Pünktlich zum Start des Christopher Street Days verziehen sich die Wolken, sodass die farbenfrohen und knappen Outfits noch besser zur Geltung kommen. Um 11.30 Uhr versammelten sich die Teilnehmer der jährlichen Pride Parade in der Leipziger Straße Ecke Axel-Springer-Straße. Andreas trägt Shorts, die genau wie sein ganzer Körper mit Regenbogenfarben bemalt sind.

Sein Freund Vika trägt lilafarbenen Lippenstift und ein weitmaschiges Netz auf dem Kopf. „Ich bin in der Sowjetunion geboren und wir müssen gerade in diesen Zeiten ein Zeichen setzen“, sagt der Kölner. „Wir lassen uns von keinem Putin, keinem Diktator unterkriegen!“

„United in Love! Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung“ ist das Motto in diesem Jahr. Um 12.30 Uhr setzen sich die vorderen Wagen in Bewegung, „Stopft die Titten, rot die Lippen“, reimt eine Transperson auf dem ersten Wagen, Konfetti in Regenbogenfarben flattert unter Jubel vom Himmel.

Berliner Polizei am Nachmittag: 150.000 Teilnehmende

Die Stimmung ist gelöst, die Menschen lächeln sich gegenseitig an, sobald sich Blicke treffen. Die Veranstalter erwarteten eine halbe Million Teilnehmende, die Berliner Polizei schätzt am Nachmittag rund 150.000.

Insgesamt 89 Wagen rollen in diesem Moment Richtung Potsdamer Platz, eine weitere Station ist der szenebekannte Nollendorfplatz und Endpunkt die Siegessäule. Der Bundestag hisste dieses Jahr erstmals die Regenbogenflagge als Bekenntnis zur Vielfalt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Berliner Zeitung (@berliner_zeitung) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Der Christopher Street Day erinnert an den Stonewall-Aufstand in New York. Queere Menschen wehrten sich in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 erstmals gegen die Repressionen der Polizei und versammelten sich vor dem Szenelokal Stonewall Inn in der Christopher Street. In New York kam es zu einer breiten Solidarisierung und der Aufstand dauerte mehrere Tage an.

Auch heute geht es noch um Solidarität: Heterosexuelle schließen sich am CSD ihren Bekannten und Freunden an, außerdem geht es auch um Unterdrückung und Verfolgung weltweit. LGBTQ+-Personen haben sich in westlichen Ländern wie den USA und Deutschland viele Rechte erkämpft. Trotzdem sind sie im Alltag und in Institutionen Diskriminierung ausgesetzt. „Wir machen darauf aufmerksam, dass sie als Minderheiten immer noch kämpfen müssen“, sagt Peggy beim Warten auf der Toilette eines Cafés.

Solidarität kommt auch vonseiten der evangelischen Kirche. Sie ist mit einem der vorderen Wagen bei der Parade mit dabei, die Techno-Beats bringen das Publikum zum Tanzen. Die Heilig-Kreuz-Kirche am Halleschen Tor ziert eine Regenbogenflagge.

Ein Engel mit gigantischen Flügeln posiert mit geschürzten Lippen vor einer Horde von Fotografen und auch eine Gruppe mit blau-gelben Federkreisen auf dem Kopf und einer Friedenstaube in deren Mitte fällt auf. „Es gibt momentan nichts Schlimmeres auf der Welt als diesen Krieg“, sagt Ralf Lorenz und klimpert mit seinen gelben Wimpern mit Leopardenmuster. „Das berührt jedes Herz.“ Das Handynetz ist nach kürzester Zeit zusammengebrochen entlang der Route, sodass es schwierig wird, Instagram-Storys oder Fotos zu posten. Viele bekannte Gesichter sind heute unterwegs und solidarisieren sich öffentlich.

Offizielle CSD-After-Party findet im Club Ritter Butzke statt

Julian und Mario in Netzhemd und mit bauchfreiem Top rufen gegen den Sound der Boxen an: „Wir sind hier, um unsere neugeborene Liebe zu feiern“ und küssen sich für die Kamera.

Viele Menschen sind aus anderen Städten angereist, obwohl auch dort CSD gefeiert wird. Die Veranstaltung in Berlin ist allerdings regelmäßig die größte in Deutschland. Abends geht es dann weiter in die Clubs: Die offizielle After-Party findet im Ritter Butzke statt, das Berghain veranstaltet eine „CSD-Klubnacht“ und im About Blank laden zwei Kollektive zum Flinta-Open-Air.