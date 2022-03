Unter starkem Polizeischutz hat am Donnerstag im Amtsgericht Neukölln der Prozess über eine Räumungsklage gegen einen arabischen Clan begonnen. Mitglieder der Großfamilie Remmo sollen illegal im Ortsteil Buckow eine Gründerzeitvilla bewohnen.

Doch der erste Verhandlungstag um die Villa war sehr schnell zu Ende. Es dürfte ein langwieriges Verfahren werden. Denn der Bezirk Neukölln und der Anwalt einer beklagten Frau aus dem Clan schlossen einen Vergleich aus.

Die Villa ist eine von 77 Immobilien, die die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Geldwäsche im Sommer 2018 beschlagnahmt hatte. Wie Gerichte feststellten, wurden diese mit Geld gekauft, das aus kriminellen Geschäften stammen soll. Seit Herbst 2020 ist der Bezirk Neukölln Besitzer der Villa.

Er hatte der Frau beziehungsweise den Bewohnern im August gekündigt und diesen eine Frist zum Auszug bis Ende Oktober gesetzt. Doch die weigerten sich auszuziehen, und der Bezirk reichte Räumungsklage ein, über die jetzt verhandelt wird.

Familie bestreitet, den Mietvertrag gefälscht zu haben

Grund für die Kündigung waren unter anderem angebliche Mietrückstände von 6800 Euro. Zudem fordert der Bezirk die Beseitigung einer Terrassenüberdachung und eines illegal errichteten Gebäudes. Bei diesem handelt es sich um einen Flachbau, der neben der Gründerzeitvilla errichtet worden war.

Das Amt hatte bemerkt, dass die Familie nicht nur die Villa, sondern auch ein Nachbargrundstück nutzte, das nicht dazugehört. Daraufhin legte die Familie dem Bezirksamt einen angeblichen Mietvertrag aus dem Jahr 2016 vor. Doch das Formular dafür soll erst 2018 auf den Markt gekommen sein. Im Sommer ließ der Bezirk deshalb mithilfe der Polizei einen hohen Metallzaun neben der Villa bauen.

Im November vergangenen Jahres stürmten SEK-Beamte die Villa. Sie sollen auf der Suche nach dem gefälschten Mietvertrag gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Urkundenfälschung gegen Mitglieder des Clans.

Die Familie bestreitet, den Vertrag gefälscht zu haben, und verweist auf Absprachen mit einem Verwalter, der für die Immobilie tätig gewesen sei. Dieser habe auch die Miete in bar entgegengenommen, beteuert die beklagte Frau. Doch angeblich sollen auch die Quittungen dafür gefälscht sein.

Weitere Zeugen sollen angehört werden

Weil es am Donnerstag zu keiner Einigung kam, wird die Richterin am 17. März verkünden, wie es weitergeht. Wahrscheinlich wird das Gericht dann bei einer Beweisaufnahme Zeugen, darunter den Verwalter, anhören.

Ein Sohn des Clan-Chefs hatte die denkmalgeschützte Villa im Jahr 2012 im Alter von 19 Jahren für mehr als 200.000 Euro gekauft, was die Behörden stutzig machte. Der 19-Jährige konnte nicht nachweisen, wo er so viel Geld herhatte angesichts des Umstands, dass er zu dem Zeitpunkt Hartz IV bezog. Die Villa vermietete er an seine Mutter. Der Mietvertrag ging mit der Beschlagnahme auf den Bezirk über. Wegen der mutmaßlichen Fälschung sieht die Behörde nun jedoch das Vertrauensverhältnis zum Mieter gestört.

Die Polizei rechnet dem Clan in Berlin Hunderte Mitglieder zu. Nicht alle sind kriminell, aber einige fallen immer wieder durch Straftaten auf. Unter anderem begingen sie Sparkassen-Überfälle. Im vergangenen Jahr war ein Mitglied bei einem Überfall auf einen Geldtransporter am Kudamm beteiligt. Zwei Mitglieder wurden auch für den Diebstahl der 100 Kilo schweren Goldmünze aus dem Bode-Museum verurteilt. Sie sollen, zusammen mit vier anderen Clan-Mitgliedern, auch am Juwelen-Diebstahl im Historischen Grünen Gewölbe in Dresden beteiligt gewesen sein.