NS-Verbrechen sei die Beihilfe jahrzehntelang nicht angeklagt worden.

Dass sich das änderte, lag auch an Thomas Walther. Seine Recherchen bei der Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg führten zu dem Täter John Demjanjuk, der 2011 in München vor Gericht gestellt wurde: Der frühere Hilfswärter im Vernichtungslager Sobibor wurde wegen Beihilfe zum Mord in 28.060 Fällen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das war die juristische Wende. Nicht mehr der Nachweis einer individuellen Mordtat war nötig, Mittäterschaft etwa als Wachmann reichte aus. Nur deshalb wurde nun auch Josef S. verurteilt. Walther sagt, diese Prozesse seien auch deshalb gerecht, weil die meisten Opfer der NS-Täter die KZ eben nicht überlebt hätten.

Die Vertreter der Opfer sehen die Strafe von fünf Jahren als gerecht an. Bei Beihilfe ist ein Strafmaß von drei bis 15 Jahren möglich. „Worte der Entschuldigung sind bei diesen Tätern so selten, dass wir nicht damit gerechnet haben“, sagt Anwalt Thomas Walther. „Aber wir sind froh und dankbar, dass dieses Verfahren mit diesem Urteil zu Ende gegangen ist.“ Die Nebenkläger seien mit dem Urteil sehr zufrieden.

Der Anwalt holt Luft und sagt, dass es wichtig sei, nun nicht mehr nur auf diesen einen verurteilten NS-Verbrecher zu schauen. „Es geht um die Zukunft“, sagt er. „Alles, was die Menschen haben geschehen lassen, kann wieder passieren. Auch Sachsenhausen kann an jedem Ort der Welt wieder geschehen. Das ist die Botschaft dieses Urteils.“

Natürlich bleibe immer auch ein bedrückendes Gefühl, wenn solche alten Täter verurteilt werden. Und es stelle sich die Frage, ob es ein historisch gerechtes Urteil sei. Es sei zumindest ein letzter Versuch, doch noch Recht zu sprechen.

Aus juristischer Sicht spielt das Alter von Josef S. bei dem Urteil keine Rolle, denn der Angeklagte wurde vom Arzt als verhandlungsfähig eingestuft. Und die Anwälte der Opfer sagen: Hätte die deutsche Justiz nach dem Zweiten Weltkrieg ordentlich gearbeitet, wären all die großen und kleinen NS-Verbrecher bereits in den 1960er-Jahren verurteilt worden. Dann hätte sich Josef S. nicht an diesem Dienstag als uralter Mann seinem Urteil stellen müssen, sondern wäre bereits seit bald einem halben Jahrhundert wieder auf freiem Fuß.

Verteidigung geht in Revision

Antoine Grumbach, ein 80 Jahre alter Franzose, ist Nebenkläger und sagt nach dem Urteil, dass ihm die Anzahl der Haftjahre für Josef S. relativ egal sei. „Wichtig ist, dass ihn ein deutsches Gericht verurteilt hat“, sagt er. Grumbachs Vater war ein französischer Widerstandskämpfer, der im KZ Sachsenhausen umgebracht wurde.

Auf die Frage, ob er dem einstigen Wachmann nun nach dessen Verurteilung verzeihen könne, wird Grumbach sehr emotional: „Nein, niemals kann und will ich das.“ Dem Mann mit dem dichten weißen Haar stehen die Tränen in den Augen. Dass er seinen Vater verlieren musste, habe sein Leben schwer geprägt – und die Schuldfrage dafür sei klar. Grumbach sagt: „Dieser Wachmann hätte gehen können. Niemand muss sich dafür entscheiden, ein Teil einer solchen Tötungsmaschine zu sein.“

Ob das Urteil gegen den alten Mann rechtskräftig wird, ist offen. Sein Verteidiger hatte Freispruch gefordert und sagt nach dem Urteil: „Ich gehe in Revision. Jawohl.“ Fachleute schätzen, dass es bis zu einem Jahr dauern könnte, bis der Bundesgerichtshof darüber entscheidet.

Ob Josef S. seine Strafe jemals antreten muss, bleibt ebenfalls offen. Denn erst wenn das Urteil irgendwann rechtskräftig sein sollte, wird ein Arzt prüfen, ob der uralte Mann im Rollstuhl tatsächlich in Haft muss.