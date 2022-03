Im Prozess gegen einen hochbetagten mutmaßlichen SS-Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen will der Anwalt des Angeklagten fünf andere Aufseher des KZ als Zeugen hören. Wie Iris Le Claire, die Sprecherin des Landgerichts Neuruppin, am Donnerstag mitteilte, soll damit bewiesen werden, dass der angeklagte Josef S. nie Wachmann in Sachsenhausen gewesen sei.