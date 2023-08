Um circa 11 Uhr dachte ich, am S-Bahnhof Südkreuz Folgendes gesehen zu haben: Eine dreiköpfige Familie steht am Bahnsteig der S41 Richtung Neukölln. Plötzlich springt ein Mann mit einem Kescher auf das Gleisbett, fängt eine Taube übergibt sie seiner Komplizin und diese tötet die Taube, vor den Augen vieler wartender Bahnfahrer. Aber jetzt weiß ich: Manchmal ist es eine bisschen komplizierter.

Jetzt weiß ich: Die Taube wurde nicht brutal ermordet, sondern von Tierschützern gerettet. Und das Beste: Der Taube geht es gut.



Tierschützer haben den Artikel gestern in der Zeitung gesehen und sich wiedererkannt. Sie schrieben: Eine Taube wurde am S-Bahnhof Südkreuz vom Gleisbett gerettet, nachdem sie von Tierschützern entdeckt wurde. Sie haben sie in die Obhut eines Tierschutzvereins gegeben.

Sarah Habicht (ja, sie heißt wirklich so) ist die Tierschützerin, die die Taube gerettet hat. Sie berichtet mir, dass sie mit ihrem Sohn unterwegs war und oft von außenstehenden Personen dabei unterstützt wird, um kranke Tauben aus den Gleisen zu retten und sie zu versorgen oder zum Tierarzt zu bringen. Es ist einfacher, eine Taube zu zweit zu fangen, manchmal brauche man Unterstützung, sagt sie. Ihr Sohn kennt das Prozedere gut, weshalb er unbeteiligt wirkte. Sie sagt am Telefon: „Es gäbe einfachere Möglichkeiten eine Taube in der Stadt umzubringen, als auf die Gleise zu springen und sein Leben zu riskieren.“ Bei einer Taubenrettung müsse es schnell gehen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Taube geht es gut: Das ist ein Bild, dass die Tierschützerin geschickt hat. Sarah Habicht

Eine Rettung kann für Außenstehende brutal aussehen

Ihrer Aussage nach war die Taube sehr krank und konnte sich kaum mehr bewegen. Sie lag hinten auf den Gleisen und wäre vermutlich von der nächsten S-Bahn überfahren worden. „Ich habe einem Mann meinen Kescher gegeben, damit er sie schnell von den Gleisen fischt. Das kann brutal aussehen, aber man muss vermeiden, dass die Taube ihre letzten Kräfte zusammennimmt und sich heftig bewegt. Das kann der Taube ihr Leben kosten.“

Deshalb wurde der Kescher fest zugezogen, sagt Habich. Anschließend wurde ihr der Kescher übergeben. Sie hat die Taube herausgenommen und ihren Hals nach weiteren Wunden untersucht. Das muss ausgesehen haben, als drehe sie der Taube den Hals um. Die Taube war so krank, dass sie wie tot aussah. „Wenn ich eine Taube rette, mach ich immer Fotos, um sie mit den anderen Tierschützern zu teilen“, sagt Habicht. Das sei der normale Vorgang.

Nach der Rettung wurde die Taube erstversorgt, da sie ein schlimmes Anflugtrauma hatte und ein Auge in Mitleidenschaft gezogen worden war. Das Auge der Taube wurde gereinigt und ihr wurden Elektrolyte gegeben. Mittlerweile wurde die Taube aufgepäppelt und ist weiterhin in der Obhut einer Tierschutzkollegin von Sarah Habicht. Auf der Facebook-Seite „Hauptstadttauben“ kann man die Gesundheitszustände der geretteten Tauben verfolgen. Auch die kranke Südkreuz-Taube sitzt nun glücklich und gesund in einem Körbchen.