Veganz-Gründer Jan Bredack: Der Erbsen-Veredler

Die Kuh heißt „AT 60PD“. Noch steht sie ziemlich einsam in der großen Halle. Doch schon in wenigen Tagen wird sie Gesellschaft bekommen. „AT ACE G6“ ist bereits avisiert. Gemeinsam sollen sie 160 Liter Milch in der Minute produzieren. Allerdings wird diese nicht in Schläuchen fließen, und die Kühe werden auch nicht gemolken.



Eigentlich sind es nicht einmal richtige Kühe, sondern Siebdruckautomaten, die in schneller Folge kleine käsescheibenartige, karamellbonbonfarbene Tafeln auf eine Art Packpapier drucken. Roboterkühe, wenn man so will. Denn das mit der Milch, das stimmt wirklich.

Jan Bredack, ein großer, kräftiger Mann von Anfang 50, nimmt sich eine dieser hellbraunen Scheibletten, reißt davon zwei, drei Stückchen ab, gibt sie in einen Standmixer, dann etwas Wasser dazu und macht das Druckerzeugnis per Knopfdruck zu Hafermilch. „Wir drucken Milch und liefern sie im Briefumschlag“, sagt der Chef des Berliner Unternehmens Veganz.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Halle mit der Milch-Druckerei steht am Rande eines Gewerbegebiets im südlich von Berlin gelegenen Ludwigsfelde. Erst zu Jahresbeginn hat sie das Unternehmen bezogen, eine benachbarte Halle wird gerade bezugsfertig gemacht. Auf insgesamt 3000 Quadratmetern soll hier die Veganz Food Factory entstehen. Jan Bredack nennt sie einen „Meilenstein in der Firmenentwicklung“, was wohl auch nach Zuversicht klingen soll, nachdem der Unternehmensumsatz im vergangenen Jahr um knapp ein Viertel auf etwa 24 Millionen Euro eingebrochen war.

Veganz gibt es seit zwölf Jahren. Bredack hatte das Unternehmen 2011 als erste vegane Supermarktkette Europas gegründet. Von London bis Prag sollten Filialen eröffnet werden. Es war die Zeit, als vegane Ernährung im Windschatten sich ständig wiederholender Skandale um Gammelfleisch, katastrophale Tierhaltung und Dioxin-verseuchtes Futter zu einer Art Popkultur wurde, die Veggie-Restaurants zuhauf hervorbrachte und einen Attila Hildmann zum gefeierten Kochbuch-Autoren aufsteigen ließ.

Milch aus dem Drucker. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Bekanntermaßen schaffte es das fleischlose Ernährungsmodell tatsächlich bis in die Mitte der Gesellschaft und damit auch in die Regale der großen Lebensmittelketten. In die Spezialitätenfilialen von Veganz zog es indes kaum noch jemanden. 2017 musste der Gründer für die Filialen Insolvenz anmelden. Vier von fünf Mitarbeitern verloren ihren Job. Die verbliebenen 80 bauten einen Großhandel für vegane Produkte auf, um eben die großen Supermarktketten zu beliefern. Parallel bauten sie Bestseller des Lebensmittelgeschäfts in eigenen Labors ohne tierische Zutaten nach und ließen sie bei großen Herstellern inklusive der plastikfreien Verpackung im Auftrag produzieren.

So wurde Veganz zur Marke mit einem Sortiment, das bis heute von Proteinshakes über Tiefkühlpizzen bis zu Schokoriegeln reicht und in jedem zweiten EU-Land zu bekommen ist. Und nun produziert Veganz in seiner Food Factory auch noch selbst und erweist sich damit als so wandlungsfreudig wie kaum ein Unternehmen sonst. „Wir lieben Innovationen“, sagt der Chef lehrbuchhaft. Tatsächlich sind Erklärungen dafür aber auch in dessen Biografie zu finden. Denn mit Neuanfängen kennt sich der Veganz-Gründer aus.

Bredack, 1972 in Salzwedel geboren, kommt mit drei Jahren nach Berlin. Nach „Ost-Berlin“, wie er selbst betont. Er wächst in Friedrichshain und Marzahn auf, besucht eine Russisch-Schule, repariert nebenbei Simson-Mopeds, um sich sein Taschengeld aufzubessern. Bei der Ost-Berliner BVG folgt eine Kfz-Mechaniker-Lehre mit Abitur. Als die Mauer fällt, ist Bredack 17. Nach der Ausbildung wechselt er zu Mercedes, macht dort seinen Meister, fällt bald als ehrgeizig und wissbegierig auf und wird gefördert. An der Schweizer Eliteuniversität St. Gallen holt er einen BWL-Masterabschluss nach. Bredack ist gerade Anfang 30, als er Vertriebschef von Daimlers Trucksparte in Deutschland wird. Dann baut er im 700 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Kasan eine Montagefabrik für Mercedes-Lastwagen auf. Immer Vollgas, linke Spur. Mit Mitte 30 kommt es zum Crash. Burnout.

