Berlin - Nicht mehr lange, dann ist es so weit. Nach mehr als sechs Jahren Pause wird in Berlin wieder eine Neubaustrecke der Straßenbahn eröffnet. Am 30. Oktober beginnt der Fahrgastbetrieb auf der 2,7 Kilometer langen Trasse zwischen der Wissenschaftsstadt Adlershof und Schöneweide. Dort werden Bahnen der Linien M17, 61 und 63 fahren. Doch beim Fahrgastverband IGEB ist man nicht sonderlich in Feierlaune. Denn auf dem neuen Abschnitt mit dem Projektnamen Adlershof II werden die Bahnen länger unterwegs sein als der Bus, der dort derzeit noch verkehrt. „Dort zeigt sich mal wieder, dass die Fahrgäste in Berlin systematisch im Stich gelassen werden“, sagt Sprecher Jens Wieseke. Peinlich für eine Stadt, die sich bei der Mobilitätswende ganz vorn sieht.

Anwohner werfen beim Hundeausführen schon mal einen Blick auf die neuen Gleise, Männer in grellroten Westen geben der Anlage den letzten Schliff. Auf und neben der Neubautrasse, die sich im Südosten Berlins von der bisherigen Endstelle in der Karl-Ziegler-Straße durch den Süden von Johannisthal zum Sterndamm erstreckt, hat der Endspurt begonnen. An den fünf Haltestellen hängen schon die Fahrpläne. Sie zeigen, dass die Fahrgäste zwar Direktverbindungen etwa nach Hohenschönhausen und Köpenick bekommen, aber entlang der neuen Strecke mehr Zeit einplanen müssen.

Beschleunigung ist ins Stocken geraten

So braucht die Tram von der Haltestelle Landschaftspark Johannisthal bis zum Sterndamm am Bahnhof Schöneweide zehn Minuten. Der Bus 163, der momentan noch den Groß-Berliner Damm entlangfährt, ist dagegen laut Plan acht Minuten unterwegs. In der Gegenrichtung ist die Differenz sogar noch größer. Der Bus legt die Strecke zum Landschaftspark in sieben Minuten zurück, die Straßenbahn benötigt elf Minuten. Die Berliner Zeitung hatte dies bereits Ende September online berichtet. Nach bisherigen Angaben wurden 40 Millionen Euro in die Neubaustrecke investiert – dafür, dass Fahrgäste länger unterwegs sind? Ein Unding, meint man beim Fahrgastverband.

In der Senatsverkehrsverwaltung macht man keinen Hehl daraus, dass es Differenzen gibt. „Tatsächlich weisen die bisherigen Fahrpläne der BVG auf der Neubaustrecke etwas längere Fahrtzeiten aus, als sie die Buslinie 163 hatte“, sagt Jan Thomsen, Sprecher von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne). „Es handelt sich hierbei laut Plan um wenige Minuten auf der gesamten Strecke, die allerdings auch zusätzliche Lichtsignalanlagen erhalten hat, um für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen. Dies hat unvermeidlich Folgen auf die Fahrtzeiten.“

Allerdings muss der Bau von Ampeln nicht notwendigerweise dazu führen, dass die Straßenbahn ausgebremst wird, entgegnen Beobachter. Denn es ist grundsätzlich möglich, die Anlagen so zu schalten, dass die Tram in der Regel Vorrang bekommt und ohne Stopps durchfahren kann. Anderswo funktioniere dies schließlich auch – in Frankreich und in der Schweiz seien grüne Wellen für die Straßenbahn vielerorts die Regel. Auf dem Berliner Tramnetz, mit fast 194 Kilometern das längste in Deutschland, sei die Beschleunigung dagegen schon vor Jahren ins Stocken gekommen.

