Berlin zahlt Geld für den Bau von Parkplätzen in Brandenburg

In Berlin setzen sich Grüne und Linke dafür ein, die Zahl der Parkplätze zu verringern, um die Verkehrswende voranzubringen. In Brandenburg gibt die grün geleitete Senatsverwaltung für Mobilität Geld, damit neue Parkplätze entstehen – aus demselben Grund. „Wir wollen erreichen, dass die Menschen aus dem Umland mit der Bahn nach Berlin fahren“, sagte Senatorin Bettina Jarasch (Grüne) am Donnerstag in Bernau. Um dies zu erleichtern, werden an Brandenburger Bahnstationen Stellflächen für mehrere Tausend Autos und Fahrräder gebaut. Berlin steuert jährlich bis zu zwei Millionen Euro bei. Nun wurde bekannt, welche Projekte als Erste in Angriff genommen werden.