Wo Berlin usbekisch ist: „Wir wurden für Mongolen mit russischen Pässen gehalten“

Anvar Shermatov erinnert sich noch genau an den 14. November 2000. An dem Tag kam er in Berlin an, um an der Technischen Universität ein Studium aufzunehmen. In Samarkand, der zweitgrößten Stadt seiner Heimat Usbekistan, hatte er bereits Deutsche Philologie studiert und zwei Jahre lang auch unterrichtet. Damals, sagt der heutige 47-Jährige, gab es nur wenige andere Usbeken in der Stadt und in Deutschland. Doch in den letzten 23 Jahren hat sich einiges verändert. Heute ist Shermatov Vorsitzender von Davra e.V., einem Sport- und Kulturverein für die usbekische Community in Berlin.

„Vom Aussehen wurden wir als Mongolen wahrgenommen, vom Familiennamen dachte man, wir wären Russen“, sagt Shermatov über die Zeit, als er nach Deutschland kam. „Von Usbekistan wussten die Leute noch nichts.“ Seitdem hat es Verbesserungen gegeben, durch wirtschaftliche Partnerschaften mit Deutschland, wachsenden Tourismus entlang der Seidenstraße und die Vergrößerung der usbekischen Community hierzulande.

Shermatov schätzt, dass heute ungefähr 800 Usbeken in Berlin leben. Die meisten Neuankömmlinge sind junge Leute zwischen 20 und 30. Sie kommen, um zu studieren oder im Pflegebereich zu arbeiten; viele hätten bereits Deutschkurse in Samarkand oder Taschkent absolviert, so Shermatov. Er selbst machte an der TU seinen Master in deutscher Philologie, Geschichte und Deutsch als Fremdsprache. Nun unterrichtet er in Integrationskursen in Neukölln.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Davra will Usbekistan bekannter machen - bei Deutschen sowie Exil-Usbeken

Im Jahr 2000 gab es in Berlin noch keinen Verein von Usbeken, sagt Shermatov. „Ich habe aber die Arbeit von anderen Vereinen beobachtet, etwa dem irakischen, dann dem türkischen.“ Die Mischung aus Community, Kultur und Sport habe ihn fasziniert. Davra, was so viel wie „Runde“ bedeutet, gründete er 2013. Inzwischen organisiert er Community-Treffen und Sommerfeste in Berlin für Usbeken aus ganz Deutschland. Größere usbekische Communities gebe es mittlerweile auch in München, Frankfurt und Mainz. Das Highlight des Vereinskalenders ist das eigene Fußballturnier, der Davra-Cup, wobei Mannschaften aus usbekischen Gemeinden in ganz Europa gegeneinander antreten.

Das Ziel des Vereins sei zweifach: Jüngeren Generationen von Exil-Usbeken in Europa sollen die Geschichte und Kultur ihres Heimatlandes vermittelt werden, auch die Wahrnehmung des Landes in Europa wolle man fördern. „Wir wollen unser Land bekannter machen, kulturell und sportlich“, so Anvar Shermatov. Dabei ist für ihn der Tourismus ein großes Anliegen: Er lobt die Städte Usbekistans, durch die einst die Seidenstraße lief, sowie ihre tausend Jahre alten Baudenkmäler. Neben seinem Job und seinem Engagement in seinem Verein leitet er auch den Reiseveranstalter Turkestan Travel; er ist überzeugt, dass die Besucherzahlen von etwa 5 Millionen in- und ausländischen Touristen, die Usbekistan 2022 empfing, für ein Land mit so viel Geschichte und Potenzial ungerechtfertigt niedrig sind.

Ein Stück usbekische Geschichte können die Berliner kennenlernen durch die Ausstellung „Archäologische Schätze aus Usbekistan“ in der James-Simon-Galerie. Noch bis zum Januar 2024 zeigt sie prächtige Artefakte und archäologische Schätze, von denen viele zum ersten Mal außerhalb Usbekistans ausgestellt werden. Weitere kulturelle Begegnungen in Berlin mit der traditionellen usbekischen Kultur gibt es auf den Konzerten der Musikgruppe Tschiltan, die usbekische, tadschikische und kasachische Volksmusik spielt. Zu aktuellen politischen Themen organisiert das Team des Magazins Novastan regelmäßige Stammtische mit Gästen aus dem Bereich der Zentralasienwissenschaften – sowie die monatliche Party „Dance with the Stans“. Da wird zu zeitgenössischer Musik und DJs aus Usbekistan und anderen zentralasiatischen Ländern die ganze Nacht durchgetanzt.

Usbekische Kultur und Essen ist reichlich in Berlin zu entdecken

Anvar Shermatov will noch größere Veranstaltungen in seinem Verein organisieren – etwa Kulturtage, damit auch Berliner anderer Nationalitäten die usbekische Kultur besser kennenlernen, und ein größeres Community-Fest für Usbeken aus ganz Deutschland mit Sport, Musik und „Live-Kochen“. Da geht es vor allem um Plov, das Nationalgericht Usbekistans, das aus Reis, Fleisch und Gemüsen in einem übergroßen Kochtopf zubereitet wird.

Es gibt einige usbekische Restaurants in Berlin. Anvar Shermatov geht gerne ins Lichtenberger „Anastasia“. Betreiber des Restaurants in der Samariterstraße ist ein ethnischer Usbeke aus Afghanistan, der ein einst russisches Restaurant übernommen hat – und nach und nach auch usbekische Gerichte auf die Karte setzte. Dazu gehört nicht nur Plov, sondern auch Lagman – dicke handgezogene Nudeln, die oft mit einem Eintopf serviert werden – oder Manti, die usbekische Version dieser Teigtaschen ist größer als ihr türkisches Pendant und meist mit gewürztem Fleisch oder Kürbis gefüllt. Auch im „Taste of Samarkand“ in der Oranienstraße und im Café „Plov Berlin“ in der Schivelbeiner Straße lässt sich usbekisch speisen.

Noch heute bleiben auch einige Gerichte aus Russland und anderen Staaten, die einst zur Sowjetunion gehörten, auf der Speisekarte des Anastasia. Es gibt etwa Pelmeni oder ukrainischen Borschtsch. Zu Themen wie dem Krieg in der Ukraine gebe es oft eine Spaltung zwischen der usbekischen Diaspora im Ausland, die großteils aus Intellektuellen oder gut ausgebildeten jungen Menschen bestehe, und der Bevölkerung zuhause; Anvar Shermatov spricht von „Gehirnwaschen“ und russischer Propaganda im usbekischen Fernsehen.

„Wir müssen selber entscheiden, ob wir Öl oder Gas verkaufen, ob wir unserer Armee mehr Geld geben“, so Shermatov. „Und man sollte auf Augenhöhe mit Russland reden können – bisher war das nicht so.“ Erst wenn Putin nicht mehr da sei, werde es diese Möglichkeit geben, sagt er. Aber auch in Sachen Unabhängigkeit habe sein Land in den letzten 23 Jahren wichtige Fortschritte gemacht.