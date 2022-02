Berlin - Berlins neue rot-grün-rote Landesregierung will die Wohnungswirtschaft in Gesprächen über ein Neubau-Bündnis zu einem freiwilligen Mietenmoratorium in der Bundeshauptstadt verpflichten. Doch dagegen regt sich Widerspruch aus der Immobilienbranche. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) erteilte am Mittwoch, „Überlegungen zu einem pauschalen Mietenmoratorium eine Absage“. Viele Mitgliedsunternehmen hätten ihre Mieterhöhungsmöglichkeiten nach dem Mietendeckel-Aus nicht ausgeschöpft, erklärte BBU-Chefin Maren Kern. „Es zeigt sich einmal mehr: Soziale Verantwortung ist der beste Schutz gegen steigende Mieten“, so Kern.