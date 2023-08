Sie steht unter einer Brücke am S-Bahnhof Charlottenburg, am Körper zu dicke Kleidung für einen Sommertag, ihr Haar zerzaust, die Zähne dunkel. Sie zeigt auf ihr Hab und Gut: Matratze, Decke, Kissen, ein kleiner Einkaufswagen. „Das ist alles, was ich habe.“ Sie sagt, sie sei Mitte 60 und lebe hier in Berlin-Charlottenburg. Aber wer sie fragt, ob sie unter der Brücke wohne, hört: „Das ist doch keine Wohnung.“ Sie halte sich hier nur auf, sei wohnungslos. Schon lange? „Zu lange“, sagt sie.

Die Frau will erst gar nicht viel erzählen. Sie sei zu hungrig, sagt sie. Dann spricht sie doch. Ihre Familie habe sie aus ihrer Wohnung geworfen, sie sagt: „Auf kriminelle Weise“, was das heißt, sagt sie nicht. Ihre Sozialleistungen seien gesperrt, ihr Geld weg. Die Frau redet schnell, wiederholt sich oft, kein Dialekt verrät ihre Herkunft. Fragt man sie danach, ist sie beleidigt, fängt an zu schreien. Sie sei West-Berlinerin durch und durch!

Obdachlose in Berlin: Sie werden immer mehr und mit ihnen auch ihre Lager. Kate Schultze für Berliner Zeitung am Wochenende

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Überall Obdachlose – ob in Bretterverschlägen, Zelten oder Matratzenlagern

Wer regelmäßig in Berlin mit der U- oder S-Bahn fährt, durch Unterführungen oder Parks läuft, der bekommt schnell den Eindruck: Die Stadt ist voll von wohnungslosen Menschen, besonders im Sommer, in Friedenau, Mitte, Prenzlauer Berg, egal in welchem Stadtteil. Sie leben in Bretterverschlägen, in Zelten, auf improvisierten Matratzenlagern, eingerichtet mit Stehlampen, Sofas und Teppichen. Teilweise sind es regelrechte Camps von mehreren Dutzend Bewohnern, wie etwa am Wannsee, wo ein ganzer Pavillon, umringt von großen Zelten, steht, wo es aussieht wie auf einem Campingplatz. Oder am Messegelände ICC, wo unter einer Brücke rund 30 Matratzen liegen, ordentlich aufgereiht, mit gemachten Betten.

Die Lager sehen aus, als würden die Menschen dauerhaft dort leben. Zumindest bis die Polizei kommt und die Zelte und Matratzen räumen lässt und sie sich neue Orte suchen müssen. Sind es mehr geworden? Mehr Menschen, die sich eine Unterkunft auf der Straße einrichten müssen? Oder waren es schon immer so viele in Berlin?

Unter einer Brücke am Wannsee: In dem Zeltlager leben Menschen aus Polen. Kate Schultze für Berliner Zeitung am Wochenende

Der Berliner Senat stellt sich diese Fragen ebenfalls immer wieder und lässt dazu Erhebungen durchführen. Die letzte allerdings fand im Januar 2020 statt. Damals wurden rund 2000 Obdachlose in Berlin gezählt. Neuere Zahlen hat der Senat nicht. Zwei weitere geplante Erhebungen, im Juni 2022 und im Januar 2023, konnten nicht stattfinden, weil es zu wenige freiwillige Helfer gab. Deswegen ist man auf Schätzungen von Hilfsorganisationen angewiesen.

Der größte Träger von Straßensozialarbeit, Gangway, etwa schätzt, dass inzwischen bis zu 7000 Obdachlose auf den Straßen von Berlin leben. Hinzu kommen Zehntausende Wohnungslose, die sich von Couch zu Couch bei Freunden oder Bekannten hangeln. Rund 60.000 gebe es davon in der Stadt, sagt Juri Schaffranek, Sozialarbeiter von Gangway. „Wir gehen davon aus, dass ein bis zwei Prozent von ihnen innerhalb weniger Jahre auf der Straße landen“, sagt er.

