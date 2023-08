Verregneter Sommer? Das Wetter ist eine Baustelle!

Seit vielen Tagen jammern Freundes- und Kollegenkreise über das Wetter. Täglich aufs Neue stellt einer der Beschwerdeführer die Frage, warum Sommerhitze angekündigt worden sei und er nun warme Wollsocken tragen müsse. Bei einem Rundgang über den Alexanderplatz im plötzlichen, heftigen Kurzregen kommt die Erkenntnis: Das Wetter ist eine Baustelle.

Strafend schweift der Blick rüber zur großen Baustelle neben dem Hotel. Wer hier baggert, ist schuld an Zerstörung darunter. Vier Zentimeter sackte der Tunnel der U2 ab, seit mehr als neun Monaten wird repariert, der Pendelverkehr nervt Tausende von Fahrgästen. Diese Baustelle übertrifft die ehemals böseste Baustelle der Stadt am Werderschen Markt in Mitte mit der zierlichen Friedrichswerderschen Kirche als Opfer.

Die böseste Baustelle der Stadt befindet sich derzeit am Alexanderplatz

Die derzeit böseste Baustelle der Stadt im Sinn, geht der Blick weiter zu zwei Straßenmusikern. Sie versuchen engagiert, hier für Freude zu sorgen. Die Bestrebungen finden ein jähes Ende, als plötzlich heftiger Regen einsetzt. Sie packen ihre Instrumente ein, er sagt zu ihr: „Mir reichts, ich ziehe weiter nach Spanien, da ist es warm. Das wird nichts mehr mit dem Sommer hier.“

Vor dem Regen flüchte ich ins Kaufhaus. Das Erdgeschoss wirkt trotz attraktiven Lippenstift- und Handtaschenangebots wie eine Baustelle. Riesige weiße Wände sperren Rolltreppen ab, das zieht sich bis in darüberliegende Stockwerke. Auch hier zeigt sich, dass das Leben Veränderung, eben eine Baustelle ist. Waren nicht gerade meine Haare noch braun, nicht grau? Die Kinder klein, nicht über 30? Autos noch Fortschritt, kein politisches Statement?

Jeder darf mal nass werden

Als ich keine zehn Minuten später wieder raus ins Freie trete, scheint strahlend die Sonne. Sie tut unschuldig, als wäre sie nie weg gewesen. Das Wetter ist wieder umgeschlagen, es hat sich rasch umgebaut. So ist es eben. Schon immer.



Zurück am Schreibtisch, recherchiere ich über Baustellen. Keine ist wie die andere. Die kürzeren Baustellen heißen Tagesbaustellen. Da ist das Elend schnell vorbei. Nur in Berlin gibt es anscheinend keine davon. Bei uns sind die unbeweglichen ortsgebundenen Dauerbaustellen beheimatet. Das sind diejenigen, die ewig und drei Tage am selben Ort bleiben. Aber wir haben Glück im Unglück. Stellen Sie sich vor, die böseste Baustelle der Stadt wäre eine Wanderbaustelle. Dann würde sie allüberall Tunnel zertrümmern. So musste nur einer dran glauben.



Während es sich beim Wetter wohl eher um eine bewegliche ortsungebundene Dauerbaustelle handelt. Um 11 Uhr ist der Starkregen in Steglitz, um 15 Uhr in Marzahn, jeder darf mal nass werden. Das Wetter ist eine echte Wanderbaustelle.