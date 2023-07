„Kinderfeindliche Politik“: In Berlin wird bei temporären Spielstraßen gespart

In der Böckhstraße in Friedrichshain-Kreuzberg ist jeder Mittwochnachmittag etwas Besonderes. Dann nämlich wird zwischen 14 und 18 Uhr die Straße für den Autoverkehr gesperrt und von den Anwohnern für andere Zwecke genutzt: Kinder spielen mit dem Ball, üben Fahrradfahren, Erwachsene trinken Kaffee und unterhalten sich. Seit dem Jahr 2019 gibt es diese sogenannte temporäre Spielstraße, inzwischen sind es in Berlin 24 dieser Art. An dem jährlichen Aktionstag sind es meist noch mehr – im Jahr 2022 waren es 36, in diesem Jahr sollen es 38 temporäre Spielstraßen sein.

Was großartig klingt, könnte bald vorbei sein. Die temporären Spielstraßen werden von der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt finanziert, im aktuellen Haushaltsentwurf für die Jahre 2024/25 wurden die Gelder für das Projekt jedoch stark gekürzt. Waren im Jahr 2022 noch 100.000 Euro für das Projekt vorgesehen und im Jahr 2023 sogar 180.000 Euro, sollen in den Jahren 2024 und 2025 nur noch jeweils 50.000 Euro für temporäre Spielstraßen zur Verfügung gestellt werden.

Für Roland Stimpel, den Pressesprecher der Organisation FUSS e.V., die sich für die Rechte von Fußgängern in Deutschland einsetzt, sind temporäre Spielstraßen ein Gewinn für alle Altersklassen. Einige Parkplätze seien durch das Projekt zwar zeitweise nicht nutzbar, „aber Straßenraum kann nur eins sein: entweder beparkt oder belebt“. Ältere Menschen hätten einen Ruheort, Erwachsene mehr Gelegenheit für soziale Interaktion und Kinder eine sichere Spielfläche. Roland Stimpel kritisiert die geplante Kürzung der Mittel als „Ausdruck einer stramm autoideologischen und kinderfeindlichen Politik“.

Das Konzept der temporären Spielstraßen ist einfach: Für einen bestimmten Zeitraum pro Woche oder Monat wird eine Straße oder ein Straßenabschnitt gesperrt; die so gewonnene Fläche kann von Anwohnern und Besuchern vielfältig genutzt werden. Das Bündnis Temporäre Spielstraßen schätzt „zurückhaltend“ auf seiner Website, dass etwa 10.000 Menschen diese Möglichkeit in der Böckhstraße inzwischen genutzt haben. Diesen Mittwoch feiert die Spielstraße ihren vierten Geburtstag.

Kürzung von Mitteln bedroht Projekt

Was es für das Projekt bedeutet, weniger Geld zur Verfügung zu haben, weiß ein Mitarbeiter aus dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Für ihn ist die Sache klar: „Wenn es bei den 50.000 Euro bleibt, ist das Projekt vorbei.“ Auf die Frage, warum die Mittel gekürzt wurden, sagt er: „Das wüssten wir auch gerne!“ Dann verweist er auf die Senatsverwaltung für Verkehr.

Doch warum brauchen die Spielstraßen eigentlich so viel Geld? Laut Website des Bündnisses Temporäre Spielstraßen engagieren sich viele Berliner ehrenamtlich für das Projekt. Das Geld wird hauptsächlich für die Beschilderung und die Organisation der Spielstraßen benötigt, so Gabi Jung, Pressesprecherin der Initiative. Auch der Spielstraßen-Aktionstag am 22. September wird aus diesen Mitteln finanziert.

Gegenüber der Berliner Zeitung verweist eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Verkehr auf den „allgemeine Konsolidierungsdruck“, der zu den Einsparungen geführt hat. Verkehrssenatorin Manja Schreiner sei das Projekt jedoch „sehr wichtig“, zum jährlichen Aktionstag wolle sie eine Spielstraße besuchen.



Für Gabi Jung von der Spielstraßen-Initiative sind diese Straßen die perfekte Gelegenheit, um auch generationenübergreifend Kontakte zu knüpfen. So habe sie auf einer temporären Spielstraße zum Beispiel einen älteren Mann beobachtet, der mit einem kleinen Jungen Schach spielte. Sollten die Gelder für das Projekt wirklich wegfallen, fürchtet Jung, dass „viele Initiativen frustriert werden“. Sie fordert daher von der Politik eine „dauerhaft ausreichende Finanzierung“.