Das Leben auf der Straße: „Man hat genug zu tun, man kämpft“

Die ältere Frau in Charlottenburg erinnert sich noch an eine Zeit, in der sie nicht auf der Straße lebte. Sie sagt: „Ich habe gearbeitet, ich habe studiert.“ Grundschullehrerin habe sie werden wollen, aber es habe nicht geklappt mit dem Staatsexamen. Ihre Familie habe das verhindert, sagt sie. Stattdessen habe sie eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin gemacht. Aber das sind alles nur Erzählungen, Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit.

Jetzt lebt sie auf der Straße, mal hier, mal dort, unter einer Brücke, in Parks, am Baugerüst. Eigentlich sei es mehr ein Überleben, sagt sie. „Man denkt immer, die Obdachlosen haben nichts zu tun und Langeweile.“ Doch sie müsse sich täglich Essen und Trinken besorgen, Kleidung auftreiben, einen warmen Platz zum Schlafen finden. „Man hat genug zu tun, man kämpft.“

Das ist Luziana, sie lebt allein, einsam ist sie aber nicht, vielmehr zufrieden. Kate Schultze für Berliner Zeitung am Wochenende

Ein paar Straßen weiter, unter einer Brücke am Stuttgarter Platz, sitzt Léon, 40, auf einem Plastikstuhl neben seiner Matratze. Er trägt Hut und Bauchtasche, wie ein Camper. Sein Bett ist groß, ordentlich, frisch gemacht. Er ist gesellig, aber mit den anderen Obdachlosen hat er nichts zu tun. „Die interessieren mich nicht, die spritzen sich irgendwelche Drogen, so was mache ich nicht“, sagt er.

Warum lebt es sich in Berlin besser auf der Straße als in Osteuropa ?

Léon ist halb Bulgare, halb Franzose, aber sein Herz schlägt für die Balkanhalbinsel. Er lebt schon seit zehn Jahren in Charlottenburg auf der Straße. In seiner Heimat war er Musiker, aber irgendwann reichte das Geld nicht mehr, um sich eine Wohnung zu leisten. Ein Foto von sich machen lassen möchte Léon nicht, er hat Angst, dass seine Familie es sehen könnte, er schämt sich. Dabei lebt Léon gern in Berlin. „Berlin ist besser als Osteuropa“, sagt er. Hier werde er zumindest nicht vertrieben, es sei unkomplizierter, an Essen und Trinken zu gelangen. Ab und zu darf er bei einem Anwohner duschen und waschen, hin und wieder spielt er am Alexanderplatz Gitarre.

Doch ein Problem bleibt: Léon hat Schmerzen in der Lunge, nimmt dagegen Antibiotika. Als er seine Medikamente aus der Tasche holt, sind nur noch zwei Tabletten in der Schachtel. „30 Euro kosten sie“, sagt er. Dafür müsse er trotz der Hilfe immer noch hart betteln. Das Rezept für die Tabletten bekomme er unter der Hand.

Obdachlosigkeit: Es ist kein „Leben“ mehr, eher ein „Existieren“

Unterhält man sich mit Sozialarbeitern in der Stadt, hört man vielerorts, dass sich die Lebensbedingungen obdachloser Menschen in Berlin deutlich verschlechtert haben. Es sei kein „Leben“ mehr, eher ein „Existieren“, sagen sie. Der Druck und die Gewalt stiegen, genauso wie die psychische Belastung, was sich vor allem während der Corona-Pandemie verstärkt habe. Das wiederum erschwere den Umgang mit ihnen, die Kommunikation sei kompliziert geworden. „Uns fehlt das Know-how, uns damit adäquat auseinandersetzen zu können“, sagt eine Sozialarbeiterin aus Friedrichshain.

Juri Schaffranek von Gangway besucht schon seit den Achtzigern als Streetworker regelmäßig die Obdachlosen-Hotspots in der Stadt. Sie befinden sich am Bahnhof Zoo, am Ostbahnhof, am Hermannplatz, am Frankfurter Tor, an der Warschauer Brücke, im Görlitzer Park. Schaffranek berichtet, dass an diesen Orten immer größere Gruppen zusammenkämen. Und dass sich gleichzeitig auch immer mehr kleinere Lager in der Stadt bilden würden. Er spricht von einer deutlichen Zunahme von psychischen Störungen unter den Obdachlosen. Und davon, dass es nach seinem Gefühl immer mehr würden. „Es gibt zunehmend Verelendung in Berlin“, sagt er.

