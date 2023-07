Neuer Ärger am BER: Warum am Flughafen ein unbefristeter Streik droht

Für schwere Koffer stehen am Flughafen BER Gepäckwagen zur Verfügung. Doch an diesem Donnerstag kann es sein, dass die Fluggäste sie nicht immer dort finden, wo sie gebraucht werden. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter der Apcoa Parking, die für das Gepäckwagenmanagement zuständig sind, zum Warnstreik aufgerufen – nun schon zum vierten Mal. Bislang weigere sich der Arbeitgeber, Tarifverhandlungen aufzunehmen, so Enrico Rümker von Verdi. „Wenn er bei seiner harten Haltung bleibt, könnte es nach den Sommerferien einen unbefristeten Streik geben“, sagte er.

Es ist ein Streit, der erneut zeigt, unter welch prekären Umständen viele Menschen am Hauptstadtflughafen arbeiten – und er wird zunehmend erbittert geführt. „Die Beschäftigten kamen auf uns zu, nicht umgekehrt“, so Rümker. Mittlerweile habe es schon sieben Tage mit Arbeitsniederlegungen gegeben. Auch der aktuelle Warnstreik dauert zwei Tage: Er hat am Mittwoch mit Beginn der Frühschicht um 5.30 Uhr begonnen, an diesem Donnerstag soll er mit der Nachtschicht um 22.30 Uhr enden.

Das Unternehmen gibt sich gelassen. „Unseren Informationen zufolge nehmen nur wenige Beschäftigte von Apcoa am Streik teil“, teilte der Dienstleister mit. „Die Beteiligung ist rückläufig.“ Ein Teil der rund 40 Mitarbeiter habe Angst vor den Folgen einer Streikbeteiligung, entgegnete Enrico Rümker. Doch Apcoa scheine das Thema trotzdem ernst zu nehmen, so der Gewerkschafter. Damit das Gepäckwagenmanagement an den beiden Tagen halbwegs funktioniert, seien Zeitarbeitsfirmen beauftragt worden. Leiharbeiter sollen die Lücken füllen und als Streikbrecher fungieren. Doch sie kennen sich am BER natürlich nicht so gut aus wie die Apcoa-Mitarbeiter, sagte Rümker.

Jeder legt im Durchschnitt pro Schicht 15 Kilometer zurück

Rund 2200 Gepäckwagen gibt es am neuen Schönefelder Flughafen. 40 Menschen sorgen im Dreischichtbetrieb dafür, dass sie nicht im Weg stehen. Die Wagen sollen dort warten, wo die Fluggäste sie benötigen: morgens an den Bushaltestellen und Taxiständen, nachmittags und abends an der Kofferausgabe. Jeder Mitarbeiter (es sind ausschließlich Männer) muss in der Lage sein, mindestens zwölf Gepäckwagen auf einmal zu bewegen, sagt Rümker. Sie müssen auch gut zu Fuß sein: Jeder legt im Durchschnitt pro Schicht 15 Kilometer zurück. Die Wagen stehen überall verstreut, auch in den Parkhäusern des BER. Und weil die Aufzüge in den Terminals den Passagieren vorbehalten bleiben, sind oft weite Umwege zu laufen – zum Beispiel zu den Fahrstühlen in den Parkhäusern.

Es ist eine schwere Arbeit, die nicht gut bezahlt wird. Bis Juni 2023 gab es 12,50 Euro die Stunde brutto. Dabei sieht das Vergabegesetz des Landes Brandenburg vor, dass aufgrund öffentlich vergebener Aufträge mindestens 13 Euro bezahlt werden müssen. „Die Flughafengesellschaft FBB, die den Auftrag nach einer Ausschreibung vergeben hat, ließ zu, dass die Bezahlung unter dem Mindestvergabelohn lag“, bilanzierte Rümker. „Für ein staatliches Unternehmen ist ein solches Vorgehen mehr als bedenklich.“

„Die Beschäftigten im Gepäckwagenmanagement haben zum 1. Juli 2023 eine Anpassung erhalten, über die sie bereits Ende 2022 informiert wurden. Dabei ist der derzeit vorgeschlagene neue Mindestlohn noch gar nicht berücksichtigt, er würde aber mit der jetzigen Vergütung auch in der zweiten Stufe übertroffen werden“, teilt Apcoa mit. In der Tat: Seit Anfang Juli werden pro Stunde 13 Euro brutto gezahlt, das bestätigt auch die Gewerkschaft. Doch Verdi reicht das nicht aus. „Unser Ziel ist es, dass die Löhne am Flughafen BER mindestens 15 Euro betragen“, sagte Enrico Rümker.

Verdi fordert, dass der Tarifvertrag Bodenverkehrsdienste auch bei Apcoa gilt. Für die Mitarbeiter der Apcoa würde das mindestens 515 Euro mehr pro Monat bedeuten. Doch das Unternehmen lehne Gespräche ab, so der Verdi-Mann. Apcoa möchte nicht nur am BER, sondern bundesweit weder Betriebsräte zulassen noch Tarifverträge abschließen, ist seine Einschätzung. „Das Unternehmen hat Angst vor einem Flächenbrand, wenn es an einem Standort Verbesserungen gäbe“, sagte er.

„Gegenteilige Behauptungen entsprechen nicht der Wahrheit“

„Die Apcoa Parking Deutschland versteht sich als Partner ihrer Beschäftigten am BER und ist sich ihrer Verantwortung gegenüber allen Mitarbeitenden vollkommen bewusst“, entgegnete das Unternehmen. „Wir betonen ausdrücklich, dass wir zu jedem Zeitpunkt bereit sind, ergebnisoffene und konstruktive Verhandlungen mit sämtlichen Beschäftigten zu führen, in der Hoffnung, eine gütliche Einigung erzielen zu können. Gegenteilige Behauptungen entsprechen nicht der Wahrheit.“ Die Lohngestaltung entspreche der branchenüblichen Vergütung. Bei diesem Thema sei Apcoa nicht an einen Tarifvertrag gebunden. Inzwischen gebe es Gespräche mit dem Management des BER.

Apcoa ist am BER unter anderem auch für die Parkraumbewirtschaftung zuständig. Doch vom Warnstreik betroffen sei ausschließlich das Geschäftsfeld Gepäckwagenmanagement, betonte das Unternehmen. „Die Aufforderungen von Verdi zu Tarifverhandlungen beziehen sich nur darauf. Alle anderen Dienstleistungen von Apcoa, wie insbesondere das Parken, der Gepäckwagenservice und das Taximanagement sind weiterhin uneingeschränkt verfügbar.“ Doch auch bei den dortigen Beschäftigten, von denen viele einen Migrationshintergrund haben, sei der Unmut groß, so Rümker.

Bis zu drei Stunden Warten auf das Gepäck

Die niedrigen Löhne und die harte Arbeit führen auch in anderen Bereichen des Flughafens BER dazu, dass Beschäftigte oft bald wieder kündigen. Folge ist ein Personalmangel, den die Passagiere vielerorts zu spüren bekommen. So hat das Flughafenmanagement nach Informationen der Berliner Zeitung vor kurzem einen der Bodenverkehrsdienstleister am BER abgemahnt, weil Passagiere an der Gepäckausgabe zu lang warten müssen – bis zu drei Stunden.