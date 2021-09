Berlin - Der Wahlsonntag in Berlin war geprägt von vielen Pannen und Unregelmäßigkeiten: stundenlange Wartezeiten, genervte Wahlberechtigte, die unverrichteter Dinge wieder nach Hause gegangen sind, fehlende und falsche Wahlzettel, verspätete Auszählung. Der Verfassungsrechtler Christian Waldhoff war selber Wahlhelfer. Er berichtet von verärgerten Wählerinnen und Wählern, wie auch von engagierten Ehrenamtlichen, die versuchten, zu retten, was zu retten war. Und er sieht eine Verantwortliche: Die Landeswahlleiterin Petra Michaelis, die am Mittwoch zurückgetreten ist.

Herr Waldhoff, wie haben Sie den Tag erlebt?

Ich war Wahlhelfer in einem Wahllokal in Mitte, ganz in der Nähe meiner Wohnung. Und ich muss sagen, dass diese Wahl katastrophal schlecht organsiert war. Ich nenne das schweres Organisationsversagen.

Wie kommen Sie darauf?

Auch in unserem Wahllokal war es sehr voll, die Menschen haben lange angestanden. Wir hatte ja noch Glück, dass das Wetter so gut war und viele Leute einfach in der Sonne gewartet haben. Ursache für die langen Wartezeiten war der Mangel an Wahlkabinen. Also haben wir mit dem Privatauto drei Kabinen aus dem Rathaus Wedding besorgt. Dann ging es etwas besser. Aber nur bei uns. Im Wahlraum nebenan war dafür kein Platz, die sind regelrecht abgesoffen. Wenn ich dann die Berichte aus anderen Wahllokalen höre, heißt das für mich, dass einfach schlecht geplant wurde.

In den Wahllokalen?

Nein, die Ehrenamtlichen haben getan, was sie konnten. Versagt hat die Landeswahlleitung. Sie hat die Wahl geplant, hat für die Ausstattung gesorgt. Offenbar sind die Anforderungen an diesem besonderen Wahltag komplett unterschätzt worden. Drei Wahlen, ein Volksentscheid mit einem komplizierten Text und noch dazu ein Marathon, der die Innenstadt für Stunden lahmgelegt hat. Intelligente Leute hätten im Vorfeld gesehen, dass das sehr problematisch werden würde und darauf reagiert. Das ist nicht ausreichend geschehen. Und wenn ich dann noch höre, dass in manchen Fällen nicht genug Wahlzettel vorhanden waren und deshalb nicht jeder von seinem Wahlrecht Gebrauch machen konnte, dann ist das unverzeihlich. Die Landeswahlleitung hat versagt.

Das sind schwere Vorwürfe. Wer ist verantwortlich?

Ganz klar: Die Landeswahlleiterin Petra Michaelis. Ich finde es unerträglich, dass sie nicht schon früher zurückgetreten ist. Das war beschämend, und es war auch ein Skandal. Demokratie heißt auch, dass jemand Verantwortung für Fehler übernehmen muss. Diese Fehler hat Frau Michaelis zu verantworten. Sie hat sich für alle weiteren Wahlen disqualifiziert. Sie muss gehen. Ihren Rücktritt jetzt halte ich für konsequent und folgerichtig, ja überfällig.

Was wird dadurch besser?

Ich weiß auch, dass so ein Rücktritt ein symbolischer Akt ist, dass es damit nicht automatisch besser wird. Dennoch war der Rücktritt notwendig, schon aus politischer Hygiene.

Für den Marathon konnte die Landeswahlleiterin nichts. Sie hat bereits vor der Wahl gesagt, dass sie das kritisch sieht.

Ja und? Er hat dennoch stattgefunden, am wichtigsten Tag der Demokratie. Dazu hätte es nie kommen dürfen. Kein Sportevent kann wichtiger sein als die Wahl. Und das sage ich, obwohl ich in anderen Jahren auch als begeisterter Zuschauer an der Laufstrecke gestanden habe. Aber es geht eben nicht an einem Wahltag.

