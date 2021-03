Berlin - Bei den kostenfreien Corona-Schnelltests, die in Berlin mit Wochenbeginn starteten, gibt es bereits die erste Panne. Von den 16 Testzentren, die im gesamten Stadtgebiet verteilt sind, musste am Dienstag das erste geschlossen werden. Dabei handelt es sich um die Einrichtung am Mariendorfer Damm 64 in Tempelhof-Schöneberg.

Wer sich dort am Dienstag im Internet einen Termin buchen wollte, wurde böse überrascht. „Das Testzentrum schließt am 10.3.“, hieß es auf der Internetseite. Auf Nachfrage der Berliner Zeitung erklärte ein Sprecher der Senatsgesundheitsverwaltung, dass die Räume aufgrund eines ablaufenden Mietvertrages nicht mehr für das Testzentrum zur Verfügung stünden. „Wir bemühen uns um schnellen Ersatz in der Umgebung“, sagte er. Derzeit würden Vertreter des Senats mit dem Vermieter des Objektes am Verhandlungstisch sitzen, um ein Fortführen des Testzentrums zu erreichen. Ein Ergebnis liegt bislang nicht vor.