Die Verelendung zeigt sich in Berlin an den zahlreichen Zeltlagern, die man mittlerweile überall in der Hauptstadt vorfindet. Kate Schultze für Berliner Zeitung am Wochenende

Zahl der Obdachlosen in Berlin steigt: Was sind die Gründe?

Auf die Frage, warum die Zahl der Obdachlosen in Berlin stetig zu steigen scheint, gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze. Für Tanja Schmidt, Vorstandsmitglied des Vereins Straßenfeger, hängt diese Entwicklung mit wirtschaftlichen Aspekten zusammen, da durch die Inflation alles immer teurer werde. Das Hauptproblem sei aber der angespannte Wohnungsmarkt. Vor allem ältere Menschen treffe es massiv, wenn sie wegen Eigenbedarfs aus ihren Wohnungen geklagt würden und keine neuen und bezahlbaren mehr fänden.

Jürgen Mark von der Notübernachtung in der Franklinstraße in Charlottenburg sieht neben dem mangelnden Wohnraum auch einen starken Zuzug aus dem Ausland als Grund für die Zunahme von Obdachlosigkeit in der Stadt. Vor allem aus osteuropäischen Ländern wie Polen, Rumänien, Bulgarien und dem Baltikum kämen viele Menschen nach Berlin, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. In ihrer Heimat würden diese Obdachlosen häufig stigmatisiert, beschimpft, körperlich bedrängt.

„Berlin ist ein Magnet, das war schon immer so“, sagt Mark, der schon seit mehr als 37 Jahren in der Branche tätig ist. Vor allem das Hilfesystem sei hier besonders gut aufgestellt und somit attraktiv. Tatsächlich hat die Senatsverwaltung für Soziales in den vergangenen Jahren die Infrastruktur sowie die Angebote für wohnungslose Menschen immer weiter ausgebaut. Das Finanzierungsvolumen ist seit dem Jahr 2015 von 2,93 Millionen Euro bis zum Jahr 2023 auf mehr als 10 Millionen Euro gestiegen.

Trotzdem stößt das Hilfsangebot zunehmend an seine Grenzen. Und das habe, neben den genannten Gründen, auch noch mit einem weiteren zu tun, sagt Tanja Schmidt vom Verein Straßenfeger: der Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten. „Das ist die größte Veränderung, die wir bemerkt haben, weil teilweise Gebäude, die für wohnungslose Menschen bestimmt waren, Ukrainern zur Verfügung gestellt wurden“, sagt sie.

19.000 Obdachlose in Hamburg – die Akzeptanz sei aber in Berlin höher

Umso mehr rücken die Obdachlosen zusammen, bilden Zeltlager. „Das wird immer mehr“, sagt auch Deutschlands erster und einziger Armutsbeauftragter, Thomas de Vachroi. Neben Berlin seien Hamburg und Frankfurt Hotspots für Obdachlose. Mit rund 19.000 auf der Straße lebenden Menschen ist Hamburg sogar Spitzenreiter in Deutschland. Doch in Berlin würden Obdachlose auf eine größere Akzeptanz stoßen. Zudem sei hier der Zugang zu Drogen leichter, sagen mehrere Experten.

Graffito am Wannsee: Das muss von den vorherigen Obdachlosen stammen, denn die Bewohner des Zeltlagers sprechen kein Deutsch. Kate Schultze für Berliner Zeitung am Wochenende

Außerdem, so betont der Streetworker Schaffranek, sei das Netzwerk der Obdachlosen selbst ein wichtiger Faktor. In Berlin sei es auf der Straße einfach, Anschluss zu finden. „Traditionell gibt es hier viele informelle Wege, über die lebensnotwendige Informationen ausgetauscht werden, von der Kleiderkammer bis hin zu Essens- und Schlafangeboten“, sagt er.

