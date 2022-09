In der Corona-Pandemie haben BVG und S-Bahn massiv an Fahrgästen verloren. Zuletzt beherrschten dann auch eher unsexy Themen wie die Maskenpflicht im Zug das Geschehen. Höchste Zeit, das zu ändern und ein wenig zurückzufinden zur alten Liebe zu Bus und Bahn, die doch irgendwo in jedem Hauptstädter schlummern muss, oder? Schließlich werden wir doch gemäß BVG-Slogan innig zurückgeliebt, mit gelbem Herzen und so.

Vielleicht ist ja der autofreie Tag am Donnerstag (22. September) eine Gelegenheit, mal wieder zuzusteigen. Immerhin können den ganzen Tag lang alle U-Bahnen, S-Bahnen, Busse und Straßenbahnen kostenlos genutzt werden. Der gesamte Tarifbereich AB ist von 0 bis 24 Uhr kostenlos. Wem das neben den üblichen weiteren Argumenten wie Klimaschutz und Energieeffizienz immer noch nicht Anreiz genug ist, für den haben wir noch fünf weitere Gründe für die Öffentlichen.

Mein mobiles Büro: Der Zeitfaktor

Radeln ist gesünder, Autofahren bequemer. Aber Bahnfahren! Bahnfahren eröffnet ganz neue Möglichkeiten, die halbe Stunde am Morgen sinnvoll zu nutzen. Schließlich müssen nicht Sie bremsen oder lenken, hinschauen und aufpassen. Die Bahn fährt jemand anderes, Sie können sich zurücklehnen und Zeitung lesen, Podcast hören – oder schon mal ein bisschen arbeiten.

Wohl für viele Berlinerinnen und Berliner haben sich S- und U-Bahn längst als eine Art verlängertes Büro bewährt. Morgens schon mal die ersten E-Mails lesen, ein paar davon beantworten, mit Kolleginnen und Kollegen chatten, sich vorbereiten auf den Arbeitstag: Das kann nur, wer seine Hände nicht gerade an Lenker oder Lenkrad und die Augen stoisch auf die Straße vor sich gerichtet hat.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Die ersten E-Mails sind schon beantwortet: effektives Zeitmanagement bei der ÖPNV-Nutzung.

Wie sinnvoll die morgendliche Fahrt mit den Öffis genutzt werden kann, machen ja gerade Studentinnen und Schüler vor. Sie sieht man in der U-Bahn häufig noch mal die Vokabeln durchgehen oder im Uni-Buch blättern. Ihr Ziel erreichen sie besser vorbereitet und dadurch womöglich auch: entspannter. Ein Hoch auf das U-Bahn-Office! Manuel Almeida Vergara

Mein barscher Busfahrer: Der Schnauzfaktor

Haben Sie schon mal die ein bis drei freundlichen Busfahrer getroffen, die es in Berlin der Legende nach geben soll? Also ich nicht, aber wozu auch? Mit Durchsagen wie „Treten Se jefälligst ma nach hinten durch, dit jibt ooch noch andre Fahrjäste“ oder „Die Tür jeht nich zu, wenn Sie da inne Lichtschranke stehen. Aber macht nüscht, ick hab Zeit“ bestückt man locker zehn Twitter-Einträge pro Woche und jedes „Bitte“ oder „Danke“ würde im Sprüchekanon nur stören.

Viele vernachlässigen bei all der Aufregung um pampiges Personal auch die hohe aufklärerische Komponente der Durchsagen, den erzieherischen Mehrwert und den Charme, der sich oft erst beim zweiten Hinsehen erschließt. Busfahrer, die durch ihr Mikro Sprüche klopfen, haben mehr Unterhaltungswert als jeder Stand-up-Comedian, sie gehören zur Berlin-Folklore wie ein Besuch auf dem Fernsehturm, der 1. Mai und die ruppige Bäckereifachverkäuferin. Es mag im Einzelfall nicht immer lustig sein, gerade wenn man selbst mal einen schlechten Tag erwischt hat und dann auch noch angeschnauzt oder stehen gelassen wird.

Aber dann denken Sie an ein Bonmot, das so nur aus dem Munde eines Berliner Busfahrers stammen kann. „Werte Fahrjäste, Sie könn’ ruhich alle Türen benutzen. Dit is hier keen Adventskalender.“ Anne Vorbringer

Mein Fenster zur Stadt: Der Rundfahrtfaktor

Es würde wohl nicht von besonderer Berlin-Kenntnis zeugen, würde man hier bloß auf die berühmten Busse 100 und 200 verweisen. Klar: Die beiden Linien sind tatsächlich so etwas wie die günstigste Sightseeingbus-Variante, führen vorbei an so ziemlich allen Sehenswürdigkeiten – Fernsehturm, Dom, Brandenburger Tor, Bellevue und wieder zurück. Aber es gibt ja viele weitere Bus- und S-Bahn-Linien, von denen aus sich fantastische Blicke über die Stadt eröffnen.

