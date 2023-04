Großer Bahnstreik am Freitag: Das sollten Berliner Fahrgäste jetzt wissen

Die EVG legt den Schienenverkehr in Deutschland erneut lahm. Das wird auch in Berlin viele Nutzer des öffentlichen Verkehr treffen. Es gibt eine Alternative.

Der bundesweite Warnstreik der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wird auch die Berliner S-Bahn mehrere Stunden lang lahmlegen. „Auch bei uns wird gestreikt“, sagte der S-Bahner Robert Seifert, stellvertretender Vorsitzender des EVG-Ortsverbands Berlin, am Mittwoch der Berliner Zeitung. Am Freitag vom Betriebsbeginn um 3 bis 11 Uhr werden in Berlin und Brandenburg bei der S-Bahn keine Züge fahren - wie auch bei der Deutschen Bahn (DB) sowie vielen anderen Unternehmen der Branche.

Was erwartet die S-Bahn-Fahrgäste am Freitag? Zwar ist auch bei der S-Bahn Berlin GmbH das Fahrpersonal vor allem bei der Konkurrenzgewerkschaft GDL organisiert. Dafür ist die EVG bei DB Netz gut vertreten, zum Beispiel in der Betriebszentrale in der Pankower Granitzstraße. Auch bei den Fahrdienstleitern in der S-Bahn-Betriebszentrale Halensee sei der Organisationsgrad hoch. Von dort werden rund zwei Drittel der Weichen und Signale im S-Bahn-Netz gesteuert. „Wenn die Kollegen ihren Dienst nicht antreten, reagiert das Leit- und Sicherungssystem, indem es alle Signale auf Rot stellt“, erklärt Seifert. So geschah es auch während des ersten Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde am 27. März. Nicht nur bei der S-Bahn, in ganz Deutschland lag Bahninfrastruktur lahm.

Wie lange wird der Warnstreik diesmal dauern? Die EVG ruft dazu auf, am Freitag vom Betriebsbeginn in der Frühe bis 11 Uhr die Arbeit niederzulegen. Es sei gut möglich, dass kurz danach wieder Züge verkehren, erklärte Robert Seifert. „Am 27. März dauerte der Warnstreik bis 15 Uhr, um 15.03 Uhr fuhr die erste S-Bahn“, erinnert er sich. Doch bis sich der S-Bahn-Verkehr wieder normalisiert und auf allen Linien die Züge wieder im gewohnten Takt fahren, werde es wohl bis Freitagnachmittag dauern.

Welche Züge werden am Freitag ebenfalls ausfallen? Der Aufruf zum Warnstreik trifft auch die Deutsche Bahn (DB) und weitere Zugbetreiber wie die Odeg und NEB. Reisende müssen davon ausgehen, dass bis 11 Uhr keine Züge fahren und danach für längere Zeit nur ein Teilbetrieb möglich ist. Weil die EVG Mitglieder in allen Betriebszentralen hat, ist davon auszugehen, dass auch im Fern- und Regionalverkehr alle Signale am Morgen und Vormittag auf Rot stehen werden. „Die DB geht von massiven Auswirkungen des EVG-Streiks auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb aus. Die DB wird so schnell und umfassend wie möglich informieren. Klar ist bereits jetzt, dass für die betroffenen Fahrgäste umfangreiche Kulanzregelungen vorgesehen sind“, so das Unternehmen.

Welche Alternativen haben die Fahrgäste in Berlin? Wie bei vergangenen Bahnstreiks werden die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) viele Fahrgäste übernehmen. Das Landesunternehmen nimmt nicht an den derzeit laufenden Tarifauseinandersetzungen teil, bis Ende dieses Jahres gilt Friedenspflicht. „Die BVG wird bei den angekündigten Streikmaßnahmen im Bahnverkehr nicht bestreikt“, hieß es am Mittwochvormittag. „Die Busse, Bahnen und Fähren der BVG sind am Freitag, 21. April 2023, also wie gewohnt unterwegs.“ Fahrgäste, die Verbindungen suchen, können bei www.vbb.de oder www.bvg.de die Verkehrsmittel S-Bahn und Bahn ausschließen.

Womit müssen BVG-Fahrgäste am Freitag rechnen? Allerdings müssen die Fahrgäste damit rechnen, dass es voll wird. Für den Warnstreiktag am 27. März hatte das Unternehmen angekündigt, die „maximal mögliche Zahl und Größe von Fahrzeugen auf die Straßen und Schienen zu bringen. Auch die Leitstellen sind vorbereitet, um die erwartbar größere Nachfrage bestmöglich zu managen.“ Allerdings hieß es auch: „Natürlich können wir auch bei vollem Einsatz größere Ausfälle bei der S-Bahn nicht in vollem Umfang kompensieren.“ Zusätzliche Busse und weiteres Fahrpersonal ist kaum verfügbar, sagen BVG-Mitarbeiter. Anders formuliert: Am Freitag wird es voll.

Denkt schon jetzt über Alternativen nach.



Und warum gibt es noch immer kein Notfahrplan? https://t.co/wfr02GfXo5 — IGEB Fahrgastverband Berlin (@IGEB_Berlin) April 19, 2023

Was fordert der Berliner Fahrgastverband Igeb? Wiederholt hat sich die Fahrgastlobby dafür eingesetzt, Zug- und Busfahrten festzulege, die auch während Arbeitskämpfen gewährleistet werden müssen. Solche Regelungen gibt es zum Beispiel in Italien. Am Mittwoch hat die Igeb ihre Forderung nach einem Notfahrplan bekräftigt.