Auch Marcel profitiert von diesem Netzwerk. Der 40-Jährige sitzt an einem Donnerstag Anfang August unter der S-Bahn-Brücke am Alexanderplatz. Über sein schwarzes Käppi hat er die Kapuze seiner dunklen Nike-Jacke gezogen. Über der linken Augenbraue trägt er ein verlaufenes Tattoo. Er nuschelt.

Marcel war zehn Jahre im Gefängnis, war „ein Nazi“, sagt er. Kate Schultze für Berliner Zeitung am Wochenende

Seit zweieinhalb Jahren lebt Marcel hier unter dieser Brücke, zusammen mit seinen vier Kumpels. Neben ihnen hocken noch weitere Männer auf dem Gehweg, überall stehen Bierflaschen herum. Die Community innerhalb der Obdachlosen-Szene sei wichtig für ihn, sagt Marcel, alle seine Freunde leben auf der Straße. Er brauche kein Handy, um sich mit ihnen zu verständigen. „Ich weiß, wo die sind, man geht täglich seine Runden.“

Trotz des Zusammenhalts wurde Marcel schon dreimal der Schlafsack geklaut. Er habe sich in der Zwischenzeit bei seinem „Kollegen in Wedding“ einen neuen besorgt, sagt er. Doch der sei auch schon wieder weg. „Der Alex ist nicht sicher“, sagt Marcel. Im Treptower Park wäre es besser. Warum er trotzdem noch hier lebt? Er zeigt auf eine Narbe über seinem Herzen. Eines Tages sei er plötzlich unter der Brücke umgekippt, sagt er. Dreimal habe er reanimiert werden müssen, schließlich sei er notoperiert worden. Jetzt habe er ein künstliches Herz. Seine Kumpels hier kümmern sich um ihn. Sie bringen ihm Essen, wollen ihm eine neue Schlafunterlage besorgen.

Zehn Jahre lang saß Marcel im Gefängnis. In Berlin will er jetzt „ein bisschen Freiheit für seinen Kopf“ bekommen, wie er sagt. Er sei „ein Nazi“ gewesen, habe jemandem „mit einem Schlagring den Schädel eingeschlagen“, sagt er. Tränen steigen in seine Augen. Der andere habe ihn provoziert, und er sei ausgerastet. Er zeigt auf seine Arme, auf denen Nazi-Symbole tätowiert sind. „Das tut mir heute noch leid, dass ich das gemacht habe.“

Von Frankfurt nach Berlin gekommen, um clean zu werden

Von seiner Heimat Frankfurt am Main habe er „die Schnauze voll“. Er habe Drogen genommen, Fentanyl, Heroin, alles Mögliche. Nach Berlin sei er gekommen, um clean zu werden, die Versuchung sei hier geringer als an der Kaiserstraße in Frankfurt, wo alle Heroin nehmen. Ab und zu gehe er in sich, dichte Texte und schreibe Rap-Songs. Er fängt an zu rappen, mit ruhiger Stimme: „Mein ganzes Leben bin ich schon eingesperrt und werde gehalten wie ein Tier, weil es niemand versteht und niemand kapiert. Was einen Menschen so werden lässt wie mich? Zu viele Enttäuschungen, die einen prägen in einem Leben voller Gier.“

Einer seiner Kumpels heißt René, er trägt einen blauen Arbeiteranzug, darüber eine rote Jacke. Er hat große, falsche Zähne, die ihm das Sprechen erschweren. Er sei auf der Straße gelandet, weil er eine schizophrene Freundin gehabt habe, sagt René. Er habe sie von Psychiatrie zu Psychiatrie begleiten müssen, „und wenn man nur mit Verrückten zusammen ist, dann wird man es irgendwann selbst.“

Eigentlich sei er Maler, sagt René, komme aus Baden-Württemberg, wollte aber schon immer nach Berlin. Jetzt lebt er schon seit zwei Jahren auf der Straße, ab und zu auch mal in Unterkünften. Noch vor einer Woche wohnte René in einer Obdachlosen-Unterkunft in Steglitz. Doch da ist er rausgeflogen, weil er, wie er sagt, unbefugten Besuch von einer 20-Jährigen hatte. Gleich war für ihn klar, dass er zurück zum Alex geht. „Hier kenne ich viele“, es sei „gemütlicher“ als an anderen Orten.