Der Senat verweist darauf, dass der Marathon-Termin im internationalen Sportkalender immer auf den letzten September-Sonntag terminiert ist. Doch die Bundesregierung habe sich nicht vom 26. September abbringen lassen. Und Berlin wollte seine Wahlen zu Abgeordnetenhaus und BVV sowie die Enteignungs-Volksabstimmung nicht an einem anderen Datum ein paar Wochen davor oder danach abhalten. Und den Marathon hat man nicht schon wieder absagen wollen, so wie voriges Jahr wegen Corona. Taugt das als Argumentationskette?

In meinen Augen taugt das nicht. Der Marathon hätte abgesagt werden müssen. Außerdem ist dieses Wegschieben von Verantwortung entsetzlich. Das geht so nicht. Allerdings finde ich es schon Demokratie-theoretisch natürlich richtig, dass alle Wahlen am selben Tag stattfanden. Das hat ja auch zu einer relativ hohen Wahlbeteiligung geführt. Das ist wünschenswert und gut.

ZUR PERSON Christian Waldhoff wurde 1965 in Paderborn geboren. Er hat unter anderem in München Rechtswissenschaften studiert. Seit 2012 ist er Professor für Öffentliches Recht und Finanzrecht an der Humboldt-Universität. Er ist Co-Autor des neuen „Handbuch des Verfassungsrecht“, das dieses Jahr erschienen ist. In seinem Beitrag beschäftigt er sich mit Parteienrecht, Wahlrecht und Parlamentsrecht.

Die Innenverwaltung und der gesamte Senat haben bisher keine Verantwortung übernommen. Halten Sie das für richtig?

In letzter Konsequenz ist auch das nicht richtig. Die Innenverwaltung hat die Rechtsaufsicht über die Landeswahlleitung. Und es waren eindeutig rechtlich relevante Vorkommnisse.

Nun haben wir viel über Fehler und Verantwortung gesprochen. Was muss beim nächsten Mal besser werden, abgesehen vom Marathon?

Die Organisation muss besser werden. Wir brauchen geeignete Raume, mehr Wahllokale und mehr Wahlkabinen. Und auch bei der Schulung der Wahlhelfer ist Luft nach oben. Ich bin Verfassungsrechtler, kenne mich also aus mit Texten über komplexe Zusammenhänge. Das Kompendium für die Wahlvorstände musste ich dreimal lesen, und selbst dann bleibt manches unklar.

Eine Frage an Sie als Verfassungsrechtler. Nach allem, was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen: War diese Wahl überhaupt verfassungskonform?

Für den Bundestag würde ich das auf jeden Fall so sehen. Es hat wohl keine mandatsrelevanten Vorkommnisse gegeben.

Das heißt, dass die Ergebnisse zu eindeutig waren. Auf Landesebene sieht das vielleicht ganz anders aus. Bei der Abgeordnetenhauswahl ist zum Beispiel Senator Klaus Lederer in seinem Pankower Wahlkreis nur um 30 Stimmen am Direktmandat gescheitert und brauchte die Liste, um doch ins Parlament zu kommen. In Wilmersdorf hat ein Grüner den Direkteinzug um acht Stimmen verpasst. Wenn Sie dann auf die vielen Pannen schauen, würden Sie dann sagen, dass alles nach Recht und Gesetz abgelaufen ist?

Das hat allerdings ganz anderes Gewicht. In Berlin können Parteien oder Direktkandidaten beim Verfassungsgerichtshof des Landes Beschwerde einlegen. Angenommen, Lederer würde klagen, müsste der Gerichtshof auch die kumulativen Probleme in den Blick nehmen, also sich ein Gesamtbild machen.

Was könnte daraus entstehen? Neuwahlen?

Zumindest könnte entschieden werden, dass noch einmal ausgezählt wird. Technisch wäre das kein Problem. Alles ist sehr gut nachprüfbar, weil die Wahlzettel in versiegelten Umschlägen aufbewahrt werden, und das sogar Abstimmungslokal für Abstimmungslokal.

Können auch Bürger klagen, dass sie nicht haben wählen können, weil die Wartezeit unzumutbar lang war?

Ja, das können sie. Der Gerichtshof könnte dann feststellen, dass sie tatsächlich in ihren Rechten beschnitten wurden. Unmittelbare Auswirkungen hätte das aber nicht.