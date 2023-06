Berliner Promi-Maler: Kampf um ein Ehrengrab für Reinhold W. Timm

Reinhold W. Timm hat Berlin geliebt – die Stadt mit ihren Wunden und ihren Wundern, aber auch ihre Bewohner. Er malte sie alle.

Die Menschen, die hier im Scheinwerferlicht standen – wie Richard von Weizsäcker, Heinz Galinski oder Placido Domingo. Aber auch die Menschen am Rande: den Schuhputzer vom Kudamm, den Leierkastenmann, die Blumenverkäuferin. Er malte Berlins Sehenswürdigkeiten, aber auch Kreuzberger Gründerzeitbauten, den Grunewald und die Fans von Hertha BSC.

Bekannt mit Karajan, Genscher und den Springers

Der bärtige Maler, der gerne ein weißes Jacket trug, gehörte in den 1970er- und 1980er-Jahren zur High Society West-Berlins. Der Lebemann logierte in einer 200 Quadratmeter großen Wohnung, speiste in Charlottenburger Feinschmeckerlokalen und ging zum Frühsport ins Hotel Kempinski, wo er regelmäßig Herbert von Karajan getroffen haben soll. Axel und Friede Springer gehörten angeblich zu seinem engsten Freundeskreis, ebenso Hans-Dietrich Genscher und Eddi Arent. Der Senat engagierte ihn für Porträts der Ehrengalerie, Nancy und Ronald Reagan präsentierte er sein Gemälde vom Mauerfall.

Im Jahr des Mauerbaus war Timm – 1931 im polnischen Stettin geboren – nach Berlin gekommen. Er hatte zunächst Schaufensterdekorateur gelernt, dann ab 1951 in Bremen Grafik studiert. Nach einem Jahr in New York kam er also 1961 nach Berlin, durch das sich nun eine Mauer zog. Timm wollte, so wird es berichtet, nur kurz bleiben. Doch die geteilte Stadt wurde „seine Leidenschaft“, wie es später über ihn hieß. Davon künden auch die Titel seiner Bücher: „Berlin ist meine Lieblingsfarbe“ lautet der eine, „Meine Freundin Berlin“ ein anderer.

Das Grab von Reinhold W. Timm auf dem Friedhof Heerstraße unweit des Olympiastadions. Susanne Rost

Als Timm 2001 in seiner Wahlheimat starb, hieß es in einem Nachruf, dass mit ihm ein Stück Berlin gehe. „Doch allein durch seine Bilder, die überall auf der Welt verstreut sind, hat er sich bei den Berlinern unvergessen gemacht“, schrieb ein Journalist in seinem Bericht über die Beerdigung auf dem Friedhof Heerstraße.

Wer allerdings heute vor dem Grab steht, in dem der alleinstehend und kinderlos verstorbene Maler mit seinen Eltern ruht, der kann schon den Eindruck bekommen, dass er in Vergessenheit geraten ist. Ein dichter Teppich aus allerlei Grün wuchert vor dem roten Stein mit den drei Namen.

Der Anblick schmerzt den langjährigen Friedhofsverwalter und seinen Nachfolger. Deshalb bemühen sie sich darum, dass Timm ein Ehrengrab bekommt. So wäre die Instandhaltung der Grabstätte für die nächsten 20 Jahre gesichert. Die letzte, die sich um Timms Grab kümmerte, war übrigens eine frühere Angestellte des Hotels Kempinski.