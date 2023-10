Urteil zum Mord gegen sechsfache Mutter Zohra G.: „Ein klassischer Femizid“

Für die Urteilsverkündung braucht das Gericht am Montagmittag etwas länger. Es dauert, den zum Teil turbulenten und langen Prozess zusammenzufassen, zehn Monate hat er gedauert. Die Geduld der Prozessbeteiligten und Besucher ist offenbar aufgebraucht. Viele rollen mit den Augen oder seufzen laut, sobald der Richter Aussagen des Angeklagten in seine Rede einarbeitet. Wörtlich sagt der vorsitzende Richter: „Die Dauer des Verfahrens lag nicht an der Komplexität des Tatgeschehens, sondern am Verhalten des Angeklagten.“

Der Angeklagte Gul A. wurde vom Kriminalgericht Moabit wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus habe es keinen Anlass gegeben. Der Angeklagte habe versucht, sich im Prozess als psychisch stark belasteter Mensch darzustellen. Dies habe sich nicht bestätigt, stattdessen sagt das Gericht über Gul A.: „Er ist eigensüchtig, manipulativ und bösartig.“ Es bestehe keine Einschränkung seiner Schuldfähigkeit.

Eine spontane Tat schloss der Richter aus, weil Gul A. seine Frau mehrfach mit dem Tod bedroht hatte und wegen des Jagdmessers, das er extra gekauft hatte. Die Motive des Angeklagten für den Mord waren dem Gericht nach: „Hass aufgrund der Trennung, ein übersteigertes Ehrempfinden und dass er die Geschädigte als Besitz betrachtet hat“. Die von ihm angegebene Sorge um die Zukunft seiner Kinder habe keine Rolle gespielt.

Dem 42-jährigen Gul A. wurde vorgeworfen, am 29. April 2022 Zohra G., eine 31-jährige Mutter von sechs Kindern, auf der Maximilianstraße in Berlin-Pankow brutal ermordet zu haben. Mit einem Jagdmesser von 30 Zentimetern Länge soll er 13-mal auf seine Ex-Frau eingestochen haben. Als ein Autofahrer ausstieg und versuchte, sich zu nähern, habe Gul A. mit erhobenem Messer gedroht. Anschließend habe er sich auf den Boden gekniet, den Kopf der Schwerverletzten aufgehoben und ihr die Kehle durchgeschnitten. Handyvideos und Überwachungskameras filmten die Tat.

Das Verhalten des Angeklagten Gul A. sorgte während der Verhandlungen immer wieder für Aufsehen.

In der Urteilsverkündung wird auch die Zeugenaussage des ältesten Sohnes von Zohra G. und Gul A. angesprochen, Gul A. hatte ihn überzeugt, als einer der letzten Zeugen für ihn zu plädieren. Der 14-jährige Junge würdigte seinen Vater jedoch keines Blickes. „Er hat uns Kinder und unsere Mutter geschlagen“, sagte er vor dem Gericht. Sein Vater habe mehrmals mit der Tötung der Mutter gedroht. Außerdem habe er sich„24 Stunden am Tag“ in der Nähe der Unterkunft seiner Mutter aufgehalten. Die Schwester von Zohra G. beschrieb die Ehe von Gul A. und ihrer Schwester mit den Worten: „Schläge am Tag, Vergewaltigung in der Nacht.“

Die Bedrohungen, denen sie ausgesetzt war, waren nicht nur der Familie des Opfers, sondern auch den örtlichen Polizeibehörden bekannt. Dass Zohra G. nicht in ein Frauenhaus gebracht wurde, wird von Protestierenden als Kritik angebracht. Nach zwei körperlichen Attacken im Februar und März 2022 musste Gul A. das Wohnheim verlassen, in beiden Fällen hatte Zohra G. Anzeige erstattet.

Wie die Nebenklage, die die Tat als Femizid charakterisierte, sagte der Vorsitzende Richter zu Beginn der Urteilsverkündung: „Der Fall stellt einen klassischen Femizid dar.“ Der Angeklagte habe nicht akzeptieren können, dass seine Ex-Frau sich seinem Besitzanspruch und seinen Befehlen entzogen habe.

Im Jahr 2008 war die Hochzeit der damals 17-Jährigen und des 28-Jährigen, die beide aus Kunduz in Afghanistan kamen, von den Familien arrangiert worden. Als sie im Januar 2020 Berlin erreichten, hatte der Angeklagte seine Ehefrau „zunehmend eingeengt“. Er hatte ihr etwa verboten, alleine einkaufen zu gehen oder ohne ihn einen Deutschunterricht zu besuchen.

Ein Mullah hatte in der Afghanischen Moschee Lichtenberg am Dong Xuan Center im Frühjahr 2022 eine Scheidung ausgesprochen, die Gul A. im Nachhinein jedoch nicht mehr akzeptierte. Am 16. April drohte der Angeklagte seiner Ex-Frau in der Nähe der Unterkunft, in der sie wohnte, mit dem Tod und versuchte sie zu schlagen. Die später eintreffende Polizei fand den im Gebüsch versteckten Gul A. nicht, der einige Stunden später erneut versuchte, Zohra G. mit einem Stock anzugreifen. In den darauffolgenden Tagen kaufte Gul A. das Jagdmesser, mit dem er am 29. April Zohra G. ermordete.