René ist gelernter Maler, lebt aber schon seit zwei Jahren in Berlin auf der Straße. Kate Schultze für Berliner Zeitung am Wochenende

Ende der Obdachlosigkeit bis 2030: „Überhaupt nicht möglich“

Unter der Brücke leben insgesamt 20 Männer, für diesen Ort sind das viele. So ist es an anderen Orten auch. Es sind zu viele, findet die Berliner Senatsverwaltung für Soziales. Bis zum Jahr 2030 wolle das Land Berlin die Wohnungs- und Obdachlosigkeit überwunden haben, schreibt der Senat auf Anfrage. Unrealistisch, finden Experten wie der Streetworker Juri Schaffranek. „Das ist ohne einen massiven Wohnungsneubau überhaupt nicht möglich“, sagt er. Doch den gebe es momentan nicht. Für Obdachlose müsse es zudem einen geschützten Marktbereich geben, da sie über keinerlei Einkommen verfügten, mit dem sie sich auf dem freien Markt eine Wohnung leisten könnten. „Schön, dass über diese Prognose mal geredet wurde, aber bis 2030 ist das Ziel definitiv nicht umsetzbar.“

Ein „sehr ehrgeiziges Vorhaben“, findet auch die Verwaltung selbst. Dennoch hält sie an dem Ziel fest, hat es in den Richtlinien der Regierungspolitik bestätigt. Unterstützung soll es dafür vom Bund geben. Noch in diesem Jahr soll es einen „Nationalen Aktionsplan Wohnungslosigkeit und Wohnungslosenberichterstattung“ geben, der ebenfalls das Ziel verfolgt, die Obdachlosigkeit innerhalb von sieben Jahren zu beenden. Eine zentrale Maßnahme soll dabei ein höheres Angebot an bezahlbarem Wohnraum sein, für das der Bund den Ländern von 2022 bis 2026 Finanzhilfen in Höhe von insgesamt 14,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen will. Doch die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen. Das selbst gesetzte Ziel von 20.000 neuen Wohnungen pro Jahr wird wohl auch in diesem Jahr wieder verfehlt. Und jeden Tag landen mehr Menschen in Berlin auf der Straße.

Obdachlos auf der Karl-Marx-Allee: „Ich liebe die Freiheit“

Ortswechsel, Karl-Marx-Allee, ein paar Stunden später. Luziana will nicht auf die Hilfe von oben warten, sie geht ihre Probleme selbst an, hat sich hier aus mehreren Einkaufswagen und einer großen Plane einen Unterschlupf gebaut. Dort lebt sie schon seit mehr als einem Jahr. Vorher war sie in einer Obdachlosenunterkunft. Aber da gab es Probleme mit den Mitbewohnern, jetzt ist sie freier. Sie schaut zufrieden auf die befahrene Straße vor ihr, sie strahlt Ruhe aus. „Mir gefällt es hier“, sagt sie.

Eine ältere Dame hat sich einen Unterschlupf an der Karl-Marx-Allee gebaut: „Mir gefällt es hier.“ Kate Schultze für Berliner Zeitung am Wochenende

Luziana trägt einen dicken Schneeanzug, die Kapuze ins Gesicht gezogen. Es ist ein kalter, regnerischer Tag. Die heißen Tage im Juli waren einfacher für sie. Luziana kommt aus Schleswig-Holstein, lebt aber schon lange in Berlin. Sie ist eine feine Frau, eitel fast, auf ihre Art, sie legt Wert auf ihr Äußeres, hat gepflegte Haut, möchte ihr Alter nicht nennen, so was frage man doch keine Frau. Ihr Lager ist ordentlich und sauber. Alkohol und Drogen nimmt sie nicht, sagt sie. „Ich versuche, mich so gut es geht gesund zu halten, mit Obst und Gemüse, manchmal auch Knabberzeug und Brot.“

Sie bekommt Rente, hat sich ein bisschen was von ihren Minijobs von früher zurückgelegt. Für eine Wohnung aber reicht es nicht. Ab und zu geht sie einkaufen, bekommt in den Tagesstätten am Ostbahnhof oder in Friedrichshain Essen, gestaltet ihren Tag so, dass er ohne Ärger vergeht. Sie liest Magazine, zeichnet, schreibt. Waschen kann sie sich in Tagesstätten oder in Schwimmhallen.

