Berlin soll künftig klimafreundlicher und auch sauberer werden – mit weniger Dreckecken. Bis 2035 soll ein Viertel des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Darauf haben sich SPD, Grüne und Linkspartei in ihren Koalitionsgesprächen am Mittwoch geeinigt. „Wir haben das Ziel, dass Berlin klimaneutral wird“, sagte Franziska Giffey (SPD), die im Dezember zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden möchte, am Abend.

Klimaschutz soll demnach ein Querschnittsthema für alle Senatsverwaltungen werden. Dafür wird ein gemeinsamer Senatsausschuss für Klimaschutz gegründet. Vorangetrieben werden soll der Klimaschutz durch energetische Sanierung von Gebäuden, Wasserstoff- und Solartechnologie. Geplant ist unter anderem die Förderung von Solaranlagen für Hauseigentümer.

Die Stadt soll zudem grüner werden, wofür unter anderem ein Entsiegelungsprogramm sorgen soll. „Wo bisher Asphalt liegt, soll Rasen wachsen“, sagte Grünen-Landeschefin Bettina Jarasch. „Es braucht mehr Brunnen, mehr Bänke, mehr Bäume.“ Berlin solle seinen Beitrag leisten, um gemäß des Pariser Klimaschutzabkommens das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Mit dem Handwerk solle eine Ausbildungsoffensive für „Klimaberufe“ vereinbart werden.

Klaus Lederer von der Linkspartei kündigte an, man werde darauf hinarbeiten, dass die fossilen Wärmeträger durch erneuerbare Wärmeträger ersetzt werden. Im Bereich der Wärmeversorgung solle Tiefengeothermie weiter erprobt werden und der Kohleausstieg in Berlin vor 2030 mit Priorität verfolgt werden. „Wir streben an, dass die Kohlenutzung im Kraftwerk Moabit bis spätestens 2026 und im Kraftwerk Reuter West bis spätestens 2028/29 beendet wird.“ Im Rahmen des Infrastrukturprogramms des Landes Brandenburg wolle man darauf hinwirken, dass bestehende Tagebaue nicht mehr erweitert werden.

In Berlin, so Lederer, sollten Projekte grüner Wasserstofftechnologie ausprobiert werden. Auf Dächer öffentlicher Gebäude sollen Solarpanele gestellt werden.

„Wenn wir über die hehren Ziele des Klimaschutzes sprechen, dürfen wir auch nicht außer Acht lassen, dass unsere Stadt sauber und lebenswert sein muss“, sagte Giffey außerdem. „Die Verschmutzung und die Vermüllung sind für viele Menschen ein Thema der funktionierenden Stadt.“ Die drei Parteien betonen, dass sie die Vermüllung an vielen Orten künftig angehen wollen. Sperrmüllablagerungen sollen von der BSR schneller beseitigt werden – auch mit kostenlosen Sperrmüllaktionen. Daneben sollen die Ordnungsämter gestärkt werden.

Gegen die Vermüllung solle es „einen personellen und finanziellen Aufwuchs“ geben, sagte Giffey. Konkreter wurde sie nicht. Die Details dafür sollen in den nächsten Runden besprochen werden.