Therapeut: „In Stuttgart ist die Untreue-Rate nur halb so hoch wie in Berlin“

Der Berliner Psychotherapeut und Autor Dr. Wolfgang Krüger, 74 Jahre, erläutert in einem Online-Talk am Valentinstag in der „School of Life“ in Prenzlauer Berg, wie wir eine kriselnde Beziehung retten können. Die Berliner Zeitung hat ihn vorab getroffen und mit ihm darüber gesprochen, was das Geheimnis ist. In wenigen Tagen erscheint sein neuestes Buch über Beziehungen „Das Glück der Liebe finden“.