Auch auf der Strecke Adlershof I haben Autos an Ampeln Vorrang

Das zeigt sich nicht nur im Südosten Berlins, aber eben auch dort – zum Beispiel auf der Strecke Adlershof I, die vom S-Bahnhof Adlershof über die Rudower Chaussee zur Karl-Ziegler-Straße führt und dort an die Neubaustrecke nach Schöneweide anschließt. Entlang der Trasse wurden die Ampeln so programmiert, dass der links abbiegende Autoverkehr Vorrang vor der Straßenbahn hat. Solange die Kraftfahrzeuge abbiegen dürfen, muss die Tram warten. Das bedeutet, dass der Auto- und Busverkehr auch dort größtenteils schneller vorankommt als die Straßenbahn.

Schon als Adlershof I im Jahr 2011 eröffnet wurde, habe der Fahrgastverband vom Senat Verbesserungen verlangt, erinnert sich IGEB-Sprecher Jens Wieseke. „Die damalige Stadtentwicklungssenatorin Ingeborg Junge-Reyer hat uns versprochen, dass die Ampelschaltungen geändert werden.“ Doch die SPD-Politikerin habe ihre Zusage nicht eingehalten. Nun zeige sich auch auf der Neubaustrecke Adlershof II, dass der Autoverkehr Vorrang hat – und die Straßenbahn dort ebenfalls warten muss. „Der öffentliche Verkehr muss warten, damit der motorisierte Individualverkehr fließt: keine gute Botschaft für eine grün geleitete Verwaltung“, schätzt ein anderer Beobachter ein.

Dabei sei jede Erweiterung des Berliner Straßenbahnnetzes prinzipiell ein Gewinn für die Menschen in dieser Stadt, meint Wieseke. „Auch Adlershof II bedeutet in mancherlei Hinsicht einen Qualitätssprung.“ Nicht nur, dass die neuen Wohnsiedlungen, Gewerbe- und Forschungsstandorte in der Wissenschaftsstadt Adlershof eine zusätzliche Schienenverbindung bekommen: Wenn nun rund um den Groß-Berliner Damm weitere Neubauten entstehen, ist die Straßenbahn bereits da. „Das würden wir uns auch für die anderen Neubaugebiete in Berlin wünschen“, sagt der IGEB-Sprecher – und fordert, dass die seit langem vorgesehene Verlängerung der Straßenbahn über Johannisthal hinaus zum U-Bahnhof Zwickauer Damm in Neukölln ebenfalls in Angriff genommen wird.

Berliner Zeitung/Gerd Engelsmann Eine von fünf neuen Haltestellen an der Neubaustrecke Adlershof II. Sie erschließt ein großes Gewerbegebiet.

Dem Vernehmen nach sucht man bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) nach Möglichkeiten, die Fahrzeiten zu verkürzen. Einen ersten Erfolg hat man bereits errungen: Noch im September waren für die Fahrt vom S-Bahnhof Schöneweide zum Landschaftspark Johannisthal nicht elf, sondern zwölf Minuten eingeplant. Wie sich die Gestaltung der Strecke in der Praxis auswirkt, könne erst der Fahrgastbetrieb zeigen, so Verwaltungssprecher Thomsen. „Weiteres Beschleunigungspotenzial etwa über die Ampelschaltungen auf der Strecke wird dann ebenfalls geprüft.“

Wichtig sei aus Sicht des Senats: „Wir freuen uns auf die Eröffnung der ersten neuen Linie seit sechs Jahren, sie ist zugleich die 13. Neubaustrecke seit 1990“, sagt Thomsen. „Wie bekannt, steht noch viel auf dem Plan, nämlich aktuell weitere 15 Strecken in den kommenden 15 Jahren.“

Die Eröffnung von Adlershof II wird am Vormittag des 30. Oktober gefeiert, bestätigte ein BVG-Sprecher. Am frühen Nachmittag soll dann der Fahrgastbetrieb beginnen. Ein Schmäckerchen für Tram-Fans könnte hinzukommen, wie es aktuell in BVG-Kreisen heißt. Wenn die Corona-Regeln es zulassen, gibt es ein Event auf dem Betriebshof Köpenick, von dem aus tschechische Tatra-Züge zur Neubaustrecke aufbrechen werden.