Wer mit dem M29er fährt zum Beispiel, kann das quirlige Kreuzberg am Busfenster vorbeirauschen sehen; eine Fahrt mit der Ringbahn wiederum gibt ein Gefühl für die üppigen Dimensionen dieser Stadt. Und selbst im Untergrund wird die Bahnfahrt manchmal zur Entdeckungstour. Mit der U3 zu den glamourösen historischen Gewölben des Bahnhofs Heidelberger Platz oder mit der U7 vorbei an den grafisch gestalteten Fliesen-Kunstwerken von Rainer G. Rümmler.

Wer noch nach einer Lebensaufgabe – oder zumindest einer Challenge für die nächsten Monate – sucht, kann sich ja mal vornehmen, jedem Berliner Bahnhof einen Besuch abzustatten. Oder einmal jede Endstation aufzusuchen, um zu schauen, was in Teltow Stadt und Königs Wusterhausen, Erkner oder Hennigsdorf so geht. Bewusstes Bahnfahren sozusagen – die Wege sind das Ziel. Manuel Almeida Vergara

Mein täglicher Nervenkitzel: Der Adrenalinfaktor

Als Stadtrand-Bewohnerin habe ich die BVG schon oft verflucht. Hoch im Berliner Norden, wo die U-Bahn nicht alle drei Minuten kommt, sondern nie, wo auch keine S-Bahn-Gleise verlegt wurden, ja nicht mal die Tram fährt, da ist man auf Gedeih und Verderb dem Bus ausgeliefert. Genauer gesagt, einer einzigen Buslinie. Diese fährt alle zehn Minuten, oder wenn es schlecht läuft, eben gar nicht. Dann steht der Bus irgendwo in der großen weiten Stadt im Stau und kommt einfach nie an bei mir, die ich da allein und verlassen an der Endhaltestelle warte.

Sabine Gudath Bald ist es wieder so weit: bestes Haltestellen-Wetter.

Dort kann ich dann fluchen und schimpfen, so viel ich will. Am Ende sagt die App irgendwas mit +30 Minuten und ich muss laufen, wenn ich irgendwann mal ankommen will. Bei Wind und Wetter, sommers wie winters. An dieser Stelle bin ich den Öffentlichen natürlich eigentlich Dank schuldig: Bis zur nächstgelegenen Tram-Haltestelle habe ich schon wieder 2000 Schritte mehr auf der Uhr, wieder ein kostenloses Fitnessprogramm absolviert, das mich jung und dynamisch hält.

Zwar sollte es nicht chronisch werden, aber so ein paar Stresshormone verbessern schließlich nur die Reaktionsfähigkeit und treiben mich zu Höchstleistungen an. Es lebe das BVG-Adrenalin! Anne Vorbringer

Mein mobiles Datingportal: Der Flirtfaktor

Zugegebenermaßen verbinden die meisten Berlinerinnen und Berliner mit der Bahnfahrt wohl nicht nur freundliche Begegnungen. Im Gegenteil: Randalierende Kinder, verfeierte Clubgänger, aggressive Fahrgäste; Bierflaschen, die schon morgens um 10 geöffnet werden, superbeschäftigte Typen, die drücken und drängeln – oft sind die öffentlichen Verkehrsmittel wie ein Pulverfass, das unvermittelt zu explodieren droht. Aber manchmal fliegen in den Zügen eben auch ganz andere Funken.

Dass die Bahnfahrt durchaus ein gewisses Flirt-Potenzial birgt, beweisen ja immer mal wieder Berliner Liebesgeschichten, die sich eben nicht immer als Urban Legend abtun lassen. Männer, die per Flugzettel ihr interessantes Gegenüber aus der Ringbahn suchen und irgendwann tatsächlich finden; Frauen, die mit dem netten Typen ins Gespräch kommen, der in der U7 neben ihnen sitzt; Paare, die sich im Bus kennengelernt haben – hat man alles schon gehört!

Umso eine Geschichte selbst mal zu erleben, braucht es natürlich eine gehörige Portion Glück. Es muss eben zufällig der oder die Richtige zwischen den Randale-Kindern und Bier-Trinkern unterwegs sein. Außerdem von Vorteil: ein gewisses Feingefühl. Gerade in Berlin will ja nicht jeder und jede morgens im Bus angequatscht werden. Bestes Mittel für die vorsichtige Kontaktaufnahme: ein netter Blick, ein freundliches Lächeln. So klappt’s vielleicht auch mit dem Sitznachbarn. Manuel Almeida Vergara