Ihre Bleibe ist sauber, sehr ordentlich, die Einkaufswagen hat sie geschenkt bekommen, sagt sie. Kate Schultze für Berliner Zeitung am Wochenende

Familie habe sie keine mehr, sagt Luziana, auch Bilder seien verloren gegangen, doch die Erinnerungen habe sie noch im Kopf. Und da es beim Zusammenleben mit anderen auf der Straße schneller zu Räumungen kommen kann, hat sie sich zurückgezogen und lebt allein. „Ich bin zufrieden, ich bin nicht einsam, ich liebe die Freiheit.“

Warschauer Straße – wie auf der Reeperbahn in Hamburg

In der Obdachlosen-Szene von Berlin ist Luziana die Ausnahme. Die meisten der Menschen auf der Straße halten sich in Gruppen, in Lagern, in Zelt-Camps auf. Sie richten sich dort ein, innerhalb eines Tages, und bleiben in der Regel nicht mal eine Woche, dann kommt schon die Polizei und vertreibt sie. Dann suchen sie sich neue Orte, neue Brücken, Parks und dunkle Straßenecken.

Auch die drei Männer und die junge Frau auf der Oberbaumbrücke haben erst vor wenigen Tagen ihr Lager hier aufgeschlagen. Davor waren sie im S-Bahnhof an der Warschauer Straße. Hier sei es wie auf der Reeperbahn in Hamburg, sagt einer von ihnen – alles andere als entspannt.

Der eine liest, der andere spielt Saxofon, die Dritte schaut böse, starrt ins Leere. Und der Vierte, der sich „Chaos“ nennt, tanzt wild umher, hält Passanten seinen Hut schwenkend entgegen, summt hin und wieder ein Lied, ist offensichtlich auf Drogen. Seit 20 Jahren ist „Chaos“ schon obdachlos. Er hätte es gern anders. Er sagt: „Auf der Straße zu leben, ist überhaupt nicht toll.“

Auf der Oberbaumbrücke in Berlin: „Chaos“ und seine Freunde leben hier seit drei Tagen, so lange, bis sie ihre Bleibe wieder räumen müssen. Kate Schultze für Berliner Zeitung am Wochenende

Aber wie kann man Menschen wie „Chaos“ helfen? Wie kann man sie von der Straße holen? Juri Schaffranek, der Streetworker, schlägt vor, den Wohnungsleerstand als Erstes anzugehen, so wie dies in Hamburg bereits geschehe. So ist Hamburg das erste Bundesland, in dem die Landesregierung leer stehende Gewerbeimmobilien beschlagnahmen und als Flüchtlingsunterkünfte nutzen kann. „Auch in Berlin müssen wir erst mal die Wohnungen beschlagnahmen, die tatsächlich leer stehen oder als reine Ferienwohnungen genutzt werden“, sagt Schaffranek. Solange die Politik keine anderen Lösungen finde, könnte man dort Obdachlose in einer Art betreutem Wohnen unterbringen.

Zudem müsse der Wohnraum bezahlbar bleiben. Vor allem mitten in der Stadt, wo die meisten Menschen leben, dürften Immobilienkonzerne keine „unendlichen Profitmöglichkeiten“ mehr haben, sagt er. Niemand gehe freiwillig in die Obdachlosigkeit. „Obdachlos wird man, weil man aus seiner Wohnung fliegt, weil man keinen Zugang mehr zum Wohnraum findet.“ Solange sich daran nichts ändere, nehme die Verelendung und die Zahl bedürftiger Menschen an den Straßenecken Berlins weiter zu. „Alles, was wir bis dahin tun, ist nichts anderes als Elendsverwaltung.“



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de