Gespräch mit dem mexikanischen Botschafter: Wie geht es im Fall María S. weiter?

In den ersten Tagen der Suche nach der vermissten Mexikanerin María S. hatten alle Beteiligten noch Hoffnung. Seit dem 22. Juli war die 24-Jährige nicht mehr auffindbar. Sie wohnte in Treptow-Köpenick, studierte in Adlershof. Das Verschwinden des Mädchens war ein Schock für Freunde und Familie, aber auch in den Medien wurde von der Suche nach der jungen Frau in Berlin berichtet. Am Sonnabend dann die Nachricht über das Auffinden ihres Leichnams. Wie geht es nun weiter?

„Die Autopsie ist noch im Gange“, sagt der mexikanische Botschafter Francisco Quiroga der Berliner Zeitung. Über eine Nachricht der Polizei habe er von Marías Tod erfahren. Mit dem Ergebnis rechnet er morgen, spätestens übermorgen. Die Autopsie werde viele Informationen darüber geben, wann María gestorben ist und unter welchen Umständen. „Wir stimmen mit den Eltern überein, dass es bis dahin das Beste ist, nicht zu spekulieren, die Autopsie wird uns quantitativ und qualitativ genauere Informationen geben.“



Marías Familie lebt in Mexiko. Als ihre Tochter nicht mehr auf ihre Nachrichten reagierte, wurden die Eltern skeptisch, sie kontaktierten die Berliner Polizei, reisten nach Deutschland. Seit circa zwei Wochen sind sie nun in der Stadt, geben Interviews, helfen bei der Suche. Die Wohnung der Studentin wurde zu einem Hauptquartier der Helfenden. Die Eltern waren auch immer in engem Kontakt mit der Botschaft.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Visum für die Überführung der sterblichen Überreste

Botschafter Quiroga hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Eltern nach der Autopsie den Körper mit nach Mexiko transportieren wollen. „Die Familie muss entscheiden, ob sie sie einäschern lassen und lediglich die Asche mitnehmen“, sagt der Botschafter. Sobald die Polizei mit der Untersuchung der Leiche fertig sei, könne ein Totenschein ausgestellt werden.



Entscheide sich die Familie für den Transport des Leichnams, werde noch eine sogenannte Friedhofsbescheinigung benötigt – diese bestätigt, „dass die Leiche aus Sicht des Friedhofs sicher transportiert werden kann“. Danach muss die mexikanische Botschaft einen Antrag stellen, und die deutschen Behörden müssen ein Visum für die Überführung der sterblichen Überreste ausstellen, erklärt Quiroga. Man achte da sehr auf die Wünsche der Eltern der Frau, sagt der Botschafter.

Der mexikanischer Botschafter Francisco Quiroga mit Marías Eltern Carolina Castañeda und Javier Sanchez (v.l.) am 5. August vor der Botschaft von Mexiko in Berlin. dpa

Mexikanische Botschaft: Außerordentliche Kommunikation mit der Berliner Polizei

Die Kommunikation mit der Berliner Polizei während der Suche beschreibt er als „außerordentlich“ gut. Die kulturelle Perspektive sei bei solchen Vorfällen von Belang, sodass die Botschaft den Behörden hilft, die Fakten richtig zu interpretieren, ihnen einen Sinn, eine Bedeutung zu geben, wie Quiroga sagt.



„Es gibt eine gesunde und erwartbare Skepsis auf der ganzen Welt, wenn so etwas passiert, ob die Behörden alles tun, was sie können, um ein potenzielles Opfer zu finden.“ Deshalb helfe die Botschaft bei der Vermittlung und Deutung der Hinweise. Jetzt werde die Botschaft den Eltern durch die bürokratischen Vorgänge helfen, so gut es geht, man kümmere sich um die Unterbringung der Eltern und helfe bei Sprachproblemen.

„Migranten stehen vor einzigartigen Herausforderungen, sie sprechen die Sprache nicht, verstehen die Möglichkeiten des Systems nicht vollständig.“ Deshalb biete die Botschaft verschiedene Programme zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Integration von Mexikanern hier in Deutschland an. „All dies versuchen wir in Abstimmung mit den Behörden, einschließlich der Polizei, zu tun“, sagt der mexikanische Botschafter.

„Gefühl der Enttäuschung“ bei der mexikanischen Community

Bei der mexikanischen Community in Deutschland nehme der Botschafter ein „allgemeines Gefühl der Enttäuschung“ wahr. Man habe zwar damit rechnen können, María tot aufzufinden, doch viele hatten bis zuletzt Hoffnung. Jetzt sei die Anteilnahme groß. Fast 18.000 Mexikanerinnen und Mexikaner leben in Deutschland, das damit neben Amerika, Kanada und Spanien zu den Ländern mit dem größten Anteil mexikanischer Bewohner zählt.

„Deutschland ist für die Mexikaner ein beliebtes Ziel zum Studieren, Arbeiten oder Leben“, sagt Quiroga. Mehr als 2000 deutsche Unternehmen seien in Mexiko tätig. Sie beschäftigen laut Botschaft viele Mexikaner, auch in Deutschland. „Es gibt hier eine wachsende und lebendige mexikanische Gemeinschaft“, berichtet der in Berlin lebende Mexikaner weiter. Ihre Gemeinschaft sei nicht nachdenklich oder traurig, vielmehr seien die Mexikaner enthusiastisch, bringen attraktive Traditionen mit. Das ergänze sich gut mit der deutschen Gesellschaft, sagt der Botschafter.

Eine solche Tradition ist der Día de los Muertos (Der Tag der Toten, Anm. d. Red.), an dem sich die Mexikaner an ihre geliebten Verstorbenen erinnern. „Jedes Jahr gegen Ende Oktober oder Anfang November versuchen wir, uns an unsere Lieben und die Gewissheit des Sterbens zu erinnern“, erklärt der mexikanische Botschafter. Es diene als Ansporn, das Leben sehr intensiv zu leben und das Beste aus den Momenten, die es schenkt, zu machen. Der Día de los Muertos ist nun auch für Marías Familie ein besonders prägender Gedenktag. In Erinnerung an ihre Tochter, die so mutig war, in ein fremdes, fernes Land zu ziehen.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de