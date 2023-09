In der Erika-Mann-Grundschule in Wedding ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr hat zu „Brand 6“ in die Utrechter Straße alarmiert und ist mit 77 Kräften vor Ort oder in der Anfahrt.



Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer im Bereich der Turnhalle aus. Die Räumung des Gebäudes sei eingeleitet worden, sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Zeitung.

Derzeit werde die Wasserversorgung aufgebaut und das Gebäude nach Personen durchsucht. Bislang hat die Feuerwehr keine Kenntnis, ob jemand verletzt wurde.



Mehr in Kürze.