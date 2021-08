Berlin - Der Impfzug hält am Treptower Park, es ist der zweite Aktions-Zug der S-Bahn am Montagvormittag. Eine Menschentraube mit Masken schiebt sich zur Tür. „Wir können noch zwei Leute reinlassen“, sagen die Sicherheitsleute, was für Empörung sorgt bei den Menschen, die teils seit zwei Stunden auf ihre Impfung warten. „Ist das Ihr Ernst!?“, „Verarschung!“, „Ich raste gleich aus!“, wird laut gerufen.

Arcol Ballert bleibt empört zurück. „Der Frust ist so groß, dass ich platzen könnte“, sagt die 48-Jährige mit roten Haaren, die extra aus Hellersdorf nach Alt-Treptow gekommen ist und seit zwei Stunden wartet. „Die machen Werbung im Internet und in den Medien und dann kommt kaum einer rein.“ Nun müsse sie doch einen Impftermin beim Hausarzt machen, dabei warte man so lange darauf.