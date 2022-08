Eine der wichtigsten Bahnstrecken Berlins ist unterbrochen – mitten im Feierabendverkehr. Auf der Stadtbahn, die das Stadtzentrum von Ost nach West durchmisst, fahren zwischen den Bahnhöfen Alexanderplatz, Friedrichstraße, Hauptbahnhof und Zoologischer Garten keine S-Bahn-Züge. Statt Zügen bevölkerten mehrere hundert Fahrgäste die Gleise westlich des Bahnhofs Friedrichstraße. Sie kamen aus einer liegen gebliebenen S-Bahn – und sind der Grund der Betriebsunterbrechung.

Die S-Bahn kam vom Hauptbahnhof und sollte in den oberen Teil des Bahnhofs Friedrichstraße einfahren. Doch kurz bevor der Zug der Baureihe 481 den Bahnsteig erreicht hatte, war die Fahrt zu Ende. Auf der Brücke über die Luisenstraße kam der Zug zum Stehen. „Bei den Temperaturen steigt die Elektronik gern mal aus“, schrieb ein Bahnkenner bei Facebook. Die Fahrgäste harrten zunächst aus, doch dann verloren sie die Geduld. Jemand öffnete eine Tür, und die Reisenden kletterten auf die Strecke – was nicht ungefährlich ist, weil die S-Bahn-Gleise von Stromschienen begleitet werden, die zudem im Weichenvorfeld des S-Bahnhofs immer wieder die Seite wechseln.

Ehssan Khazaeli Blick in Richtung Bahnhof Friedrichstraße: Fahrgäste laufen über die S-Bahn-Strecke zum Bahnsteig.

„Den Fahrgästen war es im Zug offenbar zu heiß geworden“, berichtete der Berliner Rechtsanwalt Ehssan Khazaeli, der das Treiben vom einem Bahnsteig aus beobachtete. Eine Menschenschlange bewegte sich auf der Brücke über den Schiffbauerdamm und die Spree über die Gleise. Einige führten Kinderwagen, Fahrräder oder Rollkoffer mit sich.

Zwei weitere S-Bahn-Züge mussten ebenfalls stoppen. Feuerwehr und Bundespolizei begleiteten insgesamt rund 350 S-Bahn-Fahrgäste über die Strecke zum Bahnhof Friedrichstraße. Auch Mitarbeiter von DB Sicherheit waren vor Ort. Eine Person kam ins Krankenhaus, hieß es. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz.

Feuerwehr wurde „Massenanfall von Verletzten“ gemeldet

Gemeldet war ein „Massenanfall von Verletzten“, weil zahlreiche Menschen über Kreislaufprobleme klagen.

„Wegen einer technischen Störung an einem Zug in Friedrichstraße kommt es auf den Linien S3, S5, S7 und S9 zu Verspätungen und Ausfällen“, heißt es auf der Internetseite der S-Bahn Berlin GmbH. Die Züge der S3 verkehren derzeit nur zwischen Erkner und Alexanderplatz, die S5 verkehrt zwischen Strausberg Nord und Warschauer Straße. Die Linie S7 wurde geteilt. Die S-Bahnen verkehren zwischen Ahrensfelde und Alexanderplatz sowie zwischen Zoologischer Garten und Potsdam. Die S9 ist ebenfalls in zwei Teile zerfallen. Ein Teilstück führt vom Flughafen BER zum Treptower Park, das andere von Charlottenburg nach Spandau. Die S-Bahn empfiehlt, die Stadtbahn weiträumig zu umfahren - zum Beispiel über den Ring oder die U-Bahn-Linie U5.

Auch der Regional- und Fernzugverkehr war betroffen. Zwischen Ostkreuz, Spandau und Wannsee gab es Umleitungen. Inzwischen meldet die Fahrplanauskunft wieder regulären Betrieb. Fahrgäste sollten sich dennoch im Internet, zum Beispiel unter www.vbb.de, über die Störung und mögliche Umfahrungsalternativen informieren.

Ehssan Khazaeli Wenige Minuten vorher: Die Strecke vom Hauptbahnhof zur Friedrichstraße mit der liegengebliebenen S-Bahn.

Die Berliner S-Bahn wird mit einer Fahrspannung von 750 Volt betrieben. Die Stromschiene bildet den Minuspol, das Gleis den Pluspol. Zwar sind die Stromschienen oben mit Kunststoffteilen abgedeckt. Trotzdem kann es passieren, dass man mit den spannungsführenden Teilen in Kontakt kommt. Je nachdem, welche anderen Teile berührt werden, kann es zu Stromverletzungen kommen. Deshalb achteten Sicherheitskräfte darauf, dass die Fahrgäste nicht in die Nähe der Stromschiene kamen.

„Kann man es den Menschen verübeln, wenn sie lieber Auto fahren?“

Eine Frau, die offensichtlich in der S-Bahn saß, schrieb bei Facebook: „S-Bahn Berlin live: Sitze seit 50 Minuten in einer S-Bahn, die liegengeblieben ist. Außen 28 Grad. Innen mehr. Waggon überfüllt. Türen zu. Einzige Durchsage des Fahrers: Er habe keine Informationen, wann es weitergehe. Kann man es den Menschen verübeln, wenn sie lieber Auto fahren?“