Bredack zieht sich komplett zurück, um sich in Leben und Gesellschaft neu zu verorten. Irgendwann entdeckt er die vegane Ernährung für sich, macht unter Karriere und schnelle Autos einen Haken. Fortan zählen Tofu und Tierschutz. Das Unternehmen Veganz gründet er, um der Lebensmittelindustrie entgegenzutreten, „die uns täglich Scheiße verkauft und Milliarden damit verdient“, wie er es später formuliert. Jetzt ist er seinem Ziel ganz nah. Veganz ist Produzent und steht selbst ganz am Anfang der Wertschöpfungskette.

Das Fleisch aus Erbsen hat Veganz zusammen mit Wissenschaftlern der TU Berlin entwickelt. Markus Wächter/Berliner Zeitung

In der Ludwigsfelder Fabrik befindet sich Bredacks Büro direkt über der Milch-Druckerei. Der Chef teilt es sich mit seinem Vorstandskollegen Moritz Möller. Der Raum ist klein und schmucklos und bietet kaum mehr Platz als für die beiden Schreibtische. Auf einem Sideboard steht eine kleine Oscar-Statue mit der Aufschrift „Unternehmer des Jahrhunderts“. Ein Geschenk der Kollegen, sagt Bredack. Darüber hängt ein gerahmtes Foto, das den gesamten Vorstand vor der Börse in Frankfurt am Main zeigt. Es ist vom November 2021.

Damals ging Veganz an die Börse. Den Ausgabepreis hatte das Unternehmen am unteren Rand des Spielraums auf 87 Euro festgelegt. Am Ende des ersten Handelstages kostete die Aktie nur noch 83 Euro. In der Presse wurde das Börsendebüt als missglückt eingestuft, worauf Bredack entgegnete, dass die Reise erst beginne. In diesem Sommer war der Aktienpreis auf etwa zehn Euro gesackt, seinen bisherigen Tiefstwert. Tatsächlich steckt das Unternehmen noch immer tief in den roten Zahlen. Immerhin hat sich der Aktienwert inzwischen wieder mehr als verdoppelt.

Die Produktion pflanzlicher Steaks in Ludwigsfelde vor dem Start

Bredacks Milch aus dem Drucker soll nun die erste größere Station auf der mit dem Börsengang begonnenen Reise sein. Zwar betreibt Veganz bereits kleine Produktionen, etwa für Camembert aus fermentierten Cashewkernen oder Fisch aus Algen. Die Fertigung gedruckter Hafermilch ist jedoch eine ganz andere, industrielle Dimension. Die Idee dafür kommt aus den USA. Veganz hat sich exklusiv die weltweiten Nutzungsrechte gesichert. Zehn Millionen Liter können in Ludwigsfelde laut Bredack pro Jahr produziert werden. Die Nachfrage allein in Deutschland beziffert er schon jetzt auf 50 Millionen Liter jährlich. „Das geht durch die Decke“, sagt er und hat weitere Pläne.

In der Nachbarhalle soll im Oktober die Fertigung pflanzlicher Steaks beginnen. Diese hat Veganz gemeinsam mit der Technischen Universität Berlin und dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik entwickelt. Das Ergebnis ist eine Art Riegel, der wie drei gestapelte Knäckebrotscheiben aussieht und sich in Wasser zu einem prächtigen Drei-Pfund-Stück Fleisch entfalten soll. „Da schmeckt man keinen Unterschied“, sagt Bredack. Zudem sei es mit „drei Euro neunundneunzig“ günstiger als Fleisch aus dem Supermarkt, für dessen Produktion pro Kilo im Schnitt 15.000 Liter Wasser benötigt würden.

Orbiplant-Pilotanlage am Fraunhofer-Institut in Aachen. Fraunhofer-Institut

Die Basis für das fleischlose Steak liefert die als pflanzliche Proteinbombe geltende und an allen wichtigen Aminosäuren reiche Erbse. Deren Konzentrat ist der Ausgangsstoff für die Fertigung in Ludwigsfelde. Eigentlich wollte Veganz Erbsen aus der klassischen Biolandwirtschaft beziehen. Allerdings fand das Unternehmen keine Bauern, die die Lieferung der benötigten Erbsenmenge zusagen konnten. Wieder suchte Bredack nach neuen Wegen. Diesmal führten sie ihn nach Aachen.

Am dortigen Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie werden Salate und Kräuter am Fließband gezüchtet. Die Pflanzen stecken in einem eineinhalb Meter breiten und 25 Meter langen weißen Förderband, das in senkrechten Schleifen langsam einem Auf-und-Ab-Kurs folgt. Auf der einen Seite des Bandes sprießen die Pflanzen grün empor, auf der anderen Seite hängen ihre Wurzeln frei in der Luft. Erde gibt es hier nicht. Die Wurzeln werden computergesteuert mit einem feinen Nährstoffnebel sowie mit Sauerstoff aus der Luft versorgt. Dadurch würden die Pflanzen besonders schnell wachsen, sagt Erfinder Simon Vogel. Zudem beschleunige der sogenannte gravitrope Effekt das Gedeihen der Biomasse. Denn durch die Bewegung des Förderbandes müssen sich die Pflanzen im Gravitationsfeld immer wieder neu ausrichten. Das setze Wachstumshormone frei.

Biotechniker Simon Vogel beim Bepflanzen des Fließbandes. Fraunhofer-Institut

Vor fünf Jahren hatten sie im Institutsbereich Neue Agrarsysteme mit der Entwicklung der speziellen Fließbandlandwirtschaft begonnen. „Wir wollten Vertical Farming neu denken“, sagt Vogel. Inzwischen gelten die beiden laufenden Pilotanlagen und die als Orbiplant bezeichnete Technologie als ausgereift. Bis auf das Pflanzen und Ernten läuft dort alles vollautomatisch ab. Als Veganz-Chef Bredack die Anlagen erstmals sah, erkannte er schnell das Potenzial und finanzierte mit seinem Unternehmen die Forschung zur Aufzucht von Erbenpflanzen.

Das war Neuland, sagt Projektleiter Andreas Reimann. Erbsenpflanzen habe bislang noch niemand im Vertical-Farming-Verfahren produziert. Ergebnisse könne er noch nicht verraten, weil das Forschungsprojekt noch laufe. Allerdings bewertet der Diplom-Biologe die Methode schon jetzt als „sehr effizient“. Denn obwohl man mit den Feinanpassungen der Aufzucht erst am Anfang stehe, lägen die Erträge laut Reimann bereits heute über den aus dem Freilandanbau bekannten Spitzenwerten. Und das nicht nur einmal im Jahr. „Die Erbse braucht etwa zwei Monate bis zur Reife“, sagt der Forscher, könne also sechsmal im Jahr geerntet werden. Zudem könne man das Wachstum über die Nährstoffe und das Licht so steuern, dass die Pflanze kleiner und kompakter wächst als auf einem Feld, aber dennoch viele Erbsen produziert. „Das könnte ein Gamechanger werden“, sagt Reimann.

Erstmals wird es möglich sein, überall auf der Welt unabhängig von Klima- und Umwelteinflüssen, in einer Halle die Produktion von pflanzlichen Alternativen von der Saat bis zum Endprodukt mit maximaler Effizienz zu realisieren. Jan Bredack

Jan Bredack ist davon überzeugt. Für ihn ist Orbiplant längst nicht mehr nur die perfekte Methode zur Erbsenzucht. Die Technologie sei die Antwort auf die Frage, ob und wie wir die Menschen auf dieser Erde satt bekommen, sagt Bredack und zählt auf: Die Anlage benötige nur ein Zehntel der Fläche, die im Freilandanbau nötig wäre, dabei aber keine Erde, keinen Dünger, keine Pestizide. Sogar die Bewässerung erfolge in einem weitgehend geschlossenen Kreislauf. Das Einzige, was man brauche, sei Strom. „Ich glaube, es hat einfach noch niemand so richtig kapiert, wie geil das ist“, sagt Bredack.

Er aber hat. Bereits im Frühsommer hatte sich Veganz die weltweiten Lizenzrechte für das Vertical-Farming-System Orbiplant gesichert. Bredacks Vision: Die Fraunhofer’schen Fließbandfarmen werden direkt mit seinen Erbsenfleisch-Fabriken gekoppelt und der nötige Strom nebenan kostengünstig aus Wind oder Sonne gewonnen.

In der vorigen Woche gab Veganz die Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Unternehmen Vegreat bekannt. Beide wollen ein Joint Venture zur Verwertung der Orbiplant-Lizenzen gründen. Laut Bredack werde es dann erstmals möglich sein, überall auf der Welt unabhängig von Klima- und Umwelteinflüssen, in einer Halle die Produktion von pflanzlichen Alternativen von der Saat bis zum Endprodukt mit maximaler Effizienz zu realisieren. Nach seinem Plan soll die erste Großanlage in zwei Jahren gebaut werden. Es könnten vor allem Regionen, die heute Lebensmittel importieren müssen, Unabhängigkeit erlangen und Ernährungssicherheit selbst gewährleisten, sagt der Lebensmittelfabrikant, Neubauer und – Weltretter? Bredack zögert. „Ja“, sagt er dann. „Ein bisschen schon.“